Helene-Weigel-Platz: Was ich bei einem Schwimmkurs über Menschen und Marzahn erfuhr

Wasser ist ein integratives Element. Es schluckt einfach alles. Die Physik spricht von Auftrieb. Das naturwissenschaftliche Gesetz gilt aber nicht abseits des Beckenrands. Das macht es gefährlich. In vielen Jahren in Brüssel war ich nur einmal in der Schwimmhalle. Unter der Dusche wollte ich die Badehose abstreifen. Es kam nicht dazu.

Väter zogen Kinder an sich. Ich floh und rubbelte mir in der Umkleide den Schaum aus den Haaren. Auf dem Heimweg suchte ich lange nach den Gründen für die belgische Verschlossenheit. Lag’s an Dutroux? Oder dem katholischen Glauben? Im Zweifelsfall an beidem.

Halskratzen im Hallenbad

Eigentlich bin ich kein Hallenbadmensch. Zu viele schlechte Erfahrungen. Schon in der Schule kratzte nach dem Schwimmsport immer der Hals. Ein Technik-Kurs sollte das jetzt ändern. Viel gelernt. Zunächst über Kraul. Beinschlag („nicht aus den Knien“), Armbewegung („vor der Nase vorbei in einem S bis zur Bräunungsgrenze“) und Atmung („nur den Kopf drehen, nicht Rumpf und Schulter“). Klappte so.

Rund ums Becken gab’s noch mehr zu entdecken. Marzahn zum Beispiel. Vielleicht das verkannteste Viertel der Stadt. In der Kaufhalle am Helene-Weigel-Platz funktionierte der Leergutautomat so zuverlässig wie sonst nur bei Union die Vorlagenflanken von Christopher Trimmel. Beim Griechen gibt’s Ouzo vor jedem Gang, selbst vor der Vorspeise. Und die Schwimmhalle? Eine der besten der Stadt. Manche schwärmen gar von San Marzino.

Das Ziel: das Schwimmabzeichen in Bronze

Berlin ist wie das Wasser. Nur nicht untergehen. Irgendwann nimmt die Stadt jeden auf. Manchmal erst nach Jahren. Der Schwimmunterricht war eigentlich ein Integrations-Crashkurs im Becken. Eine Frau aus dem Süden wollte ihre Technik verbessern, um mit den Enkeln ins Becken zu können. Einer übte Kraul, um schneller an Land zu können, falls beim Segeln was schief geht. N. war ehrgeiziger. Schon in der Vorstellungsrunde. Er ging auf Schwimmabzeichen in Bronze. Der Kurs lachte. Aber nur kurz. N. verstand da keinen Spaß. „Wir sind hier in Deutschland. Jeder hat Ziele.“ Kapiert.

N. kam aus Indien. Er war besessen. Und gab für alle das Ziel vor: Bronze. Nur am Tag der Prüfung kam eine neue Direktive. N. ging auf Silber. Sein Sohn hatte gerade Bronze gemacht. N. fürchtete um die heimische Autorität. Überhaupt sammelte er Abzeichen wie andere Treueherzchen bei Rewe. Als der Coach die Urkunden ausfüllte, erzählte N. beiläufig von seinen Zertifikaten. Je länger er sprach, umso mehr begriff ich. Nicht nur über Indien und seinen wirtschaftlichen Aufschwung. Auch über Integrationskurse. N. hatte sogar den Jagdschein gemacht. Beschämt blieb ich zurück. Mit Urkunde. Und Schwimmbrille. Und schlabbriger Badehose. N. wollte jetzt zur DLRG. Und ich? Verzichte auf den Jagdschein. Tauch erst mal ab und geh auf Rollwende. Jeder hier hat schließlich Ziele.