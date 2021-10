Berlin - Im hohen Alter in den eigenen vier Wänden wohnen – das wünschen sich viele Menschen. Damit das möglich ist, müssen die Wohnungen seniorengerecht gestaltet sein. Zum Beispiel mit einem barrierefreien Zugang. Solche Umgestaltungen führen jedoch zu höheren Mieten, wie eine Untersuchung des Immobilienportals Immowelt zeigt, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. In Berlin werden altersgerechte Wohnungen danach im Mittel für 1100 Euro monatlich angeboten.

Sie sind damit 250 Euro teurer als Wohnungen, die nicht als seniorengerecht deklariert sind. Diese kosten im Mittel 850 Euro. Eingeflossen in die Analyse sind die mittleren Angebotsmieten für Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern, die mit dem Merkmal „seniorengerecht“ inseriert waren, und solche, die vom Anbieter nicht so klassifiziert wurden. Untersucht wurden die Angebote in 14 Städten.

In allen 14 Städten ist die Miete von barrierearmen Wohnungen laut Immowelt teurer. Neben Berlin müssen auch Mieter in Hamburg (plus 220 Euro) sowie Bremen, Düsseldorf und Frankfurt (je plus 200 Euro) mit besonders hohen Aufschlägen kalkulieren. In der Hälfte der analysierten Städte werden demnach alterstaugliche Wohnungen im Mittel zwischen 120 und 180 Euro teurer angeboten.

München ist die teuerste Stadt

In München, der teuersten Stadt Deutschlands, sind die Mieten hingegen generell so hoch, dass der Aufschlag für altersgerechte Wohnungen mit 90 Euro im Monat im Vergleich eher klein ausfällt. Am günstigsten kommen Rentner laut der Untersuchung in Essen weg: Dort kostet eine seniorengerechte Wohnung 510 Euro und somit nur 60 Euro mehr als eine herkömmliche Unterkunft.

Datenbasis für die Berechnung waren auf Immowelt inserierte Angebote. Die Mietpreise spiegeln den sogenannten Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung für Wohnungen wider, die im zweiten Halbjahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 angeboten wurden. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Die Nettokaltmiete ist die Miete ohne jegliche Nebenkosten.

Wer auch im Alter in der eigenen Wohnung wohnen möchte, braucht dafür zumindest eine barrierearme Ausstattung. Dazu zählen unter anderem ein Zugang ohne Treppen, ein Aufzug und eine Dusche mit flachem Einstieg. Für die Untersuchung wurden Immobilien als passend für ältere Menschen definiert, wenn die Merkmale „seniorengerecht“ oder „barrierefrei“ in der Anzeige ausgewählt wurden oder sich entsprechende Erwähnungen im Text des Inserats wiederfanden.

Landeseigene Unternehmen eher günstig

Dass seniorengerechte Wohnungen in der Tendenz teurer angeboten werden, liegt laut Immowelt oftmals daran, dass sie jüngeren Baujahres sind. In alten Gebäuden sei ein Umbau oder Nachrüsten oftmals zu teuer oder nicht zu realisieren. Das sorge in der Praxis dafür, dass Senioren auf Wohnungssuche nicht auf günstigere Bestandsimmobilen ausweichen können.

In Berlin gehören die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen zu den Vermietern, die verschiedene Konzepte für vergleichsweise preiswerte Seniorenwohnungen anbieten. So hat die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag in der Zobeltitzstraße 117 in Reinickendorf ein ehemaliges Seniorenwohnhaus zu einem Modellprojekt für aktive Senioren mit 147 Einzimmerwohnungen umgestaltet. „Hier leben Menschen, die gerne etwas zusammen unternehmen“, beschreibt die Gewobag das Projekt. „Ob gemeinsames Tomatenpflanzen im Garten, Kochen in der großen Gemeinschaftsküche, Skatspiel in einem der Gemeinschaftsräume oder ein Schwatz unter vier Augen in der eigenen Wohnung“ – für alles gebe es in der Zobeltitzstraße den richtigen Raum. Die Warmmieten für die etwa 27 Quadratmeter großen Zimmer beginnen bei 380 Euro.

Mit Bauprojekten, die sich an verschiedene Generationen richten, sorgen die landeseigenen Unternehmen zugleich dafür, dass gemischte Quartiere entstehen. So hat die Gesobau im Senftenberger Ring sechs neue Wohnhäuser mit insgesamt 388 Wohnungen errichtet. Darunter befinden sich 50 barrierefreie Seniorenwohnungen, von denen fünf für eine Rollstuhlnutzung ausgelegt sind. 60 Prozent der Wohnungen sind gefördert und werden für eine Nettokaltmiete von 6,50 Euro je Quadratmeter vermietet.

Studentenwohnheim umgebaut

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge schließlich hat in einem ehemaligen Studentenwohnheim in der Lichtenberger Mellenseestraße im Jahr 2015 insgesamt 83 altersgerechte Wohnungen errichtet. Fast alle Wohnungen sind barrierefrei zu erreichen und mit bodengleichen Duschen ausgestattet. Im ersten Obergeschoss ist eine Senioren-Wohngemeinschaft für elf Personen eingezogen. Ein Hausbetreuer sorgt nicht nur für Ordnung und Sicherheit im Haus, sondern ist zugleich für die Vermittlung von Serviceleistungen für die Bewohner und die Organisation von Veranstaltungen im Gemeinschaftsraum zuständig. Für diesen Service zahlen die Mieter zusätzlich zur Miete von durchschnittlich sieben Euro je Quadratmeter eine monatliche Pauschale von 60,69 Euro.