Explosion in Berlin: Krankenwagen geht auf Avus-Zubringer in Flammen auf

Ein Krankentransporter ist am Donnerstagnachmittag auf dem Avus-Zubringer in der Nähe des Berliner Funkturms in Flammen aufgegangen. Die Explosion des Wagens erzeugte einen großen Feuerball.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers befand sich das Fahrzeug eines privaten Krankentransport-Unternehmens um 12.22 Uhr auf dem Zubringer von der A100 zur Avus, als der Fahrer und der Beifahrer im Inneren Rauch und Flammen bemerkten.

Sie stoppten den Transporter umgehend, retteten sich ins Freie und riefen die Feuerwehr an. „Die Flammen entwickelten sich zum Vollbrand“, sagte der Feuerwehrsprecher. Durch die Hitze sei dann auch noch eine 10-Liter-Flasche mit Sauerstoff zerknallt.

Feuerwehreinsatz an der A100/ Avus: Ein Auto brennt auf Autobahnzubringer https://t.co/MHzF6trnQg pic.twitter.com/OfFqwpMOfm — Cityreport24 (@CityReport) March 30, 2023

Auf dem #AVUS Zubringer in #Westend stand ein Krankentransportwagen im #Vollbrand, wobei es zum Zerknall eines großen Druckgasbehälters (Sauerstoff) im Fahrzeug kam. Im Einsatz: u.a. 2 C-Rohre, 4 Pressluftatmer. Schwierige Wasserversorgung. 1 Person leicht verletzt.#EstuK pic.twitter.com/7CLrCdI6pp — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 30, 2023

Der austretende Sauerstoff hatte eine große Stichflamme zur Folge. Feuerwehrleute waren da schon am Löschen und wurden nur durch großes Glück nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte schließlich die Flammen mit zwei C-Rohren. Die beiden Fahrer des Krankenwagens wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Um 14.05 Uhr wurde die Straße nach Angaben eines Polizeisprechers wieder freigegeben. Die Untersuchungen zur Brandursache übernimmt jetzt das Landesamt für technische Sicherheit.