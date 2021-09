Berlin - Treptow-Köpenick leben die wenigsten Menschen pro 100.000 Einwohner. Das hat auch damit zu tun, dass der größte Teil der Gesamtfläche Wasser und Wälder sind. Der Bezirk umfasst Ortsteile wie Johannisthal, Adlershof, Friedrichshagen, Müggelheim oder Grünau. Leben am Wasser wird immer attraktiver. 58.000 Menschen zogen seit 1996 in den Bezirk, in dem die SPD seit der Wende ununterbrochen regiert.

Bei der Bundestagswahl 2017 ist eines klar geworden: Der Stern der Linken sinkt im Bezirk langsam, aber stetig. Entschied sich 2009 noch jeder Dritte Wähler für die Partei, so war es bei der bisher letzten Bundestagswahl nur noch jeder Vierte. Auch bei Zugpferd Gregor Gysi hat die Wählergunst für die Erststimme mit den Jahren – wenn auch nur leicht – abgenommen: von fast 45 Prozent vor 12 Jahren auf knapp 40 Prozent bei der letzten Wahl zum deutschen Parlament.