Man muss gar nicht mehr viel über die wohl dienstälteste Rockband der Welt verlieren, außer, dass man die Rolling Stones in seinem Leben mindestens einmal gesehen haben sollte.

Nun haben die Rolling Stones zum Abschluss ihrer Geburtstagstour recht kurzfristig ein Konzert in Berlin angekündigt und wir haben ab Mittwoch Karten im Presale für den Auftritt der Band am 3. 8. 2022 in der Berliner Waldbühne. Ab 12 Uhr geht´s am Mittwoch, den 29.6. los! Die Tickets gibt es in unserem BLZ-Ticketshop erwerben oder Sie klicken auf den folgende Teaser:

Beeilen Sie sich, denn der Veranstalter wird für das Konzert nur 20.000 Karten herausgeben. Wir wünschen ihnen viel Glück!

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Ticketshop der Berliner Zeitung verkauft die Karten schon im Presale vor dem offiziellen Verkauf!!!