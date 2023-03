Frankfurt (Oder) ist Berlins östlichster Vorort – eine Stadt der Pendler und massiven Brüche

Weiß – natürlich sind auch in diesem Krankenhaus die Wände weiß. Im Klinikum Frankfurt (Oder) sind die Gänge breit, hell und schlohweiß gestrichen. Doch dann öffnet Alexander Kirchner die Tür zu jener Abteilung, in der er arbeitet.

Dort sind die Wände auch weiß, aber sie hängen voller bunter Bilder: große Rahmen, in denen sehr viele kleine Fotos liebevoll drapiert sind. An manchen Wänden hängen gleich mehr als ein Dutzend dieser großen Bilderrahmen dicht beieinander. So werden die weitläufigen Gänge zur Galerie mit Hunderten Fotos von Kindern und Eltern. Eine fast endlose Dokumentation der Verzweiflung, der Angst und des Kampfes – aber auch der Hoffnung, der Siege und vor allem der tiefen Dankbarkeit.

Es ist die Station für Neonatologie, die Station für Frühchen oder jene Neugeborenen, die gleich nach der Geburt so massive gesundheitliche Probleme haben, dass sie ohne hochspezialisierte intensivmedizinische Hilfe keine Überlebenschance hätten.

Alexander Kirchner gehört zu den Chefs hier, ist Leitender Oberarzt. Doch er wohnt nicht in der Grenzstadt an der Oder, sondern mit Frau und zehnjährigem Sohn in Berlin-Friedrichshain. Für diese Arbeit pendelt er. Es ist zwar eine harte und verantwortungsvolle Arbeit, weil es immer um Leben und Tod geht, aber eben auch eine beglückende Arbeit.

„Und es ist eine sehr gute Klinik“, sagt Alexander Kirchner, 50 Jahre alt. Er muss es wissen, er hat in Berlin studiert und an der Charité gearbeitet, aber auch in Kliniken in Essen, Weißwasser und Eberswalde. „Wichtig ist mir, dass die Abteilung hier das sogenannte Level 1 hat“, sagt er. Das heißt: die höchsten Standards, beste technische und personelle Ausstattung. Und damit eben auch die allerschwersten Problemfälle.

Alexander Kirchner gehört zu einer ganz speziellen Gruppe von Menschen in der Stadt Frankfurt (Oder). Zur vielleicht größten Minderheit: den Pendlern. In seiner Abteilung arbeiten 20 Ärzte, von denen sechs aus Berlin pendeln, auch sein Chef. Das Klinikum mit seinen 1300 Mitarbeitern ist der größte Arbeitgeber der Stadt und in der Pendler-Frage beileibe keine Ausnahme.

Die Zahlen sind eindeutig. „Frankfurt (Oder) ist definitiv auch eine Stadt der Pendler“, sagt Stadtsprecher Uwe Meier. Die Grenzstadt hat fast 60.000 Einwohner, davon sind 28.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Etwa die Hälfte davon sind Pendler, die nach Berlin oder in andere Orte pendeln. Und etwa 10.000 Pendler kommen aus Berlin oder anderen Orten nach Frankfurt (Oder).

Der Arzt: Alexander Kirchner in seiner Wahlheimat Frankfurt (Oder). Jens Blankennagel/Berliner Zeitung

So wie der Arzt Alexander Kirchner. Auf dem Weg durch die Station zeigt er auf eine Tür. „Dort liegt ein Junge, den wir vier Monate vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt holen mussten“, sagt er. Gewicht: gerade einmal 900 Gramm. „Wir hätten ihn auf keinen Fall nach Berlin fliegen können. Uns blieben nur etwa zehn, elf Minuten für den Notkaiserschnitt, sonst wäre er gestorben“, sagt er. „Dafür brauchst du solch eine Level-1-Neonatologie.“

Nun liegt der Junge noch einige Wochen in der Intensivstation – wahrscheinlich bis zu seinem errechneten Geburtstermin. Wenn er überlebt, werden die Eltern für seine Lebensretter bestimmt auch einen Bilderrahmen anfertigen. Voller Fotos vom Kampf und vom Sieg.

Morgens sind die Züge voller Pendler

Pendler wie Alexander Kirchner sind keine ständigen Bewohner der Stadt. Und ihr Kommen kann schnell wieder enden. So erzählt Kirchner, dass ihm ganz wichtig ist, dass seine Station auch künftig die höchste Einstufung behält und dass dieser Status nicht den derzeit üblichen Kürzungen im Gesundheitswesen zum Opfer fällt. „Sonst würden bei uns sicher Ärzte anfangen zu überlegen, ob sie sich eine andere Klinik suchen“, sagt Kirchner. Als in seinem vorherigen Krankenhaus in Eberswalde der Status gesenkt wurde, wechselte er nach Frankfurt (Oder).

Von Berlin aus verkehren jede Stunde gleich drei Züge der Regionalexpresslinie RE1 in die Oderstadt, Fahrzeit vom Alexanderplatz fast genau eine Stunde. Damit ist Frankfurt quasi der östlichste Vorort der Hauptstadt. Vor Beginn der Corona-Pandemie waren morgens mehr als die Hälfte der Passagiere im Zug Pendler: Ärzte oder Leute, die zu den fünf Gerichten der Stadt wollen, zur Bundespolizei, zum Hauptzollamt, zur Europa-Universität Viadrina, zu den Forschungsinstituten, zu den Landesbehörden.

Fast alles sind Neuansiedlungen nach dem Ende der DDR, die dabei mithalfen, dass die Stadt auch den zweiten großen Zusammenbruch der vergangenen 100 Jahre halbwegs überstand. Denn Frankfurt (Oder) ist eine sehr spezielle Stadt. Nicht, weil es die einst östlichste Bezirksstadt der DDR war, sondern weil sie in der öffentlichen Wahrnehmung quasi nicht vorhanden ist: Die bundesweite Sicht ist nun mal westdeutsch geprägt. Und deshalb verwenden die meisten den Namen Frankfurt ganz gedankenlos ohne den Zusatz „am Main“ und meinen damit ganz selbstverständlich die größte Stadt in Hessen. So, als gäbe es keine Verwechslungsgefahr mit der Stadt an der Oder.

Dabei hat die Namensschwester im Osten bereits seit 1253 das Stadtrecht. Sie wurde zu einer Stadt der starken Brüche. Am Ende des Ersten Weltkrieges lag Frankfurt fast in der Mitte der weitesten West-Ost-Ausdehnung des Deutschen Reichs und war ein bedeutender Verbindungsstandort nach Schlesien. Am Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich die Stadt schlagartig an der deutschen Ostgrenze und ist seither geteilt, in das deutsche Frankfurt (Oder) und in das polnische Slubice.

Das Lichtspieltheater der Jugend: Das Kino steht seit 2008 leer, soll nun teuer saniert und ein Ort für DDR-Kunst werden. Jürgen Ritter/imago

In Hitlers Weltkrieg blieb die Stadt bis Anfang 1945 von Angriffen der Alliierten verschont, doch vor dem finalen Sturm der Roten Armee auf Berlin wurden mehr als 90 Prozent der Innenstadt zerstört. Die Einwohnerzahl sank von 83.000 vor dem Krieg auf 42.000. Von dem schweren Schlag erholte sich die Stadt nur langsam, stieg in der DDR aber zu einem Zentrum der Elektronik und Halbleitertechnik auf.

Noch heute sind die Spuren des Krieges überall zu sehen: ein ständiger Wechsel aus Alt und Neu. Dort drüben steht eine wunderschön sanierte alte Jugendstil-Villa und dort ein DDR-Plattenbau und hier das alte Kino im Stil der Stalin-Bauten aus den 1950er-Jahren. „Ursprünglich war es das größte Tanzlokal der Stadt aus der Kaiserzeit“, erzählt der Stadtsprecher Uwe Meier. Es wurde dann der Ufa-Palast daraus und in der DDR das Lichtspieltheater der Jugend. Seit 2008 steht das Gebäude leer und dämmert vor sich hin. Stolz und schön in der Grundsubstanz, aber verrammelt, mit kaputten Fenstern und voller Graffiti. Ein Sinnbild für den Niedergang der Stadt nach dem Ende der DDR.

Der große Zusammenbruch

Stadtsprecher Meier formuliert es anders: „Welche bundesdeutsche Stadt dieser Größe ist schon so wunderbar unfertig?“ Das liegt nicht nur an den Baulücken und Wunden des Krieges, sondern auch am zweiten Schlag. „Vor dem Mauerfall war die Stadt auf dem Weg zu 100.000 Einwohnern, zu einer echten Großstadt“, sagt Meier. Doch dann kam der wirtschaftliche Zusammenbruch der DDR und die De-Industrialisierung des Ostens.

Allein im einst bedeutenden Halbleiterwerk gingen 8000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze verloren. „Das waren oft junge Familien oder junge Leute, die Familien gründen wollten“, sagt er. Doch in der Stadt gab es keinerlei Jobperspektive. Ganze Jahrgänge junger Familien zogen der Arbeit hinterher. Frankfurt (Oder) verlor massiv an Bedeutung, die Stimmung sackte tief, die Stadt „blutete aus“ und war bis 2019 eine Stadt des Wegzugs.

Doch nun wächst sie wieder, obwohl die Einwohnerschaft überaltert ist. Die Sterberate ist höher als im Bundesschnitt und höher als die Geburtenrate. Auch die Zahl jener, die jedes Jahr wegziehen, ist gleichbleibend. „Aber die Zahl der Zuzüge ist ungewöhnlich hoch“, sagt Meier. „Eine Verjüngung kann bei uns nur über Zuzug kommen. Das erleben wir gerade, und das spricht doch für unsere Stadt. Wir haben also einiges richtig gemacht.“

Die Stadt punktet mit der Nähe zu Polen – immerhin leben hier auch 3000 deutsch-polnische Paare. Dazu kommen die Nähe zur Natur – und die Kultur. Es gibt ein erstklassiges Orchester, ein Theater, das regelmäßig bespielt wird, und das „einzige Kleist-Museum der Welt“.

Meier zeigt auf die Halbruine des Kinos. „Dort soll künftig der größte Schatz an DDR-Kunst gezeigt werden und das Haus für 25 Millionen Euro umgebaut werden“, sagt er. „Ein Sinnbild für den Stimmungswandel dieser Stadt, für den Aufschwung.“ Das Gute sei, dass der Bund groß einsteige, also Potenzial sehe. Vielleicht wird Frankfurt (Oder) sogar noch zu einem kleinen bundesweiten Magnet für Kunstinteressierte. Der Stadtsprecher sagt: „Wir haben hier viel Platz zum Bauen und günstige Mietpreise. Welche Stadt kann das schon bieten? Und dann noch so günstige Verbindungen für Pendler nach Berlin.“

Stadtbrücke in Frankfurt (Oder): In dieser Stadt ist für eine Reise ins Nachbarland Polen nur ein Spaziergang von 15 Minuten nötig. Patrick Pleul/dpa

Nun muss Uwe Meier los, er will seinen Zug bekommen. Auch er ist Pendler, wechselt täglich zwischen Frankfurt (Oder) und Erkner. „Der Zug benötigt 28 Minuten“, sagt er. „Das geht so fix, da fühle ich mich fast gebeamt.“

Strahlend hell ist die Sonne den ganzen Tag lang über die Stadt gezogen. Als sie gerade untergegangen ist, öffnet Evelyn Pracht die Tür zu ihrer Wohnung in einer Gasse im alten Herzen der Stadt. Auch die 47-Jährige ist Pendlerin, aber ganz anders als der Arzt Alexander Kirchner. Sie wohnt nur einen Steinwurf von der Oder entfernt, arbeitet aber in Berlin in einem Bundesministerium. „Und damit bin ich nicht allein“, sagt sie. „Morgens sind die Züge nicht nur aus Berlin voller Pendler, sondern auch die Züge nach Berlin.“

Füchse im Garten

Die Gründe für ihr Pendeln sind schnell erzählt: Evelyn Pracht stammt aus dem einstigen Bezirk Rostock, studierte Anfang der 90er-Jahre in Frankfurt (Oder) an der soeben gegründeten Viadrina-Uni. „Doch als Juristin war es damals schwierig, hier einen guten Job zu bekommen.“ Sie wurde in Berlin fündig. Da ihr Mann schon vorher eine gute Arbeit im benachbarten Eisenhüttenstadt gefunden hatte, pendelt sie seither.

Die Gründe für ihr Hier-Wohnen muss sie gar nicht aufzählen. Sie führt einfach durch die schöne und geräumige Wohnung, die es hier zu Preisen gibt, die Leuten in Berlin die Tränen in die Augen treiben. Sie zeigt das geräumige Wohnzimmer, den geradezu riesigen Balkon, den Garten und die freie Sicht auf einen Altarm der Oder, erzählt, dass im Garten manchmal auch Füchse und andere Tiere vorbeikommen. „Und wir sind nur wenige Schritte vom absoluten Stadtzentrum entfernt“, sagt sie. „Welche Stadt kann das schon bieten?“

Draußen liegt die Nacht schwarz über Frankfurt. Es ist still. Sehr still. Nur an der Oder sind noch ein paar Vögel zu hören. Die gelb leuchtenden Laternen tauchen die schmale Gasse vor dem Haus, in dem Evelyn Pracht wohnt, in ein sehr mildes Licht. Das Kopfsteinpflaster glänzt.

Diese Gasse ist so schmal, dass immer nur ein Auto durchpasst. Sie stammt aus sehr alten Zeiten. Die Häuser sind klein, haben maximal drei Etagen. Eine jener Straßen, die zum Mauerfall völlig desolat waren. Ruinen, die die DDR nicht mehr allzu lange überlebt hätten. Doch nun ist alles wunderbar saniert.

Die Gasse ist eines der wenigen Beispiele in Frankfurt (Oder), die zeigen, wie schön auch diese Stadt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war. Eine Perle. Sie ist auch ein Beispiel dafür, dass sich diese Stadt nicht aufgegeben hat.