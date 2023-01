Angst um Agentenlisten: Berliner LKA-Mann kommt vor Gericht

Das Berliner Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm

Ein leitender LKA-Beamter, der für Verdeckte Ermittler, V-Leute und Personen im Zeugenschutz zuständig war, kommt jetzt vor Gericht. Gegen den 60-Jährigen hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Der 60-Jährige ist mittlerweile suspendiert. Bei 16 Taten soll er insgesamt rund 72.000 Euro veruntreut und einen Motorroller unterschlagen haben. Bereits im Juni berichtete die Berliner Zeitung über diesen brisanten Fall.

Der Erste Polizeihauptkommissar saß im LKA an der empfindlichsten Stelle: Er war Leiter des Logistik-Kommissariats im Landeskriminalamt. Das aus nur vier bis fünf Mitarbeitern bestehende Mini-Kommissariat, das auch innerhalb der Polizei weitgehend konspirativ arbeitet, stellte die Arbeitsmittel für verdeckte Maßnahmen der Berliner Polizei zur Verfügung. Zum Beispiel besorgen die Mitarbeiter unter falschem Namen und einer Legende konspirative Wohnungen und Fahrzeuge und halten diese instand.

„Neigung zum Glücksspiel“

Das Vertrauen, das man ihm in der Behörde entgegenbrachte, soll der Kommissariatsleiter zwischen September 2017 und Dezember 2021 ausgenutzt haben: Die Lücken in den polizeiinternen Kontrollmechanismen soll er gezielt genutzt haben. Nach Angaben von Sebastian Büchner, Sprecher der Staatsanwaltschaft, soll es der Polizist geschafft haben, dass ihm regelmäßig Geldbeträge in bar ausgehändigt wurden. Die Summen schwankten dabei zwischen 271,02 Euro für einen Reifenwechsel und 13.500 Euro für die Einrichtung einer legendierten Wohnung.

Dazwischen sollen sich zahlreiche Zahlungen für Autoreparaturen, den angeblichen Ankauf eines Rollers oder den Einbau von Standheizungen in legendierte Autos bewegt haben. Einen Dienstroller, der ihm zur Nutzung überlassen worden war, soll der Angeschuldigte ebenfalls für sich behalten haben.

Möglicherweise hätten finanzielle Schwierigkeiten „aufgrund einer Neigung zum Glücksspiel“ den Angeschuldigten zu diesen Taten bewegt, so Büchner. Die Taten seien letztlich aufgrund der polizeiinternen Kontrollmechanismen entdeckt worden.

Die Frage, wie gut die Kontrollmechanismen waren, wird in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten, für die es noch keinen Termin gibt, eine Rolle spielen. „Das ist dann auch relevant für die Strafzumessung“, sagte Sebastian Büchner. Wenn es Tätern leicht gemacht werde, sei auch weniger kriminelle Energie nötig.

Geraten die Agenten-Listen in falsche Hände?

Nach Angaben von LKA-Beamten gab es bei den internen Kontrollprozessen zumindest bis zur Suspendierung des Beamten gravierende Mängel. Schon vor einigen Jahren sollen Beamte aus einem Nachbar-Kommissariat, das die V-Leute führt, einen ihrer Chefs schriftlich über finanzielle Unregelmäßigkeiten bei den Logistikern informiert haben. Doch die Informationen seien nicht weitergegeben worden, heißt es.

Die Polizei habe nach der Aufdeckung der mutmaßlichen Unterschlagungen die Arbeitsabläufe „erneut analysiert und die Sicherung des Verfahrens noch einmal verstärkt“, erklärte die Behörde.

Der Beamte verfügt wegen seiner Funktion über hochsensible Informationen aus Ermittlungsverfahren und die Adressen konspirativer Wohnungen. Er soll Klarnamen von verdeckten Ermittlern, V-Leuten und Personen im Zeugenschutz kennen. Kollegen befürchteten schon im Sommer, dass er sein Wissen mit Kriminellen teilt, sollte er in Haft kommen. Damals war noch von einer wesentlich höheren unterschlagenen Summe die Rede.

Zu einer Haftstrafe wird es wohl nicht kommen, weil die jetzt in Rede stehende unterschlagene Geldsumme von 72.000 Euro dafür zu niedrig ist. Der Polizist muss mit einer Bewährungs- oder Geldstrafe und der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis rechnen.