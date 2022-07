Vor dem Columbiabad in Neukölln steht am Mittwochvormittag ein Mann und beschwert sich laut: „Ich hab es gekauft, habe bezahlt, aber keine Bestätigung bekommen.“ Er meint das Ticket, das er online gekauft habe, dann wechselt er die Warteschlange trotzdem. Die Sonne brennt und der Mann ist nicht der Einzige mit diesem Problem. Einige der Gäste tippen hektisch auf ihren Smartphones herum. „Die Wartezeit beträgt 12 Minuten“ , steht auf dem Bildschirm. Die Zahl verlängert sich zunächst auf eine weitere Minute, bevor sie wieder schrumpft. Doch die Online-Warteschlange ist die kürzeste, verglichen mit den anderen beiden vor dem Eingang.

Das Sommerbad am Columbiadamm in Neukölln ist bekannt für die aggressive Stimmung, die hier manchmal herrscht. Mehrfach ist es an den vergangenen Badetagen zu Schlägereien und Auseinandersetzungen zwischen Security-Mitarbeitern und Badegästen gekommen. Am Dienstag kam es wieder zu einer Massenschlägerei, bei der die Beteiligten auch Reizgas eingesetzt haben sollen. Es habe elf Verletzte gegeben, heißt es. Das Bad wurde geräumt.

Nach einer massenhaften Auseinandersetzung in den vergangenen Wochen wurde bereits darüber debattiert, ob eine Lösung wäre, weniger Badegäste einzulassen. Das Bad ist für einen Mittwochvormittag ziemlich voll. Trotzdem wurden vor dem Buchen über 1100 freie Plätze angezeigt. Am Dienstag wird auch bekannt, dass die Berliner Polizei sich bereit erklärt, den Betrieb im Sommerbad Neukölln zu schützen. Die Auseinandersetzung am Vortag hätte ein bislang nicht bekanntes Ausmaß erreicht, sagte Johannes Kleinsorg von den Berliner Bäder-Betrieben (BBB). „Diese Gewalt macht uns sehr betroffen.“

Sicherheitsmitarbeiter Ahmed erinnert sich gut an den Dienstagnachmittag. „Nach der Schlägerei haben wir die Täter rausgeschickt“, sagt er. Aber sie blieben nicht draußen. „Sie sind mit Macheten und Baseballschläger zurückgekommen.“ Seinen vollen Namen will er lieber nicht nennen. Am Eingang sind hohe Gitter. Ahmed deutet auf den mittleren Teil, den habe er öffnen müssen, um Gäste in Sicherheit zu bringen. „Dann sind die zuvor ausgewiesenen Täter zurück in das Bad gekommen und begannen zuzuschlagen.“

Elf Menschen werden verletzt. Die @polizeiberlin beschlagnahmt bei den Tätern ein Messer, einen Schlagstock und einen Baseballschläger. #Columbiabad https://t.co/SnpFXe4lBk — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) July 20, 2022

5,50 Euro kostet der Eintritt, bis vor wenigen Monaten waren es noch 4 Euro, das liege auch an den gestiegenen Energiepreisen. Auf einer Tafel ist zu lesen, dass das Wasser in diesem Jahr zwei Grad kälter ist. Das Lachen und die Gespräche im Nichtschwimmerbecken verschmelzen zu einem Rauschen. Kinder mit Schwimmreifen paddeln durchs Wasser und Frauen mit Kopftüchern essen auf einer Treppe sitzend Börek und Schrippen.

Der Bademeister möchte nicht sprechen. Er sagt noch vor der ersten Frage: „Kein Kommentar“. Weniger Jugendliche und junge Erwachsene als erwartet sind zu sehen. Wer die Schlägereien hier wohl anzettelt? Vor allem Kinder sind am Beckenrand. An diesem Mittag wirkt alles friedlich. Kein Schubsen, kaum Wasserpistolen, keine Diskussionen. Die Menschen bewegen sich langsam, suchen den Schatten. Es ist vielleicht einfach zu heiß für Stress.

BBB-Vorsitzender Kleinsorg äußerte sich dankbar für das Engagement der Polizei, die die Bäder bei der Absicherung des Betriebes unterstützen wolle. Zudem kündigte Kleinsorg an, dass der Einsatz der Fachkräfte für Sicherheit an den Freibädern noch einmal verstärkt werden solle. Trotz des Vorfalls am Dienstagabend hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bades und die Sicherheitskräfte dafür gesorgt, dass das Columbiabad am Mittwoch direkt wieder habe öffnen können – auch ihnen gebühre deshalb großer Dank, so Kleinsorg.

Der elfjährige Ali und und der zehnjährige Mehmet sind mit ihren Freunden und ihren großen Cousins hier. Sie kommen vier bis fünf Mal die Woche, wenn das Wetter mitspielt. „Wir waren gestern auch da“, sagt Ali. Er erzählt von der Schlägerei, ohne danach gefragt worden zu sein. Sein Cousin habe mitgekämpft, sagt Ali, er klingt stolz. Ob er den Auslöser kenne? Ali schnalzt mit der Zunge wie ein Großer und deutet ein Kopfschütteln an. (mit dpa)