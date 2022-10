Seit Wochen keine Briefe: So dramatisch ist das Post-Desaster in Berlin

Ist ausnahmsweise mal Post da? In Berlin bleibt der Briefkasten oft leer. Roshanak Amini für Berliner Zeitung

Es gibt Berliner, die erzählen tatsächlich, dass sie sich noch an Zeiten erinnern können, in denen die Post zweimal pro Tag zugestellt wurde. Davon können viele in der Stadt seit Monaten nur noch träumen. Zustelldienste wie die Deutsche Post oder die Pin AG haben offensichtlich massive Probleme, ihren Service wie üblich aufrecht zu erhalten.