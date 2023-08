Berlin für 20 Euro: Was man beim Kneipenquiz alles gewinnen kann

Seit gut zwei Wochen stellt sich in Berlin die Frage: Ist der Sommer vorbei? Die angenehm warmen Temperaturen sind weg, der stetig blaue Himmel auch. Stattdessen gibt es Stürme, Wind und Regen. Und all das in einem Jahr, in dem die wirtschaftlichen Umstände viele dazu veranlasst haben, den Geldbeutel zu schonen. Früher bot ein einfaches Picknick im Park einen billigen oder fast kostenlosen Freizeitvertreib für den Sommer. Aber jetzt wird auch diese Option immer weniger attraktiv, je länger die Sonne wegbleibt.

Ich glaube allerdings, die perfekte Antwort auf dieses Problem gefunden zu haben. Für mich gibt es sonntagabends immer nur eine Lösung: in die Lieblingskneipe gehen und beim Pub-Quiz mitmachen. Lesen Sie bitte erst mal ohne Vorurteile weiter – denn ein gutes Kneipenquiz ist nichts, das nur für Nerds reserviert ist.

Die Berliner Welt der Kneipenquizze ist größer und umfassender, als ein Außenstehender vielleicht vermuten mag. Es gibt sie an praktisch jedem Abend in der Woche, in so ziemlich jeder Ecke Berlins – und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und in vielen anderen Fremdsprachen. Bald gibt es in Berlin sogar ein ukrainisches Pub-Quiz, namens Quiz-a-Vis, das es bereits in vielen anderen deutschen Städten gibt.

In Berlin gibt es für jeden ein anderes Quizangebot

Jedes Quiz bietet eine andere Atmosphäre, und es gibt keine bessere Zeit als den Sommer, um ein neues Lieblings-Kneipenquiz zu entdecken – sei es ein Open-Air-Angebot wie im Cassiopeia-Sommergarten, die Quiz-Liga in der Friedrichshainer Home Bar, oder eines, das etwas für die Getränkekenner bietet, wie im Brauhaus Neulich in Neukölln. Unabhängig vom Ort gilt: Mit 20 Euro kommt man beim Pub-Quiz ganz weit. Denn die Teilnahmebeiträge sind immer niedrig, in vielen Fällen nur ein oder zwei Euro – oder auch gar nichts. Das lässt dann noch eine gute Summe übrig für Getränke und Snacks.

Grafik: Berliner Zeitung Serie: Berlin für 20 Euro Alles wird teurer, das sagen derzeit viele. Da stellt sich die Frage: Wie teuer ist die Stadt Berlin und ihr Umland? Besser gesagt: Wie preiswert können Freizeitvergnügen sein? Egal ob im Park oder im Theater, bei Partys oder auf der Einkaufsmeile. In unserer Sommer-Serie suchen wir nach möglichst viel Spaß für möglichst wenig Geld – maximal 20 Euro.

Ich bin selbst Stammgast beim Kneipenquiz in der Bar Ratzeputz in der Weserstraße. Im Dezember letzten Jahres bin ich fast zufällig einem Team beigetreten und habe seitdem kaum eine Woche verpasst. Unser Team hat eine Kernmitgliedschaft von fünf Quizzern, aber wir werden von einem breiten Spektrum an unterstützenden Akteuren gut gestützt. Ab und zu schließen sich Freunde, Mitbewohner oder Kollegen unserem Team an. Und ja, ich erlaube es mir zu sagen: Wir sind ein ziemlich starkes Team und können auf eine stolze Siegesserie zurückblicken. Aber das ist nicht unbedingt das, was mich jede Woche wiederkommen lässt.

Die kerzenbeleuchtete Bar lädt ein mit einer gemütlichen Atmosphäre und immer guter Musik im Hintergrund – mal laufen ausfallsichere Pop-Hits aus den 80er-Jahren, mal ist Alternative-Rock zu hören. Das Quiz findet auf Englisch statt, lockt aber neben internationalen Wahlberlinern auch viele Deutsche an – denn das Quiz selbst macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist aus gutem Grund sehr beliebt; es bietet eine perfekte Mischung aus Nischen- und Allgemeinwissen, Schätzfragen, bei denen das Team, das der Antwort am nächsten kommt, eine Runde Shots gewinnt, und einer genialen Musikrunde, bei der jeder Song oder Künstler etwas mit einem aktuellen Thema aus der Woche zu tun hat. Vorletzte Woche war der erste Song natürlich „The Lion Sleeps Tonight“. Das hat übrigens die Gruppe The Tokens gesungen.

Ein Kneipenquiz bietet einen großen Gewinn gegen ein kleines Startgeld

Nach dem Startgeld von einem Euro pro Kopf kommen natürlich Getränke dazu; im Ratzeputz zahlt man 3,70 Euro für ein großes Helles, das fleißige Barpersonal bietet neben klassischen Cocktails auch originelle Rezepte mit selbst gebrauten Tinkturen für acht Euro an. In meinem Team holen wir uns oft Pide vom nahe gelegenen Imren Grill, ein Käsebrot kostet fünf Euro. Was die siegreiche Mannschaft bei einem Kneipenquiz gewinnt, ist immer anders; manchmal ist eine Runde Getränke drin, mal gewinnt man den Jackpot, die Summe aller Eintrittsbeiträge. Manchmal gibt es nur Ruhm und Ehre – aber das ist auch nicht unbedingt schlimm. Denn ein gutes Kneipenquiz bietet gegen eine kleine Investition einen unverhältnismäßig großen Gewinn durch Lachen und Teamgeist.

Wer regelmäßig quizzt, wird gewissermaßen Teil einer Berlin-weiten Quiz-Community. Neben den Stammkunden, die einem Quiz treu bleiben und immer in derselben Ecke sitzen, oder den Teams, die sich spontan zusammenschließen, gibt es auch die Serien-Quizzer, die in der Woche so viele Quizze wie möglich besuchen und für die Allgemeinwissen fast wie Sport ist, für den man unbedingt trainieren muss. Man sieht sich immer wieder, und es herrscht schon eine freundschaftliche Rivalität. Aber man freut sich auch gegenseitig über die Erfolge der anderen. „Eines will ich jetzt klarstellen“, sagt der Quizmaster im Ratzeputz immer, bevor er die Ergebnisse des Quiz vorliest: „In meinen Augen seid ihr alle Gewinner.“ Manchmal stöhnt das Publikum auf, manchmal rollt es mit den Augen – aber letztlich ist diese Aussage auch wahr.

Es ist schließlich eine ganz einfache Freude, mit Freunden die Köpfe zusammenzustecken, um durch Logik eine unbekannte Antwort zu errätseln, oder auch, wenn jeder Wissen aus seinen eigenen Interessengebieten einbringt. Denn das Beste an einem Pub-Quiz ist wahrscheinlich dieses: Unnützes Wissen gibt es hier nicht, und es ist eine weitere Freude, die Geschichten hinter den Wissensbrocken zu entdecken, die wir Menschen im Laufe unseres Lebens sammeln.

Ein Lieblingsbeispiel aus jüngster Zeit: Im Ratzeputz mussten wir herausfinden, in welchem Land sich drei bestimmte Flüsse befinden. Bei den ersten zwei Flüssen klingelte bei mir nichts – als dann aber der Name des Flusses Suck durch die Bar schallte, konnte ich mein Glück kaum fassen. Denn genau dieser Fluss, knapp 80 Meilen lang, läuft durch die irischen Dörfer, wo meine Großeltern groß wurden und wo ich als Kind viele glückliche Besuche in den Sommerferien verlebte. An dem Abend hat unser Team das Quiz zwar nicht gewonnen – aber wir waren die Einzigen, die die Flussfrage richtig beantworten konnten. Allein damit waren wir begeistert und zufrieden. Das glückliche Zusammentreffen von Lebenserfahrung und dem Wissen, das wir daraus ziehen: Das ist etwas, das man mit Geld nicht kaufen kann.