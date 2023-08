Sex-Freier in Lichtenberg ausgeraubt: Sie gerieten über ein Datingportal an die Falschen

Als „qualitativ hochwertige Dating-Community für finanziell unabhängige Männer“ preist sich das Datingportal an. Doch nicht immer landen Interessierte bei qualitativ hochwertigen Partnerinnen und Partnern – sondern mitunter in einer Falle.



Ein inzwischen 20-jähriger Berliner soll mit einem Komplizen auf einer Website Fakeprofile von Frauen erstellt und mindestens drei Männer zu vermeintlichen Sexdates gelockt haben, um diese dann um ihr Geld zu bringen. Gegen ihn hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben wegen gemeinschaftlicher besonders schwerer räuberischer Erpressung in einem Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 13. Februar 2023 soll der Angeschuldigte über die Website drei Fakeprofile junger Frauen eingerichtet haben, die angeblich gegen Geld zu sexuellen Dienstleistungen bereit seien. Erschienen die Kunden dann in der Wohnung im Lichtenberger Ortsteil Alt-Hohenschönhausen, trafen sie auf den Angeschuldigten und seinen Mittäter.

Aus Scham erstatteten womöglich weitere Opfer keine Anzeige bei der Polizei

Die Täter waren laut Staatsanwaltschaft mit Messern, Baseball-, Hockeyschlägern und anderen Schlagwerkzeugen ausgestattet und bedrängten die Kunden dann derart, dass diese ihnen ihr Bargeld und ihre Mobiltelefone übergaben. Insgesamt sollen die Kriminellen auf diese Weise 950 Euro und ein Handy erbeutet haben.



Bislang ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nur in drei Fällen. Denn drei Kunden im Alter von 34 und 40 Jahren haben bei der Polizei Anzeige erstattet. „Es bleibt offen, ob es noch weitere Opfer gibt“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Der Angeschuldigte und der mutmaßliche Mittäter hätten bewusst die Vorgehensweise über das Datingportal gewählt, damit Opfer aus Scham von einer Anzeigeerstattung absähen.

Was passiert, wenn man im Internet an die Falsche gerät, zeigt auch ein Fall vom März. Über ein Datingportal hatte sich ein 53-Jähriger mit einer Frau spätabends im Park am Vogelwäldchen in Neukölln an der südlichen Stadtgrenze verabredet. Als er dort ankam, erwarteten ihn vier Männer. Sie bedrohten ihn mit einer Pistole, verprügelten ihn und raubten ihm das Geld, das er für die Begegnung mit der Frau dabeihatte. Polizisten konnten in der Nähe drei Tatverdächtige festnehmen und auch die Frau, die mutmaßlich als Lockvogel gedient hatte.