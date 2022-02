Um eine Antwort auf die Frage zu finden, was in der Unternehmens-Sparte Large Drive Applications des Siemens-Konzerns eigentlich gemacht wird, ist der neueste Auftrag aus China sicher sehr hilfreich. Es geht dabei um einen Elektromotor im Format eines kleinen Einfamilienhauses mit mehr als 100 Megawatt Leistung. Der Auftraggeber benötigt das Aggregat für ein Druckluftspeicherkraftwerk. Dafür soll der Strom-Motor Luft in große Behälter pressen. Bei Bedarf wird die komprimierte Luft wieder abgelassen und treibt über eine Turbine den Motor an, der nun als Generator zu Energieerzeugung genutzt wird. Fast 130 Megawatt Strom soll das Aggregat erzeugen können, das in der Fachwelt bereits jetzt als einer der leistungsstärksten Motoren der Welt gefeiert wird.

Der Hochspannungsmotor entsteht derzeit im Berliner Dynamowerk von Siemens. Das Werk an der Nonnendammallee in Spandau gilt als die Keimzelle des in Berlin gegründeten Unternehmens. 1906 wurde es eingeweiht. Kein Siemenswerk auf der Welt ist älter. Für den Technologie-Konzern, in dem bereits seit einigen Jahren der Umbau vom Hard- zum Software-Unternehmen vorangetrieben wird, ist diese Tradition aber offenbar von keinem großen Wert. Jedenfalls hat man die Großmotorensparte, die etwa Bergbau-, Öl- und Gasunternehmen ausrüstet, kürzlich ins Lager der sogenannten „Portfolio Companies“ verschoben.

Überraschung an der Nonnendammallee

Laut Unternehmensdarstellung wurde diese Konzernstruktur 2019 geschaffen, um die Geschäfte der dort angesiedelten Unternehmen kontinuierlich zu optimieren und profitables Wachstum zu erreichen. Tatsächlich geht es dort um Konzernteile, die nicht mehr so recht in den Technologie-Konzern passen wollen und wenig Synergien mit anderen Unternehmensbereichen erwarten lassen. Als „Bad Bank“ bezeichnen weniger wohlmeinende Beobachter den Bereich Portfolio Companies, in dem laut Siemens mehr als 15.000 Mitarbeiter beschäftigt sind und ein Umsatz von über drei Milliarden Euro erwirtschaftet wird.

Zu der Sparte Large Drive Applications, kurz LDA, mit Hauptsitz in Nürnberg gehören weltweit 7000 Beschäftigte. Etwa 2200 arbeiten in Deutschland. Im Berliner Dynamowerk sind es gut 400. Viele sind in der Fertigung tätig, die meisten in Entwicklungsbereichen. Dass der Spandauer Betriebe nun ausgelagert werden soll, hatte in dem Werk an der Nonnendammallee fast jeden überrascht. Siemens habe immer wieder die Marktführerschaft der Sparte in vielen Bereichen herausgestellt, ist zu hören.

Privat Predrag Savic arbeitet seit 1993 im Dynamowerk. Der 54-Jährige kam damals direkt vom Maschinenbau-Studium zu Siemens. Seit 2017 führt er den Betriebsrat im Spandauer Werk.

„Die Stimmung ist im Keller“, sagt Predrag Savic, Betriebsratschef im Dynamowerk. Seit der vorvorigen Woche verhandeln er und weitere Arbeitnehmervertreter bereits mit der Geschäftsführung über die Konditionen der Betriebsumwandlung. Es geht um Jobs, Tarifbindung und Betriebsrente. Savic will für die Beschäftigten, die in der Mehrzahl seit Jahrzehnten Siemensianer sind, mehr als nur den Bestandsschutz rausholen. Er nennt die Ausgliederung ignorant und respektlos. „Die haben uns vor die Tür gesetzt, ausgemustert wie Dritte-Wahl-Artikel“, sagt Savic. Und er hat schon genug Umstrukturierungen mitgemacht und Arbeitskämpfe ausgefochten, um zu wissen, dass die Ausgliederung nur der erste Schritt sein dürfte. „Ich bin sicher, dass wir längst auf der Verkaufsliste stehen.“

Tatsächlich wäre die Sparte LDA nicht die erste Portfolio Company, die veräußert würde. Der Getriebespezialist Flender wurde ebenfalls zunächst zur Portfolio Company gemacht und Ende 2020 für zwei Milliarden Euro an einen US-Finanzinvestor verkauft. Jürgen Kerner von der IG Metall, der für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sitzt, rechnet jedenfalls mit allem. „Wir bereiten uns auch auf den Fall vor, dass ein Verkauf nicht zu verhindern ist“, sagt er der Berliner Zeitung.

„Spekulationen wollen wir nicht kommentieren“

Bei Siemens will man die Verkaufsabsicht indes nicht bestätigen. „Es wurde beschlossen, die LDA-Aktivitäten in eigenen Gesellschaften zu bündeln“, sagt ein Sprecher. Man wolle dem Geschäft zusätzliche Eigenständigkeit und unternehmerische Freiheiten geben, damit es sich noch besser auf seine Märkte und Kunden fokussieren kann. „Darüber hinausgehende Spekulationen wollen wir nicht kommentieren“, so der Sprecher.

Pregdrag Savic arbeitet seit fast drei Jahrzehnten im Dynamowerk. Er kam mit Maschinenbau-Diplom direkt von der Hochschule zu Siemens. Betriebsratsvorsitzender ist er seit 2017. Damals war er gerade erst ein paar Wochen im Amt, als Siemens ankündigte, etwa 3300 Stellen in Deutschland abzubauen. Der Konzern, der bis heute mit etwa 11.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in der Stadt ist, wollte allein in Berlin 900 Stellen streichen. Im Dynamowerk sollte die Fertigung komplett stillgelegt werden. „Ich wurde ins kalte Wasser geworfen“, sagt Savic heute, und dass er gelernt habe, Siege daran zu messen, wie klein die Niederlagen sind.

Tatsächlich operierte das Dynamowerk seinerzeit mit Verlusten von 40 Millionen Euro. Von den über 700 Jobs sind noch 400 übrig. Das Werk schreibt heute wieder schwarze Zahlen. „Aber die Unsicherheit ist zurück“, sagt Savic.