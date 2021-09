Berlin - Mit dem Auto die Linden entlang fahren – das wird künftig nicht mehr erlaubt sein. Am Montag stellte Verkehrssenatorin Regine Günther Pläne vor, nach denen der Boulevard im östlichen Stadtzentrum vom motorisierten Individualverkehr befreit wird. „Es handelt sich um ein eminent wichtiges Projekt“, sagte die Grünen-Politikerin. „Wir wollen das Grün stärken, Fläche entsiegeln. Unter den Linden soll ein attraktiver Stadtraum werden, vor allem für die Zu-Fuß-Gehenden.“

So kann man es auch formulieren: „Die Straße ist müde“, sagte Lutz Adam, der in der Senatsverkehrsverwaltung die Abteilung Tiefbau leitet. Die 61 Meter breite Straße, die sich 1,3 Kilometer weit durch das Denkmalensemble Dorotheenstadt bis zum Pariser Platz zieht, gibt ein desolates Bild ab. Die rund 14 Meter breiten Fahrbahnen sind voller Wellen und Schlaglöcher. Die Bauarbeiten zur Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 haben weitere große Lücken in den Baumbestand gerissen. „Nur noch ein Viertel der Linden sind gesund und zukunftsfähig“, bilanzierte Klaus Wichert von der Umweltverwaltung.

Sperrung ab 2028 - vielleicht auch schon früher

Die Koalitionsvereinbarung, auf die sich die SPD, die Linke und die Grünen bereits 2016 verständigt haben, gibt die Richtung vor. „Das Umfeld des Humboldt-Forums wird verkehrsberuhigt und der Straßenraum bis zum Brandenburger Tor fußgängerfreundlich umgestaltet“, zitierte die Verkehrssenatorin am Montag. „Dabei wird der motorisierte Individualverkehr unterbunden zugunsten des Umweltverbundes“ – also zugunsten des Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehrs.

Simulation: Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz/Eve Images So soll die Straße ab 2022 mehrere Jahre lang aussehen. Autoverkehr ist weiter möglich, für ihn gibt es aber statt zwei nur noch einen Fahrstreifen pro Richtung. Die Busspur ist in der Mitte der Fahrbahn. Ein 3,25 Meter breiter Radfahrstreifen und ein 2,50 Meter breiter Streifen mit mehreren Funktionen schließen sich an.

Was ist geplant? Sicher ist erst einmal nur das, was der Senat in der Phase 1 plant. Am 8. Oktober soll die Ummarkierung der bestehenden Fahrbahnen starten, sagte Tiefbau-Chef Adam. Heute stehen dem Kraftfahrzeugverkehr noch zwei breite Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Voraussichtlich vom zweiten Quartal 2022 an wird er auf jeweils eine, dann nur noch 3,25 Meter breite Fahrbahn beschränkt. Stau erwartet der Senat nicht, denn mit 19.000 Fahrzeugen pro Tag gelte die Straße als gering belastet, so Adam.

Rechts vom verbleibenden Autofahrstreifen, in der Mitte der Fahrbahn, wird künftig die Busspur markiert. Sie wird ebenfalls 3,25 Meter breit sein – genau wie der Radfahrstreifen daneben. Der verbleibende Raum bis zum Straßenrand soll als 2,50 Meter breiter Multifunktionsstreifen mehrere Funktionen bedienen: als Ladezone, Abstellplatz für Fahrräder, E-Scooter und Carsharing-Autos, als Haltestelle für BVG- und Stadtrundfahrtbusse. So weit die Phase 1.

Doch das soll nur der Zwischenzustand sein. Die endgültige Planung sieht eine weitergehende Umgestaltung vor. Auch wenn die Einzelheiten noch nicht feststehen: Klar ist für die Senatsplaner, dass Unter den Linden in einigen Jahren kein motorisierter Individualverkehr mehr möglich sein soll. Sobald die auf vier Jahre terminierten Bauarbeiten beginnen, soll die Straße für Autos tabu sein – ab 2028, wenn kein Planfeststellungsverfahren nötig ist, auch schon früher. Eine Ausnahme werde nur für Anwohner gelten, die ihre Geschäfte und Wohnungen erreichen wollen, so Lutz Adam.

Simulation: Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz/Eve Images Eine weitere Idee für die endgültige Gestaltung der Straße Unter den Linden: Der linke Fahrstreifen wird für Busse, Taxis, Liefer- und Ausflugsverkehr reserviert. In der Mitte der Fahrbahn verläuft ein 3,50 Meter breiter Radfahrstreifen, flankiert von einem Multifunktionsstreifen. Gehwege und Mittelpromenade werden verbreitert.

Der künftig einzige Fahrstreifen pro Richtung wird für Busse, Taxis, Liefer- und Ausflugsverkehr reserviert. Eine Gestaltungsidee sieht daneben einen 3,5 Meter breiten Radfahrstreifen vor, der von einem Multifunktionsstreifen flankiert wird. Die Gehwege würden um ein Drittel auf jeweils 10,55 Meter verbreitert, die Mittelpromenade würde auf mehr als 20 Meter Breite anwachsen, sagte Adam.

Auch die Friedrichstraße soll dauerhaft autofrei werden

Nach einer anderen Idee würde der Mittelstreifen sogar 31 Meter breit – inklusive zwei jeweils vier Meter breiter Radwege und zwei weiteren Baumreihen. Dafür ist die Lichte Baumhasel, eine Nussbaumart, in der Diskussion. Die übrigen vier Reihen der Allee sollen weiterhin aus Linden bestehen, aber möglichst nicht mehr nur aus Kaiserlinden.

Was die Planungen für die kreuzenden Straßen bedeutet, sei noch nicht klar. Allerdings gebe es Überlegungen, auch die Friedrichstraße dauerhaft von Autoverkehr zu befreien, so Lutz Adam.

„Wir wollen Unter den Linden nicht im Hauruckverfahren umgestalten“, sagte Regine Günther. Als erste Stufe der Bürgerbeteiligung sind die Ideen nun bei mein.berlin im Internet zu sehen. Das Landesdenkmalamt haben ein gewichtiges Wort mitzureden. Und auch der Bund ist zu beteiligen, denn Unter den Linden soll in Zukunft kein Abschnitt der Bundesstraßen 2 und 5 mehr sein. Der Senat strebt an, weitere Bundesstraßen in der Innenstadt zurückzustufen – wenn nicht sogar alle, sagte Hartmut Reupke, Leiter der Abteilung Verkehr. Diese Straßen könnten auf der A100 um die City geleitet werden.