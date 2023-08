Berlin ist eine Stadt in Bewegung, Berliner nehmen Debatten über Verkehr sehr ernst. Doch wie denkt man im Ausland über diesen Aspekt unserer Stadt? Die dänische Mobilitätsexpertin Sidsel Birk Hjuler war in der Stadtverwaltung Kopenhagen mehr als fünf Jahre lang dafür verantwortlich, das Netz der Radwege – inklusive der längst weltbekannten „Cycle Super Highways“ – zu vergrößern. Inzwischen betreut sie für das Beratungsunternehmen Buro Happold als „Global Lead of Active Mobility“ Projekte in Saudi-Arabien, den USA und Dänemark. Birk Hjuler kennt Berlin von Reisen, sie ist hier schon Rad gefahren und hat dabei auch den kurzlebigen Fußgängerbereich in der Friedrichstraße erkundet.