Berliner Verfassungsschutz: Türkische Oppositionelle könnten ausgespäht werden

Vor den Wahlen in der Türkei wächst die Furcht vor dem türkischen Geheimdienst und den Grauen Wölfen.

In der Türkei ist am 18. Juni Präsidentschaftswahl. Die deutschen Sicherheitsbehörden rechnen damit, dass die türkische Regierung versuchen wird, Einfluss auf die in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger zu nehmen – mittels Lobbygruppen und Geheimdiensten.

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Versuche der Einflussnahme auf die hier lebenden türkischen Staatsbürger gibt“, sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Verfassungsschutzausschuss. „Denkbar wären etwa breite zielgruppenorientierte Kampagnen in allen verfügbaren Medien, Veranstaltungen türkischer Lobbyorganisationen, auch die Ausspähung oppositioneller Gruppen und Personen.“

Relevant könnten Akmann zufolge auch die Aktivitäten türkischer Extremisten in Berlin werden, insbesondere der rechtsextremen Grauen Wölfe. Bisher gebe es aber noch keine Anzeichen dafür. Der Verfassungsschutz werde genau beobachten, ob es „zu einer verstärkten Stimmungsmache kommt“, von der dann vor allem türkische Oppositionelle betroffen wären.