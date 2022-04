Berlin - Am Wirtschaftsministerium in der Scharnhorststraße (Mitte) steht am Donnerstag eine Reihe von Frauen, mit gefesselten Händen, in Weiß gekleidet. Im Gesicht, auf den Brüsten, zwischen den Beinen sind sie mit künstlichem Blut beschmiert. Die Passanten, die vorbeilaufen wollen, bleiben unwillkürlich stehen, mit offenem Mund, können den Blick kaum von der Szene abwenden. Die Frauen sind dort, um gegen die Vergewaltigung und sexuelle Gewalt gegen ukrainische Frauen durch russische Soldaten zu demonstrieren.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine nähert sich dem Ende seines zweiten Monats – und es ist ein Krieg, der laut den Demonstranten immer noch von Deutschland mitfinanziert wird. Der Standort der Demonstration ist deshalb bewusst gewählt, um an den Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu appellieren, so die Co-Organisatorin Julia Singh. Sie setze in Habeck viel Hoffnung für ein deutsches Embargo des russischen Öls und Gases. Sie organisierte die Aktion zusammen mit Vitsche, einer Berliner Aktivistengruppe für jungen Ukrainerinnen und Ukrainer.

Seit Kriegsbeginn mehr als 38 Milliarden Euro für russische Energie

„Habeck wirkt ehrlich und hat gezeigt, dass er bereit ist, die Ukraine mit Waffenlieferungen und einem schnellen Embargo zu unterstützen“, sagte Singh der Berliner Zeitung. „Aber jetzt muss er den nächsten Schritt begehen und dieses durchsetzen. Wir wollten ihm sagen und zeigen, dass er jetzt besser als Olaf Scholz sein muss.“

Singhs Enttäuschung und Empörung mit dem Bundeskanzler und der deutschen Energiepolitik sind groß; sie hält Deutschland wegen des Ankaufs von russischem Öl und Gas für mitschuldig für den Krieg. Laut Berechnungen der Forschungsorganisation Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) hat die EU seit dem 24. Februar 38.525.172.680 Euro für Energiequellen aus Russland ausgegeben.

Bilder: Frauen demonstrieren gegen den Kauf von russischem Öl und Gas Bildstrecke 170 Frauen nahmen an der Aktion vor dem Wirtschaftsministerium teil. Einige von ihnen trugen Plastiktüten über dem Kopf. Sabine Gudath Die aktuellen Geschichten von sexualisierter Gewalt in der Ukraine seien ein „Wettbewerb des Horrors“, so die Organisatorin Julia Singh. Sabine Gudath Die Demonstranten forderten ein schnelles deutsches Embargo für russisches Öl und Gas - und eine unabhängige internationale Untersuchung der weit verbreiteten sexuellen Gewalt als Kriegsmittel in der Ukraine. Sabine Gudath „Keine Geschäfte mit Russland“, riefen die Demonstrantinnen vor dem Wirtschaftsministerium. Sabine Gudath „Ihr seid nicht unsere Brüder, ihr seid unsere Henker“, steht auf dem Schild einer Demonstrantin. Sabine Gudath Trotz der Kälte und des Nieselregens zogen sich einige Demonstranten bis auf die Unterwäsche aus als Teil der Protestaktion. Sabine Gudath „Siehst du nicht, dass ich blute?“ Sabine Gudath

Gleichzeitig kommen aus der Ukraine immer mehr Berichte über Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt durch russische Soldaten vor allem gegen ukrainische Frauen und Minderjährige. Die Demonstranten sprachen vor allem von den Kiewer Vorortstädten Butscha und Irpin, die in den letzten Wochen aus russischer Besatzung befreit wurden, und der östlichen Stadt Mariupol, die immer noch von Russland schwer belagert wird und bis zu 90 Prozent zerstört worden ist. Die Geschichten der Betroffenen aus diesen Orten sind oft schwer zu lesen. Aber die Frauen wollten verhindern, dass die Welt wegschaut.

In einer Rede vor den Demonstranten spricht Singh am Donnerstag von einer solchen Geschichte aus Mariupol, die sie nicht kaltgelassen hat. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat von einer Frau berichtet, die über mehrere Tage hinweg vor den Augen ihres 6-jährigen Sohnes wiederholt von russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Wegen dieses Traumas seien die Haare des Jungen grau geworden. Später bestätigte das Ministerium, die Frau sei an ihren Verletzungen verstorben. „Ich bin eine Mutter und kann nur denken, ich könnte diese Frau gewesen sein, denn ich bin Ukrainerin“, sagte Julia Singh. „Aber eigentlich könnten wir alle noch diese Frau werden, wenn Russland jetzt nicht sofort gestoppt wird.“

Offiziell gilt Vergewaltigung als Kriegsverbrechen. Dennoch werde geschlechterspezifische Kriegsgewalt immer noch nicht ausreichend dokumentiert und so behandelt, sagte die feministische Aktivistin Eva-Lotte Schwarz, die auf der Demo sprach. „Sexualisierte Gewalt ist der Krieg – sie richtet sich nicht gegen Einzelpersonen, sondern gegen eine Gruppe“, so Schwarz. „Systematische Gewalt und Morde an Frauen sind Femizide und müssen als solchen genannt werden.“ Sie forderte eine unabhängige internationale Untersuchung der sexuellen Gewalt durch russische Soldaten in der Ukraine. Berlin müsse auch bereit sein, auf die Bedürfnisse der Betroffenen solcher Gewalt einzugehen und ihnen umfassende psychologische Unterstützung zu bieten.

„Die Welt muss wissen, was mit unseren Frauen und Mädchen passiert“

Nach Angaben der Polizei nahmen 170 Frauen an der Aktion teil. Frauen aller Altersgruppen von jung bis alt waren dabei, eine Teilnehmerin brachte ihr Baby mit. Auch die 40-jährige Tatyana Kliman war mit ihrer achtjährigen Tochter Elina da. Die beiden kamen am 13. März in Berlin an; sie sind aus ihrer Heimat in der Stadt Krementschuk in der Zentralukraine geflohen. Tatyanas 18-jähriger Sohn musste zurückbleiben.

Aktuell haben sie Platz bei einer Berliner Familie gefunden, sie freuen sich, in der Stadt zu sein. Trotzdem ist Tatyana erschüttert über die täglich zunehmenden Berichte über Misshandlungen und Verrohung in ihrem Heimatland. „Ich muss jeden Tag weinen“, sagt sie. „Zum Glück ist niemand in unserer Familie oder Freundeskreis betroffen worden.“ Sie wohnte früher nicht so weit weg von Mariupol und Charkiw. „Ich mache mir um alle dort so viel Sorgen, vor allem um die Frauen.“

Wie viel weiß Elina von den Gräueltaten? „Wir schauen jeden Tag die Nachrichten zusammen und ich glaube, sie versteht das alles nicht so ganz“, sagt Tatyana. „Aber vielleicht ist das besser so. Ich weiß nicht mehr so genau, was am besten ist.“ Es war ihr aber trotzdem wichtig, dass Elina sie zu dem Protest begleitete – als Zeichen dafür, dass auch Kinder Opfer von sexueller Kriegsgewalt in der Ukraine geworden sind. „Die Welt muss wissen, was mit unseren Frauen und Mädchen passiert.“