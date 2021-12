Berlin - Längere Bahnsteige, weitere Bahnhofseingänge, barrierefreier Ausbau: Die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, dass mehr als 50 S-Bahnstationen in dieser Stadt modernisiert werden sollen. So steht es in der Rahmenvereinbarung, die sie mit dem Land Berlin Mitte Dezember geschlossen hat. Doch welche Stationen sollen von den Verbesserungen profitieren? Das hat der Linke-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg den Senat gefragt. Nun hat er vom scheidenden Staatssekretär Ingmar Streese (Grüne) eine Antwort bekommen – die ihn allerdings nicht ganz zufriedenstellt.

Das Bundesunternehmen und das Land waren schon seit 2015 im Gespräch, hieß es in der Senatsverkehrsverwaltung. Einzelne Projekte wurden unabhängig davon angeschoben. Bis 2032 sollen 230 Millionen Euro investiert werden. Die Hälfte des Geldes kommt aus Berlin, die andere Hälfte von der Bahn und dem Bund. In vielen Fällen müssen sich die Fahrgäste allerdings noch lange gedulden – mehrere Projekte sind bis 2031 eingetaktet.

Schon seit Jahren gefordert

Auf der Liste steht auch der Bahnhof Ostkreuz, für den schon seit vielen Jahren ein Dach über dem unteren Regionalbahnsteig gefordert wird. Zwar sieht der Planfeststellungsbeschluss, mit dem der Umbau des stark genutzten Bahnknotenpunkts einst genehmigt wurde, eine Überdachung an den Gleisen 1 und 2 vor. Doch die DB verzichtete darauf, die wachsende Zahl der Regional- und inzwischen auch Fernzugfahrgäste vor Nässe und Hitze zu bewahren. Die Ringbahnhalle biete genug Wetterschutz, hieß es. Nun steht fest: 2023 soll der Bahnsteig ein 60 Meter langes Dach bekommen.

Auch am Westkreuz wird gebaut. Der S-Bahnhof in Charlottenburg erhält bis 2028 eine neue Personenüberführung mit barrierefreien Zugängen. Damit werden vom östlichen Ende der Stadtbahnsteige die angrenzenden Wohnquartiere erschlossen. Zusätzliche Zugänge sollen den Fahrgästen auch anderswo Umwege ersparen – unter anderem an den S-Bahnhöfen Kaulsdorf, Nöldnerplatz und Zehlendorf. Bis 2027 sollen die S-Bahnhöfe Tegel, Eichborndamm, Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik und Alt-Reinickendorf ausgebaut werden. Dort werden unter anderem die Bahnsteige verlängert, damit künftig Acht-Wagen-Züge halten können.

„Die zwischen dem Senat und der Deutschen Bahn verhandelten Maßnahmen sind erste wichtige Schritte zur Modernisierung der Berliner S-Bahnhöfe“, lobte Linke-Verkehrspolitiker Ronneburg. „Es sind zum Teil notwendige und seit langer Zeit geforderte Maßnahmen dabei, wie etwa die Verlängerung der Personenüberführung am S-Bahnhof Kaulsdorf, um die Zugänglichkeit zum Bahnhof zu verbessern.“

Auf der anderen Seite hätten sich die Beteiligten aber auch vor wichtigen Entscheidungen gedrückt. Noch immer seien S-Bahnhöfe wie Raoul-Wallenberg-Straße, wo es um den Zugang zu einem Friedhof und sozialen Einrichtungen geht, nicht komplett barrierefrei zugänglich, monierte der Abgeordnete. „Ebenso hätte man sich endlich vernachlässigten Endbahnhöfen wie Ahrensfelde widmen können, um sie zu einem attraktiven Eingangstor nach Berlin zu machen. Ich werde mich daher gegenüber der neuen Senatorin und der DB für weitere Anpassungen einsetzen, die Rahmenvereinbarung soll schließlich jährlich fortgeschrieben werden.“

Die Liste der S-Bahnhöfe:

Zusätzliche Zugänge sind geplant für die S-Bahnhöfe Kaulsdorf (Südosten, bis 2025), Eichborndamm, Prenzlauer Allee, Lichterfelde Süd, Nöldnerplatz, Prenzlauer Allee, Westend und Wollankstraße (jeweils bis 2028), Tempelhof (nach Osten, zum Tempelhofer Feld) und Zehlendorf (Teltower Damm, jeweils bis 2031).

Zusätzliche Zugänge zur Straßenbahn sind für den Bahnhof Schöneweide geplant. Bauzeitraum: bis 2025.

Barrierefreiheit ist Thema der Arbeiten an diesen S-Bahnhöfen: Kaulsdorf (bis 2025), Buckower Chaussee, Johannisthal, Nöldnerplatz, Plänterwald und Westend (geplanter Bauzeitraum jeweils bis 2028), Biesdorf, Marienfelde, Prenzlauer Allee, Sundgauer Straße und Tempelhof (jeweils bis 2031).

Bahnsteigverlängerungen sind für die S-Bahnhöfe Alt-Reinickendorf, Tegel, Eichborndamm und Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik vorgesehen. Fertigstellung: laut Bahn bis 2027, laut Senat bis 2025.

Die Modernisierung der Bahnsteige plant die Bahn für Gehrenseestraße (bis 2025), Altglienicke, Köpenick, Nöldnerplatz, Plänterwald, Schönhauser Allee (jeweils bis 2028), Marienfelde, Biesdorf, Grünbergallee und Sundgauer Straße (jeweils bis 2031).

Bahnsteigdächer werden ebenfalls modernisiert. Geplant ist dies bis 2025 in Frohnau, Feuerbachstraße und Gehrenseestraße. Bis 2028 stehen Altglienicke, Grünau, Hermsdorf, Köpenick, Frohnau, Friedenau, Mehrower Allee, Messe Nord/ ICC, Mexikoplatz, Nikolassee, Plänterwald, Poelchaustraße, Rathaus Steglitz, Schönhauser Allee, Schöneberg (S1) und Westkreuz auf der Liste. Bis 2031 stehen Dachmodernisierungen in diesen S-Bahnhöfen an: Neukölln, Tempelhof, Zehlendorf, Botanischer Garten, Grünbergallee, Prenzlauer Allee, Raoul-Wallenberg-Straße, Springpfuhl, Sundgauer Straße sowie Waidmannslust.

Volkmar Otto Am Ostkreuz halten nicht nur S-Bahnen, sondern auch Regional- und sogar einige Fernzüge. Doch der Bahnsteig an der Frankfurter Bahn, wo auch der Regionalexpress nach Potsdam hält, ist immer noch ohne Dach.

Ein Bahnsteigdach erhält der untere Regionalbahnsteig am Ostkreuz – laut Bahn 2023.

Auch Unterführungen zu den Bahnsteigen werden erneuert: bis 2028 in Grünau, Köpenick und Plänterwald, bis 2031 in Marienfelde, Neukölln und Tempelhof.

Überführungen sollen an den Bahnhöfen Biesdorf und Prenzlauer Allee modernisiert werden – bis 2031.

Mehr Sitzbänke sind in Gesundbrunnen vorgesehen (bis 2025).