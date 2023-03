Jung, schwul, Kabarettist: Wie der Neubrandenburger Bürgermeister seine Stadt verändert

Silvio Witt, Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg in der Konzertkirche, die gerade an Vormittagen auch ganz anders genutzt wird. Zum Beispiel als Bühne für Schülertheater.

Silvio Witt, Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg in der Konzertkirche, die gerade an Vormittagen auch ganz anders genutzt wird. Zum Beispiel als Bühne für Schülertheater. Gerd Engelsmann

Wenn man Neubrandenburger fragt, was ihnen zu ihrer Stadt einfällt, nennen sie zuerst den See. Dann den Suff. Der Alkoholkonsum in der DDR war rekordverdächtig, und Neubrandenburg hatte sein eigenes Getränkekombinat. Torwächter und das Vier-Tore-Spitzenbier sind von hier.

Was den Leuten noch einfällt: die Nähe zu Berlin. Freitagnachmittags habe immer eine große Gruppe an der Bushaltestelle Richtung Süden gestanden, um nach Berlin zu trampen, erzählen sie. Die meisten kamen Sonntagnacht mit dem letzten Zug wieder zurück. Bis zur Wende. Von 90.000 Einwohnern auf fast 60.000 Einwohner brach die Bevölkerungszahl damals ein. Die schweren 1990er-Jahre begannen.

Silvio Witt ging noch zur Schule, er erinnert sich gut an die Zeit: Der Vater, der zur See gefahren war, Verpackungslinie unter Deck beim VEB Rostock, musste zurück in seinen alten Beruf als Maurer. Die Mutter verlor ihren Job als Gärtnerin, machte eine Umschulung zur Verkäuferin. Haushaltseinkommen: Um die 1700 Mark, bei drei Kindern. Für Klassenfahrten reichte es nicht.

„Das hat was mit einem gemacht. Ich glaube, da ist so ein Stolz entstanden. So ein: Wir lassen uns nicht unterkriegen!“ Also ist Witt geblieben. Und Bürgermeister geworden. Nach Paul Krüger, dem früheren Bundesforschungsminister. Auch einer aus dem Osten. Noch nie habe man hier einen Oberbürgermeister aus dem Westen gehabt, sagt Witt: „Das gab es sonst wohl nirgends in Ostdeutschland.“

Neubrandenburg und seine Spitzen: Das Video für „Meine Stadt“ hat der Rostocker Rapper Materia teilweise in Neubrandenburg gedreht. Außerdem ist Neubrandenburg Kleingartenhauptstadt: „Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr Schrebergarten-Quadratmeter pro Kopf“, sagt Silvio Witt, und erzählt dann noch von der Umgehungsstraße: 1969 wurde sie von der DDR geplant, und 2019 schließlich umgesetzt und finanziert, von der Bundesrepublik.

Silvio Witt ist ziemlich stolz auf seine Stadt. Der gelernte Bankkaufmann hat etwas Jungenhaftes, Schelmenhaftes, kurz geschorene Haare und Geheimratsecken. Er trägt einen schlichten eleganten Mantel und Lederhandschuhe gegen den Wind.

Seine Tour durch die Vier-Tore-Stadt fängt an der Mauer an. Den Dreißigjährigen Krieg hat die fast 775 Jahre alte Stadt überlebt, einen Brand 1737, der das Zentrum fast komplett in Schutt und Asche legte, den Zweiten Weltkrieg, dann die Wende – aber sie ist immer wieder auferstanden.

„In den 90ern sollte vieles aus der DDR weg, aber wir wollen möglichst viel als Kulturerbe erhalten. Silvio Witt, Bürgermeister

Besonders in der Pfaffenstraße kann man ein Stück Stadtgeschichte ablesen: 80 Prozent der Innenstadt wurden bei der Einnahme durch die Sowjets 1945 zerstört und später im sozialistischen Zuckerbäckerstil wieder aufgebaut. Gelb, rosa, blau. Auf der einen Seite Townhouses aus den Nullerjahren, daneben ein Bau aus den 30ern und ein Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Gegenüber ein Block der Wohnbauserie 70 mit rotbrauner kieselsteinartiger Fassade, eine kleine Revolution damals: weniger Bauteile, einheitliche Bauweise.

Einer dieser Bauten in der Oststadt steht heute unter Denkmalschutz. Keine Selbstverständlichkeit, sagt Silvio Witt: „In den 90ern sollte vieles aus der DDR weg, aber wir wollen möglichst viel als Kulturerbe erhalten.“ Auch die Kirche, einst eine Riesenruine, habe man nicht abgerissen. Die Stadt kaufte sie der evangelischen Gemeinde 1975 ab und machte daraus im Jahr 2001 eine Konzertkirche, in der Weltstars auftreten: Kent Nagano war hier, Alfred Brendel und Montserrat Caballé. Und dann die Orgel, die einzige Orgel der Welt, die von zwei Konkurrenzunternehmen gemeinsam gebaut wurde, Klais und Schuke. Und auch wenn kein Konzert ist, wird die Kirche genutzt. An einem Dienstagmorgen im März sitzen zwei Schulklassen darin und sehen ein Aufklärungsstück zum Thema Gewaltprävention.

Überhaupt habe sich so viel verändert, sagt der Bürgermeister. Die Villen im Nachtjackenviertel beim Bahnhof: Früher ofenbeheizt und heruntergekommen, jetzt luxussaniert. Und die DDR-Neubauten: Früher beliebt, jetzt denkmalgeschützt. Und günstig zu haben. Vier Euro kalt kosten die teilsanierten DDR-Bauten. Dass man günstig wohnen kann in Neubrandenburg, darauf legt Witt viel Wert. Neben der Kita am Wall soll ein Mix aus sozialen und Mietwohnungen entstehen, mit einer Kaltmiete von 6,80 Euro. Typisch für eine ostdeutsche Stadt sei auch, dass 60 Prozent der Wohnungen in genossenschaftlichem oder kommunalem Besitz seien, rund sechs Euro kalt kosten sie im Schnitt. „Marktmacht im positiven Sinn.“

Silvio Witt ist gelernter Bankkaufmann und ins Amt „mehr aus Versehen“ gekommen. Als Kabarettist hatte er seit Jahren die Lokalpolitik aufs Korn genommen. Als bei den Wahlen 2015 nur unbekannte Kandidaten antraten, kandidierte er spontan selbst. Und gewann. Er, der schwule Kabarettist, 44 Jahre jung, in einer alternden Stadt.

Einst die jüngste Stadt der Republik

Dabei lag der Altersdurchschnitt hier mal bei 28 Jahren, daran erinnert sich Eleonore Wolf, die das Neubrandenburger Stadtarchiv leitet. An dem Wochenende 1980, an dem ihre ältere Tochter geboren wurde, seien 14 Kinder zur Welt gekommen. Neubrandenburg hatte den jüngsten Altersdurchschnitt der Republik.

Im Café am Marktplatz macht der Bürgermeister Pause, isst Schnitzelbrötchen, grüßt Leute, die meisten älter. Silvio Witt will die Stadt öffnen, sie jung machen, sagt er. Am Bahnhof hat er eine Regenbogenflagge hissen lassen, jedes Jahr gibt es, im Wechsel mit Neustrelitz, die Christopher-Street-Day-Parade. Er baut Schulen und Kitas, fördert Vereine. Für den Sport war und ist Neubrandenburg bis heute berühmt. Landesleistungszentren sind hier zu Hause und Sportler des Bundeskaders für Leichtathletik oder Kanusport. Der „Walk of Sport“ vor dem Café wird immer länger, in den Gehweg eingelassene Steine für jeden Neubrandenburger Olympiasieger. Neun sind es bisher – von der Kugelstoßerin Astrid Kumbernuss bis zur Kanutin Carola Drechsler.

Wo Jobs sind, sind auch Menschen, das ist die Rechnung von Silvio Witt. Er sitzt am Steuer seines Mercedes und fährt Richtung Datzeberg. Viel Industrie, viele Baustellen. Sie erinnern ein wenig an DDR-Zeiten, als für die Muster-Bezirksstadt in Etappen ganze Viertel gebaut wurden. Neubrandenburg sollte groß rauskommen, als Machtzentrum und Industriehotspot, mit geplanten 250.000 Einwohnern.

In der Neustrelitzer Straße, der Stadteinfahrt aus dem Süden, ist der Anspruch noch sichtbar. Die typische DDR-Magistrale mit vier Spuren zeigt: Wir sind groß, wir sind Bezirksstadt. Heute sind die Vierzehngeschosser größtenteils saniert. Im Gewerbegebiet aber sieht man viele „Schandflecke“. So nennt Witt die mit Graffiti besprühten Ruinen von ehemaligen DDR-Betrieben. Manche haben überlebt oder wurden neu aufgebaut: der frühere VEB Textilreinigung ist jetzt eine Großwäscherei, die Hotels auf Usedom und Krankenhäuser vor Ort versorgt, da ist Lila Bäcker, der drittgrößte Gefriertortenhersteller der Republik. Weber Maschinenbau stellt Schneidemaschinen für Wurst und Käse her, Seneco-Glas fertigt Innentüren für Aida-Schiffe. Und wer bei den Amazon-Paketen auf den Absender achtet, sieht, dass sie oft aus Neubrandenburg kommen: Zwei Bahnlinien, zwei Bundesstraßen, Autobahn – gute Voraussetzungen für einen Online-Versandhändler. „Wir sind seit zehn Jahren zusammen mit Rostock die steuerstärkste Kommune mit Blick auf Gewerbesteuern“, sagt Witt.

Es geht weiter Richtung Tollensesee, vorbei an hallenartigen Bauten, in dem Künstler und Architekten arbeiten. Das Gelände hat eine lange Rüstungsgeschichte: Erst fertigten Gefangene im Außenlager des KZ Ravensbrück Rüstungsteile, dann testete man das Strömungsverhalten von Torpedos im 30 Meter tiefen und elf Kilometer langen See. Nach dem Krieg wurde das Panzerreparaturwerk RWN einer der größten Rüstungsbetriebe im Land, der das Areal zur verbotenen Stadt machte. Und ein Sinnbild dafür ist, was Neubrandenburg auch immer war: eine Garnisonsstadt.

Es gibt so eine komische Angepisstheit der Welt gegenüber. Aram Radomski, Fotograf

Das Militär sei immer präsent gewesen, erinnert sich Aram Radomski, „genau wie die Stasi“. 1963 geboren, wurde Radomski 1989 vor allem mit seinen geheimen Filmaufnahmen der Leipziger Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 bekannt, vorher saß er schon in Haft, von der Stasi wurde er öfter verhört. Deren Zentrale residierte mit damals 2000 Mitarbeitern im heutigen Finanzamt. „Die waren an der Macht“, sagt Radomski. Und das habe etwas gemacht mit den Menschen, mit den Familien. „Das ist ein besonderer Menschenschlag. Lauter Geheimnisträger. Schon im Krieg will keiner vom KZ Fünfeichen gewusst haben. Geschwiegen wurde schon immer gern, auch in den Familien. Es gebe da eine Obrigkeitshörigkeit, an der er sich reibe. „Und so eine komische Angepisstheit der Welt gegenüber.“ Ganz anders klingt da der Unternehmer Alexander Kölpin, der die Stadt samt seinen Menschen so liebt. Genau wie sein Vater Wilhelm Kölpin, dessen Gedichte eine Liebeserklärung an Neubrandenburg waren. „An diese verwunschene kleine komische Stadt.“

Überhaupt scheint da immer eine Art von Sehnsucht mitzuschwingen, wenn man mit Neubrandenburgern spricht, eine Liebe, selbst wenn es eine Hassliebe ist. Auch Aram Radomski, der heute in Berlin wohnt, fährt regelmäßig nach Hause. Aber er bleibt dabei: „Die Leute guckten nicht über den Tellerrand“, sagt er, von einigen Künstlern, etwa der Schriftstellerin und Wahl-Neubrandenburgerin Brigitte Reimann, einmal abgesehen: „Im Innern eine sichere Denkwelt, aber bloß nicht raus.“ Und diese Haltung beobachtet er bei seinen Besuchen bis heute, im Extrem bei den Montagsdemos, auf denen etwa die Fortführung der Nord-Stream-Pipeline gefordert wird. Provinziell und unsensibel, findet Radomski.

Bürgermeister Silvio Witt hat mehr Verständnis: „Ich glaube, diese Proteste entstehen aus einem Gefühl des Nichtgesehenwerdens heraus. Deshalb ist der Stadtstolz so wichtig, um Identität zu stiften.“ Er hört zu, vermittelt. Das gelingt ihm gut, findet die Archivarin Eleonore Wolf: „Wir sind kein krimineller Hotspot geworden. Und wir brauchen die Leute ja.“

Zum Arbeiten in Berlin, zum Wohnen in Neubrandenburg

Tatsächlich gibt es eine Trendwende in Neubrandenburg. 1500 Ukrainerinnen leben hier. Die Geflüchteten wolle und brauche man, sagt Witt, auch um einen Arbeitskräftemangel zu verhindern. Mit genug Geld, Kitas und Schulen will er sie unterstützen, aber auch die Zugezogenen aus der Region. Heute wollen die Leute, anders als in den 90er-Jahren, gar nicht mehr unbedingt nach Berlin. Höchstens zum Arbeiten. „Zum Wohnen kommen sie nach Neubrandenburg.“

Oder zum Lernen. Gut 2200 Studierende gibt es in Neubrandenburg, und ein paar von ihnen machen ein Stück Geschichte wieder gut. Das Getränkekombinat verkaufte die Treuhand an einen norddeutschen Unternehmer, der insolvent ging. Dass er in einer Nacht- und Nebelaktion die denkmalgeschützte Brauerei abgerissen hat, sagt Witt, werden die Neubrandenburger nie verzeihen. Aber jetzt gibt es ein neues Bier, Campusbräu, entwickelt vom Fachbereich für Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie der Hochschule Neubrandenburg. Es wird in Berlin gebraut, aber vielleicht nicht mehr lange: Man denkt über eine eigene Brauerei nach. Dann hätte die Stadt endlich wieder ihr eigenes Bier.