Es gibt so Männerdomänen, die sich hartnäckig halten. Beispielsweise sind Plattenläden (ja, die existieren noch) Refugien testosterongeballten Herrenwissens. Es müssen strenge Rituale der Ehrerbietung eingehalten werden, der Plattenverkäufer gibt sich in der Regel als der allwissende Erzähler, und wer eine Frage hat, tut gut daran, diese möglichst untertänigst vorzutragen.

Ob ich den Reifen nicht selbst wechseln könne

Berlin ist ja nun nicht bekannt dafür, eine besonders serviceorientierte Stadt zu sein, aber in den letzten 20 Jahren hat sich da viel getan. Man wird mittlerweile in vielen Restaurants wirklich wie ein Gast behandelt und ab und an grüßt jemand auf der Straße sogar ganz freundlich. Es gibt nur einen Ort für Dienstleistungen, an dem immer noch der Geist der 80er herrscht. Mit anderen Worten: Unfreundlichkeit ist an der Tagesordnung. Die Rede ist von Fahrradläden in Berlin.

Vor geraumer Zeit hatte ich einen Platten in Charlottenburg und wollte ganz spontan den Reifen gewechselt bekommen. Ich fand ein Fahrradgeschäft in der Nähe meines Standortes und brachte mein Problem vor. Der Fahrradhändler blickte huldvoll zu mir herab, und als ich ihn fragte, ob er meinen Reifen wechseln könne, fragte er mich, ob ich dazu nicht selbst in der Lage wäre. Ich ging und schob das Rad zum U-Bahnhof.

Zurück in Kreuzberg schob ich das Rad zu einem Laden in der Bergmannstraße, wo ich es dann lassen durfte, mit dem Hinweis, dass man unglaublich viel zu tun habe und ich eine Woche warten müsste. Resigniert willigte ich ein, und als ich nach einer Woche wiederkam, war der Reifen nicht gewechselt. „Ham wa vergessen, sorry“, schulterzuckte der Verkäufer und ignorierte meine Bitte nach sofortiger Reparatur. Ich nahm mein Rad wieder mit, sauer und entnervt. Ich konnte den Reifen tatsächlich nicht wechseln, da der Mantel irgendwas Spezielles war und ich nicht das Werkzeug dazu besitze.

Am Südstern versuchte ich es bei einer großen Fahrradladen-Kette, wo man mich auf volle Auftragsbücher und eine Wartezeit von rund zehn Tagen hinwies, in einem anderen Geschäft wollte man gerade Mittag machen und wollte mein Rad nicht im Ladenlokal rumstehen haben. Mittlerweile war ich also durch die halbe Stadt getingelt und hatte so langsam aber sicher das Gefühl, schneller an eine Spenderleber zu gelangen als an einen Fahrradreifen.

Auf der Wiener Straße dann fand ich einen Fahrradladen, wo man nett war und mich nicht behandelte wie einen aus der Provinz angereisten Bauern bei einer Audienz bei Hofe, sondern wie einen Kunden. Ich könne gegenüber in einem Café warten, wenn möglich, man würde den Reifen gleich wechseln. Eine Stunde später war der Reifen neu und seitdem gehe ich keinen anderen Laden mehr. Es ist der einzige Fahrradladen in Berlin, wo man wirklich hilfsbereit war, schnell, freundlich und den Service im Blick hatte. Bei Bedarf verrate ich ihnen gerne den Namen.