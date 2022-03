Berlin - Weniger Platz für Autos, mehr Platz für Radfahrer. Nach diesem Motto will der Senat eine weitere Berliner Hauptverkehrsstraße umbauen lassen. Auf der Torstraße in Mitte sollen fast alle Autostellplätze entfallen, und die Kapazität der Autofahrbahnen wird halbiert. Dafür entstehen erstmals Ladezonen und Radfahrstreifen. Bis 8. April können sich Bürger online äußern – aber nicht dazu, ob das Projekt realisiert werden sollte oder nicht. Inzwischen ist auf der Internetseite ein Streit entbrannt. Von „Grünen-Maoismus“ und „Wahnsinn von Straßenverknappung“ ist dort die Rede. Doch auch Befürworter äußern sich. Ein Beispiel: „Die Torstraße muss endlich wieder das Zentrum des Kiezes werden, ruhig und mit Platz.“ Wichtig sei „Sicherheit auch für alle, die kein Auto besitzen. Autobesitzer sind nämlich eine Minderheit in der Stadt.“

So viel steht fest: Die Torstraße ist in einem schlechten Zustand, die Straße in der östlichen Innenstadt muss saniert werden. Deshalb plant der Senat, die rund zwei Kilometer lange Ost-West-Verbindung von Grund auf zu erneuern. Bei dieser Gelegenheit soll der Straßenraum neu aufgeteilt werden – so, wie es das vor dreieinhalb Jahren verabschiedete Berliner Mobilitätsgesetz vorsieht. Für Radfahrer gibt es bisher weder Radwege noch eigene Fahrspuren, viele fühlen sich an den Rand gedrängt. Geplant sind nun breite Radfahrstreifen. Die Torstraße soll zu einer „attraktiven Straße mit einer hohen Aufenthaltsqualität“ umgebaut werden, verspricht die Verwaltung.

In zwei Jahren soll der Startschuss fallen

Zunächst ist der westliche Abschnitt an der Reihe, der sich zwischen der Chausseestraße und dem Rosenthaler Platz erstreckt. Dort sollen die Arbeiten, die auf anderthalb Jahre terminiert werden, 2024 beginnen. Zwei Jahre später, 2026, folgt das ebenfalls rund ein Kilometer lange östliche Teilstück bis zur Karl-Liebknecht-Straße.

Was ist vorgesehen? Das zeigt ein Blick in die Pläne für den westlichen Abschnitt, die jetzt im Internet einsehbar sind. Demnach wird es für den motorisierten Verkehr statt zwei Fahrstreifen pro Richtung künftig nur noch einen geben, mit einer Breite von 3,25 Metern. Auf der Nordseite entsteht eine Lade- und Lieferzone, die 2,50 Meter breit werden soll. Dort sind auch Behindertenparkplätze geplant. Ansonsten ist jedoch so gut wie kein Raum für stehende Fahrzeuge mehr vorgesehen. Die Autostellplätze, die heute noch vielerorts die Fahrbahn flankieren, finden sich in den Plänen nicht mehr wieder. Wo heute noch geparkt wird, verlaufen künftig 2,30 Meter breite Radfahrstreifen, die mit Pollern oder anderen Elementen vor Kraftfahrzeugen geschützt werden.

Lob von der Fahrradlobby

Was wird für die Fußgänger unternommen? „Die Gehwegbreiten werden zugleich erhalten und behindertengerecht ausgebaut, die Beleuchtung wird erneuert und das Straßengrün ergänzt“, so die Verwaltung von Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). Der Gehweg auf der Nordseite soll im Durchschnitt vier Meter breit ausfallen, der Gehweg auf der Südseite 6,50 Meter. Damit Fußgänger leichter queren können, werden die Gehwege an Einmündungen vorgezogen – sie reichen dann bis zur Fahrbahn.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die Torstraße am Rosenthaler Platz. Heute nimmt der motorisierte Verkehr einen großen Teil des Raumes ein.

Wie zu erwarten, kommt vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Berlin Lob. „Viele Radfahrende pendeln täglich zwischen Ost und West durch Mitte. Der Bezirk hat seit jeher einen hohen Radverkehrsanteil, gut, dass sich hier etwas tun soll“, sagte Sprecherin Lisa Feitsch. „Die Torstraße ist eine belebte Einkaufsstraße mit Restaurants und Cafés – wichtig ist, dass auch der Fußverkehr ausreichend Platz erhält und die Aufenthaltsqualität für alle steigen kann.“ Das Mobilitätsgesetz lege fest, dass alle Hauptverkehrsstraßen mit sicheren Radwegen ausgestattet werden. Von mehr und sicheren Rad- und Gehwegen profitiere der Kiez und die ganze Stadt, so Feitsch.

Dass im zweiten Bauabschnitt der Unfallschwerpunkt Torstraße/Schönhauser Allee entschärft wird, sei gut und richtig, heißt es beim Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) Berlin-Brandenburg. Der Verband sperre sich auch nicht dagegen, den Straßenraum neu aufzuteilen, betonte Sprecherin Claudia Löffler. „Ein Blick auf die bekannten Daten zeigt jedoch, dass die Torstraße mit einer Verkehrsstärke zwischen 20.000 und 40.000 Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden aktuell sehr stark befahren wird. Es ist somit stark anzunehmen, dass sich der Verkehr mit der Umgestaltung deutlich auf die Nebenstraßen verlagern wird – was es zu vermeiden gilt. Denn sonst besteht die Gefahr, neue Gefahrenpunkte zu schaffen.“

Aktuell biete die Torstraße mehreren Hundert Fahrzeugen Stellplätze – künftig nicht mehr. Der Verband erwartet, dass vor allem die Anwohner unter dem zu erwartenden Parkraummangel leiden werden. Löffler: „Wir stellen uns nicht gegen eine Umgestaltung von Straßen, wenn dies der Verbesserung der Verkehrssicherheit dient. Das Erarbeiten von Parkplatzkonzepten für die vorhandenen Kraftfahrzeuge, die Zählung von wegfallenden Parkplätzen und eine genaue Bestandsaufnahme von vorhandenen Parkplätzen sind dann allerdings unerlässlich für einen optimalen Planungsprozess.“

Wo sollen Lieferfahrzeuge und Möbelwagen parken?

Auf der Internetseite, auf der sich Bürger äußern können, wird das Projekt kontrovers diskutiert. „Warum soll in dieser Straße ein weiterer Radweg entstehen?“ fragte ein Bürger. „Parallel existiert in der Linienstraße eine Fahrradstraße.“ In der Invalidenstraße gebe es bereits einen ausgebauten Radweg. Nachdem dort vier Fußgänger von einem Autofahrer getötet wurden, entstanden mit Pollern geschützte Radfahrstreifen. Die meisten Autostellplätze fielen weg.

„Leider wird nicht ausreichend auf gewerbliche Belange eingegangen“, so ein anderer Beitrag. Es fehle Platz, um Liefer- und Handwerkerfahrzeuge abzustellen. Dieses Problem gebe es mittlerweile auf vielen Straßen in Berlin, schreibt der Unternehmer. „Aufgrund fehlender Lademöglichkeit mussten wir allein im Jahr 2020 circa 45 Prozent aller möglichen Aufträge ablehnen.“ Interessant wäre die Frage, wie die Anwohner der Torstraße künftig Umzüge, Möbellieferungen oder Handwerkerleistungen handhaben.

„Die Verkehrswende kommt in jedem Fall“

Nur ein Fahrstreifen pro Richtung sei zu wenig, heißt es in einem anderen Kommentar. „Was soll das! Gehts euch noch gut? Sogar zwei Spuren reichen manchmal nicht. Wo soll ein Feuerwehr- oder Polizeiauto durchkommen?“ Jemand anderes schreibt: „Stoppt den Krieg gegen Autos, wir wollen nicht zurück in die Steinzeit!“

Es gibt aber auch andere Einschätzungen. „Die Ergebnisse der Umfrage mit bis dato 276 Teilnehmern sind ein klares Statement“, so ein Eintrag vom vergangenen Donnerstag. „Gewünscht wird mehr Platz für Fuß- und Radverkehr, Grün und Raum mit Aufenthaltsqualität. Die Verkehrswende kommt in jedem Fall.“ Für den motorisierten Individualverkehr ginge das nicht ohne Schmerzen. „Bei Umverteilung wird immer jemandem auch etwas weggenommen werden müssen.“

Manch einem gehen die Pläne des Senats sogar nicht weit genug. „Berlin verpasst schon wieder die Chance, schöner zu werden. Ich selbst als Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer und Anwohner wünsche mir, dass Berlin diese Chance ergreift, um die Torstraße autofrei zu machen“, geht aus einem weiteren Kommentar hervor. Es gebe genug Straßen, auf die man den Verkehr umleiten könnte.

Auch anderswo in Berlin werden Hauptverkehrsstraßen umgestaltet

Die Vorgaben des Mobilitätsgesetzes führen dazu, dass weitere Hauptverkehrsstraßen in Berlin umgestaltet werden – wobei auch dort die meisten Autostellplätze wegfallen werden. In vielen Fällen soll auch der motorisierte Verkehr Platz einbüßen.

Wie berichtet, soll ein mehr als 700 Meter langer Abschnitt der Schönhauser Allee im Bezirk Pankow in diesem Jahr Radfahrstreifen erhalten – zulasten der dortigen Stellflächen für Autos. In Friedrichshain-Kreuzberg ist dies 2022 zum Beispiel für die Petersburger Straße vorgesehen. Dort werden rund 200 Stellplätze aufgehoben. Auch in der Warschauer und Skalitzer Straße soll der Kfz-Verkehr Platz einbüßen. Ein Teil der Oranienstraße soll für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.