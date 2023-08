Berlin für 20 Euro: Ich war zum ersten Mal bei Ikea – und habe nur Duftkerzen gekauft

Natürlich kenne ich Ikea-Möbel. Wenn ich mal wieder zur Untermiete in irgendeine Wohnung ziehe, bringe ich meist nur meinen lila Koffer mit – und räume meine Wäsche in Schränke ein, die irgendwie immer gleich langweilig aussehen. Doch wenn Freunde von ihrem letzten Ikea-Ausflug erzählen, klingt es eher nach einem Vergnügungspark. Mit überschwänglichem Enthusiasmus berichten sie von ihren Abenteuern in den perfekt eingerichteten Zimmern und den Delikatessen aus der Kantine. Aber mich hat das nie davon überzeugt, meine Ikea-Abstinenz aufzugeben. Nur letztens, als ich mit der Bahn am Möbelriesen vorbeifuhr, dachte ich mir: Na ja, ein kurzer Blick hinein wird mich schon nicht umbringen, oder?