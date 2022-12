Sebastian Hotz: „Prenzlauer Berg und Friedrichshain? Da muss ich nicht hin!“

Berlin hat rund 3,7 Millionen Einwohner, und jede(r) hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern? In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und nach Plätzen, die sie lieber meiden. Sie verraten, wo sie gern essen, einkaufen oder spazieren gehen. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat sich Sebastian Hotz über unsere Fragen gebeugt. Der 26-Jährige tritt meist unter dem Pseudonym El Hotzo auf, bei Twitter und Instagram hat er Hunderttausende Abonnenten. Kein Wunder: Die Klaviatur der sozialen Medien beherrscht der in Bayern geborene Comedy-Autor wie nur wenige.

Seit 2021 arbeitet der Wahlberliner, der „mit Freude“ im Stadtteil Wedding lebt, zudem als Autor für das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann. Seinen neuen Podcast „Hotz & Houmsi“, den er gemeinsam mit der Journalistin und Moderatorin Salwa Houmsi gestartet hat, gibt es immer samstags überall dort, wo es Podcasts gibt.

1. Herr Hotz, seit wann sind Sie schon in der Stadt?



Mich zog es während des Winter-Lockdowns 2020 eher aus Zufall als aus tatsächlicher Planung nach Berlin. Dankenswerterweise ist das Internet überall, sodass es wenig Unterschied macht, wo ich wohne.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Die Ringbahn. Das Konzept, tatsächlich einmal um die Stadt fahren zu können, fasziniert und begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Es ist einfach tatsächlich eine Ringbahn, 10/10.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



In einen anderen Browser-Tab, ich habe mich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr richtig entspannt.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Ich habe ja jetzt schon einen Podcast, da muss ich nicht alle 150 Meter von jemandem gefragt werden, ob wir nicht auch noch einen machen wollen.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Die Hotdogs bei Backwerk. Ich habe noch nie einen gegessen, wäre aber wirklich sehr interessiert an Testberichten. Bitte gegebenenfalls per Mail oder Instagram-DM eine Rezension zukommen lassen.

Max Sand Zur Person Sebastian Hotz, geboren 1996 im fränkischen Forchheim, wurde vor allem durch seine gesellschaftskritischen und pointierten Twitter-Postings bekannt. Der studierte Wirtschaftspsychologe landete bei der Wahl zur „Kulturperson des Jahres 2020“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als „El Hotzo, Twitterstar“ auf Platz 34.



Sein neuer Studio-Bummens-Podcast „Hotz & Houmsi“ schafft immer samstags einen Rahmen, um über die Ereignisse und Erlebnisse der Woche zu sprechen. Sebastian Hotz’ erster Roman „Mindset“ erscheint im April 2023 im KiWi-Verlag.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Ich würde hier wirklich gerne einen Tipp geben, der zeigt, dass ich kein weiteres seelenloses zugezogenes Medienarschloch bin oder dass ich zumindest ein bisschen Stil habe, aber mir fehlt leider diesbezüglich jede Expertise. „Kleine Läden sind gut“, vielleicht?

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …



... die Gegend rund um den Hauptbahnhof. Ich bin wirklich beeindruckt, wie menschliche Gehirne eine derart seelenlose Ansammlung von Gebäuden konstruieren können, auch das ist eine 10/10.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:



Die ironische Social-Media-Werbung der BVG. Ihr seid ein Verkehrsunternehmen, wir haben keine Wahl außer euch, warum zur Hölle macht ihr Werbung?

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Unzynische Antwort: eine schnellstmögliche Durchführung des Volksbegehrens Deutsche Wohnen & Co enteignen. Die monatlich zu überweisende Mietzahlung sollte Argument genug dafür sein.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Nach Berlin ziehen, aber auf keinen Fall dafür entschuldigen oder ironisch die Stadt hassen. Durchziehen!

11. Cooler als Berlin ist nur noch …



... das Einfamilienhaus auf Helgoland, um in meinem Strandshop ein paar Touristen mit überteuerten Fischbrötchen abzuziehen.