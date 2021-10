Berlin - Auf Berlin entfällt ein übergroßer Anteil von Immobilien-Transaktionen in Deutschland, die so gestaltet sind, dass die Käufer die Zahlung der Grunderwerbssteuer verhindern können. Das geht aus der Antwort des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) auf eine Frage des Berliner Bundestagsabgeordneten Pascal Meiser (Linke) hervor.

Danach belief sich der Anteil der sogenannten Share Deals (Anteilskauf), bei denen die Grunderwerbsteuer vermieden werden kann, in den vergangenen sechs Jahren bundesweit auf bis zu 15 Prozent pro Jahr, in Berlin dagegen auf bis zu 31 Prozent. Bei Share Deals wechseln Geschäftsanteile von Immobilienunternehmen den Besitzer. Dabei können Investoren die Steuer vermeiden, wenn sie beim Kauf eine bestimmte Obergrenze der Anteile unterschreiten.

Bis zum 30. Juni 2021 lag der Schwellenwert bei 95 Prozent der Geschäftsanteile. Wer bei einem Kauf weniger Anteile erwarb, musste keine Grunderwerbsteuer zahlen. Die Grunderwerbsteuer wird von den Ländern erhoben. Der Steuersatz liegt zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises einer Immobilie, in Berlin beträgt er 6 Prozent. Wie viel Geld dem Fiskus durch Share Deals entgeht, lässt sich nach Angaben der Bundesregierung nicht sagen. Der Grund: Die Bundesländer führen keine Statistik über steuerfreie Transaktionen. Aber der Betrag dürfte sehr hoch sein. Die Bundesregierung sprach vor der Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes, die am 1. Juli dieses Jahres in Kraft trat, von „nennenswerten Steuermindereinnahmen“, die bei hochpreisigen Transaktionen nach der alten Rechtslage entstanden seien.

Gesetzesänderung hält Vonovia nicht ab

Zwar wurde mit der Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes der Schwellenwert für Share Deals von 95 auf 90 Prozent herabgesetzt, wodurch Share Deals „eingedämmt“ werden sollen, doch verhindert werden sie damit nicht. So erklärte etwa die Vonovia im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der Deutsche Wohnen, dass sie weniger als 90 Prozent der Anteile erwerben wolle. Damit kann sie die Zahlung der Grunderwerbsteuer in Milliardenhöhe vermeiden. Wer in Berlin als Selbstnutzer ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung erwirbt, hat dagegen in der Regel keine Möglichkeit, der Zahlung der Grunderwerbsteuer zu entgehen. Kostet die Immobilie 500.000 Euro, sind dafür bei einer Grunderwerbsteuer in Höhe von sechs Prozent des Kaufpreises 30.000 Euro Steuer zu zahlen.

Der Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser (Linke) kritisiert das Steuerschlupfloch. „Seit Jahren gehen der öffentlichen Hand durch Share Deals Steuereinnahmen in Milliardenhöhe durch die Lappen, die an anderer Stelle dringend gebraucht werden“, sagt er. „Es darf nicht sein, dass beim Kauf eines kleinen Eigenheimes die Grunderwerbssteuer voll zuschlägt, während sich große Unternehmen mithilfe von Steuertricks vor der Zahlung dieser Steuer drücken.“

Von 2015 bis 2020 wurden nach der Antwort des BMI auf Meisers Anfrage in Deutschland bei 686 erfassten Transaktionen insgesamt 880.700 Wohnungen verkauft. Davon lagen 152.000 Wohnungen in Berlin, die bei 181 Transaktionen den Besitzer wechselten. Der Anteil von Share Deals belief sich bundesweit laut BMI im Jahr 2015 auf 15 Prozent (Berlin: 31 Prozent), 2016 auf 11 Prozent (Berlin: 20 Prozent), 2017 auf 9 Prozent (Berlin: 23 Prozent), 2018 auf 10 Prozent (Berlin: 25 Prozent), 2019 auf 9 Prozent (Berlin: 14 Prozent) und 2020 auf 8 Prozent (Berlin: 7 Prozent).

Künftige Ampel-Koalition peilt weitere Änderungen an

Das BMI beruft sich bei den Angaben auf Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Erfasst wurden Kleintransaktionen mit 100 bis 800 Wohnungen sowie Transaktionen ab 800 Wohnungen. Bei den großen Transaktionen ab 800 Wohnungen kann laut BMI „von einer nahezu vollständigen Erfassung des Transaktionsgeschehens ausgegangen werden“. Bei kleineren Verkäufen, insbesondere in der Größenordnung von 100 bis 500 Wohnungen, sei „aufgrund der beschränkten Informationslage nur mit einer teilweisen Erfassung zu rechnen“. Das tatsächliche Ausmaß der Verkäufe dürfte also noch größer sein.

Die Höhe der Steuerausfälle, die durch Share Deals in Berlin verursacht werden, kann nach Angaben der Senatsverwaltung für Finanzen „nicht verlässlich geschätzt werden“, wie Behördensprecher Alexis Demos mitteilt. Zwar wird laut Demos die Verschärfung des Gesetzes zum 1. Juli 2021 „dazu beitragen, dass sich die Steuermindereinnahmen verringern werden“. Doch die künftige Ampelkoalition will sich damit nicht begnügen. So haben sich SPD, Grüne und FDP im Sondierungspapier darauf verständigt, den Erwerb selbst genutzten Wohneigentums zu erleichtern, was durch „das Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen (Share Deals)“ gegenfinanziert werden soll. Die exakte Formulierung im Koalitionsvertrag steht jedoch noch aus.