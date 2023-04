Märchenschloss und Plattenbauten: Warum Schwerin aus zwei Städten besteht

Der Oberbürgermeister wartet nicht im Stadtzentrum, nicht vor dem Schloss, das malerisch am Seeufer liegt, dem Märchenschloss, wie sie es nennen. Nicht vor dem kleinen Rathaus in der sanierten, mit Geschäften belebten Altstadt. Er wartet nicht da, wo es einfach wäre, mit Schwerin anzugeben. Mit der Schönheit der Stadt am Wasser, ihrem historischen Glanz, dem Leben, das in sie zurückgekehrt ist in den vergangenen dreißig Jahren. Mit der Bewerbung für das Unesco-Weltkulturerbe für das Residenzensemble rund um das Schloss. Eine Delegation aus Schwerin hat sie im Februar in Paris abgegeben, im Sommer wird der Besuch der Kommission erwartet, vielleicht steht der Stadt weltweiter Ruhm bevor.

Der Oberbürgermeister hat als Treffpunkt stattdessen den Eingang des Schweriner Zoos vorgeschlagen. Man erreicht den Zoo mit der Straßenbahn, die aus dem historischen Zentrum in die Teile der Stadt führt, die zu DDR-Zeiten errichtet wurden. Sehr schnell, für sehr viele Menschen, die im Norden der Republik in neuen Fabriken arbeiten sollten. Diese Stadtteile von Schwerin will Rico Badenschier bei einem Spaziergang zeigen. Er wartet am Morgen vor dem Zoo, wo er gerade eben die Statue eines Löwen, des Wappentiers der Stadt eingeweiht hat, auf der nun schon eine Gruppe Kinder herumklettert, „das freut mich jetzt aber, es funktioniert“, ruft Badenschier, als er die Kinder sieht.

Er holt sein Fahrrad, mit dem er zum Termin am Morgen gekommen ist, und läuft los, über breite Straßen, hinein in den Stadtteil, der heute Neu Zippendorf heißt. In der DDR war er als Dreesch II bekannt – als einer von drei Abschnitten der Großwohnsiedlung, die auf einer riesigen Brachfläche, dem Großen Dreesch, errichtet wurde. Ab 1971 wurde gebaut, wurden Straßenbahngleise verlegt, Plattenbauten errichtet, in die ersten Wohnungen zogen sowjetische Offiziere mit ihren Familien. Dann zogen Menschen ein, die aus dem Süden der DDR in den Norden umgesiedelt waren, schließlich Familien aus der Umgebung. Ende der 1980er-Jahre lebten 62.000 Menschen auf dem Großen Dreesch.

Ganz Schwerin, damals Bezirkshauptstadt, hatte damals 130.000 Einwohner, sagt Rico Badenschier. Das war die höchste Einwohnerzahl. Die niedrigste sei dann 2010 erreicht worden, zwanzig Jahre waren vergangen, die DDR verschwunden, die Fabriken und Arbeitsplätze, Schwerin hatte noch 91.000 Einwohner. Im vergangenen Jahr sei man wieder bei 98.000 angekommen, sagt Badenschier. „Wir haben auf einen Schlag 2000 Ukrainer aufgenommen, Wohnraum zu finden war kein Problem.“ Auf dem Großen Dreesch, Abschnitte I bis III, auf dem für mehr als 60.000 Menschen gebaut worden war, leben noch 25.000. Es gebe deshalb auch keine Wohnungsnot in Schwerin – sondern sogar noch unsanierte, sehr preiswerte Unterkünfte in Plattenbauten.

Es gebe allerdings ein anderes Problem in seiner Stadt. Der Oberbürgermeister kommt schnell auf eine Studie zu sprechen, die 2018 erschienen ist, seinem dritten Jahr im Amt, und die ihn seitdem umtreibt. Badenschier, der in Chemnitz aufgewachsen ist und als Arzt nach Schwerin kam, ist Mitglied der SPD. Die Studie stammte vom Wissenschaftszentrum Berlin und hatte untersucht, wie sozial durchmischt deutsche Kommunen sind. Leben Menschen mit hohem Einkommen und Menschen, die wenig verdienen, in den gleichen Vierteln? Besuchen ihre Kinder dieselben Schulen? Schwerin habe bundesweit den letzten Platz eingenommen, sagt Badenschier. In keiner anderen Stadt sei die Entmischung so groß gewesen wie in seiner. Für Mecklenburg-Vorpommern sei zwei Jahre später noch eine Nachuntersuchung erschienen. Die Lage in Schwerin hatte sich weiter verschärft.

Rico Badenschier hat mitunter den Eindruck, dass er eigentlich zwei Städte regiert. Zum einen die Stadt mit dem höchsten Nettoeinkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin ist Landeshauptstadt, Tausende Menschen arbeiten für Ministerien und Behörden, es gibt ein großes Klinikum. Die Stadt ist zudem als Wohnort beliebt bei Menschen, die eine gute Rente zum Leben haben. Das sei übrigens schon um 1910 ähnlich gewesen, sagt Badenschier, damals habe es den schönen Spitznamen „Pensionopolis“ für Schwerin gegeben. Aber er regiert eben auch die Stadt mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit im Bundesland und die mit dem höchsten Anteil an Menschen, die von Hartz IV leben müssen.

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) Timm Allrich

Badenschier bleibt in einem weitläufigen, grünen Hof stehen, zwischen Häusern mit vier Etagen und Terrassen. Zurückgebaute Plattenbauten. Dann steuert er eine Haltestelle der Straßenbahn an, die Berliner Platz heißt. In der DDR habe sie den Namen „Zentrum“ getragen, „es war erklärter Wille, das hier zum Zentrum Schwerins zu machen“, sagt Badenschier. In den Altstadtvierteln ließ die DDR die Häuser verrotten, ein großflächiger Abriss war geplant, das alte Schwerin sollte verschwinden.

Der Ort, der das neue Zentrum werden sollte, ist eine große Brache. An einer Seite steht eine sanierte Schule. Auf der anderen wurden Zehngeschosser abgerissen, von denen nichts mehr übrig ist. Weiter hinten sollen auch noch Blöcke abgerissen werden, erklärt Badenschier. Er schaut über die leere Fläche und sieht: „ein riesiges Entwicklungspotenzial“. Schon bald soll hier neu gebaut werden, „mit Modellcharakter“, es soll Mehrgeschosser geben, von denen man auf den See schauen kann, Reihenhäuser, die Familien mieten können, weiter hinten eine Berufsschule für 1300 Schüler.

Man komme von hier schnell an den Strand und schnell in die Altstadt, der Standort sei „hochattraktiv“, sagt Badenschier, „objektiv eine gute Lage“. Wenn da nur nicht der Ruf wäre, fügt er an. Nach der Wende sind die, die es sich leisten konnten, aus der Großsiedlung an den Stadtrand gezogen. Oder in die Altstadtviertel, die nach und nach saniert und immer schöner wurden.

In der Altstadt, zwischen dem Bahnhof und dem Pfaffenteich, den er „die Innenalster von Schwerin“ nennt, schließt Thomas Franck eine Wohnung auf, die gerade fertig geworden ist. Zwischen Altbauten wurde ein moderner Neubau errichtet, mit großen Balkonen, modernen Bädern und Küchen. Obwohl man mitten in der Stadt ist, hört man nur die Vögel zwitschern. Thomas Franck ist Immobilienmakler. Bald wird er Interessenten für die große Dreizimmerwohnung, die etwa 1500 Euro Miete kosten wird, durch die Räume führen. Nicht in Massenbesichtigungen wie in Berlin, sagt Franck. Aber keine Sorge, die Wohnung und die anderen im Neubau werde er trotzdem alle gut vermieten können.

Thomas Franck nennt Schwerin „eindeutig eine Gewinnerstadt“, die von Jahr zu Jahr schöner wird. Er ist hier aufgewachsen, kurz vor dem Mauerfall zog er nach Ost-Berlin, um im Freizeitzentrum SEZ in der Gastronomie zu arbeiten. Kurz nach der Wiedervereinigung kam er zurück nach Schwerin und wurde Immobilienmakler.

Die Wohnungen in den Plattenbauvierteln gehören größtenteils Genossenschaften oder der Stadt. Franck arbeitet im anderen Schwerin, in den Altstadtvierteln, oder im Speckgürtel. An diesem Nachmittag kommt ein Arzt im Ruhestand vorbei, der seine ehemalige Praxis in einem Haus am Pfaffenteich, das sein Großvater einst gekauft hat, vermieten will. Franck zeigt auch noch eine Wohnung in einem Gründerzeithaus, ebenfalls am Pfaffenteich, die gerade zum Verkauf steht. Hohe Decken, Blick aufs Wasser. Er zählt auf, woher die Menschen kamen, die rund um den Teich gekauft oder gemietet haben: Hannover, Düsseldorf, Köln, Wien, aus der Schweiz.

Die Plattenbausiedlungen von Schwerin Nordlicht/imago

Als Franck nach der Wende zurückkehrte, sei die Stadt noch „richtig grau“ gewesen, die jahrzehntelange Vernachlässigung der Bausubstanz sah man den Altstadtvierteln deutlich an. Der Standard in den Wohnungen war niedrig, viele hatten noch Außenklos. Aber schnell habe eine große Welle begonnen, Rückübertragungen an alte Eigentümer, Verkäufe, Sanierungen, Modernisierungen. Fast alle Käufer der Boomjahre kamen aus Westdeutschland, oft aus dem nahe gelegenen Hamburg, einer Stadt, der man sich in Schwerin, so Franck, „traditionell verbunden“ fühle. 1990 wurde Schwerin Landeshauptstadt, der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zog in das Märchenschloss, wo er heute in einem hellen, modernen Saal tagt, der einst der Goldene Saal des Schlosses war. Viele Schweriner erinnern sich an ihre Jugendweihen, die zu DDR-Zeiten hier stattfanden, wenn sie ihn besichtigen.

Während die Stadt insgesamt Tausende Einwohner verlor, setzte ein Zuzug von Pendlern ein, die unter der Woche für Landesregierung oder Behörden arbeiteten, und sich mit der Zulage, die sie zunächst oft dafür erhielten, eine Zweitwohnung anmieteten. „Wir sind jede neue Wohnung heiß begehrt losgeworden“, erzählt Franck.

Der Boom hat sich, erzählt Franck weiter, zwischendurch ab und an verlangsamt, aber nie richtig aufgehört. 2009 richtete Schwerin die Bundesgartenschau aus – und wurde vom älteren Publikum der Schau als idealer Ruhewohnsitz entdeckt.

Wo findet man auch sonst diese Lebensqualität?, fragt Franck. Er zählt die vielen Gewässer auf, die Nähe zur Natur, die Ruhe, die guten Schulen. Die Stadt profitiere inzwischen auch davon, dass viele Angestellte im Homeoffice arbeiten könnten – warum nicht von Schwerin aus?

Auch Rico Badenschier, der Oberbürgermeister, ist nach seiner Führung wieder in der Innenstadt angekommen, mit seinem Fahrrad natürlich. Er zeigt auf eine Wiese, die wirkt, als würde sie im See gegenüber vom Schloss schwimmen, ein Überbleibsel der Bundesgartenschau, die ein „sensationelles Infrastrukturprojekt“ für die Stadt war, wie er sagt. Im kommenden Jahr wird sich herausstellen, ob das Residenzensemble, zu dem neben dem Schloss unter anderem das Theater und das Museum für die fürstlichen Kunstsammlungen gehören, Weltkulturerbe wird.

Ob Rico Badenschier dann noch im Amt ist, ist ungewiss, Anfang Juni wird in Schwerin neu gewählt. Aber um die Innenstadt von Schwerin scheint er sich keine großen Sorgen zu machen. Um die Gewinnerstadt. Wenn er neu gewählt wird, will er sich weiter um den anderen Teil von Schwerin kümmern. Und versuchen, die beiden Städte, die in Schwerin stecken, wenigstens ein bisschen neu zu durchmischen.