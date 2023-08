Silvester-Chaos 2022: Rumballern mit Schreckschuss-Pistole – Mann zu hoher Geldstrafe verurteilt

Der Beschuldigte hält eine Zeitschrift vor sein Gesicht während im Landgericht Tiergarten fotografiert wird. Danach beginnt am Montagmorgen die Gerichtsverhandlung in Berlin-Moabit etwas ungewöhnlich: Mit einem Geständnis. Der Beschuldigte, der gebückt vor dem Richter sitzt, die Hände in den Schoß gelegt, bekennt sich zu den Vorwürfen ihm gegenüber.



Auf dem Papier klingen diese Vorwürfe schwer: Schüsse in den vorbeifahrenden Straßenverkehr und danach die Wiedersetzung gegen die Festnahme mit einem gefährlichen Werkzeug. Mit einer Schreckschusspistole soll der Angeklagte an Silvester in Kreuzberg rücksichtslos herumgeschossen haben.

Der 42-Jährige bestätigt, er habe kurz vor Neujahr mit einer Schreckschusspistole auf der Prinzenstraße Höhe Moritzplatz geschossen, sich der Festnahme der Polizei widersetzt und sei dabei auch beleidigend geworden. Dies bereue er nun schon seit acht Monaten, er habe sich auch schon am Abend bei den Beamten entschuldigt. Nach der Festnahme mit ihnen gemeinsam geraucht und sie umarmt. Er sagt wörtlich: „Es kommt nie wieder vor, ich hab ein vierjähriges Kind und möchte ein Vorbild sein.“



Die vergangene Silvesternacht in Berlin hatte bundesweit für Aufregung gesorgt und war auch Mittelpunkt des Wiederholungswahlkampfes geworden. Ausschreitungen mit Polizei und Einsatzkräften führten zu Hunderten Festnahmen, immer wieder war die Migrationsgeschichte der überwiegend jugendlichen Randalierer Thema.

Dosen-Whiskey habe den Angeklagten am 31. Dezember 2022 in Feierstimmung versetzt, doch auf der Familienfeier gab es kein Feuerwerk und er hatte keines gekauft. Er habe sich jedoch an etwas im Keller erinnert. Vor mehr als zehn Jahren sei der Angeklagte mit einem eigenen Entrümpelungsunternehmen in die Selbstständigkeit gestartet, hier würden sich die merkwürdigsten Gegenstände anfinden, und einmal habe er eine Schreckschusspistole entdeckt. Einige Platz- und Pfeifpartonen waren auch noch dabei.

„Was wollt ihr – es ist Silvester!“

Auf dem Weg durch die Kreuzberger Silvesternacht, die Heinrich-Heine-Straße hinunter in Richtung Moritzplatz, bemerkte der Beifahrer eines Streifenwagens der Polizei plötzlich Pyrotechnik über der Fahrbahn. Die anderen zwei Beamten haben es auch gehört und nahmen den Lichtblitz wahr. Sie sahen einen Mann auf dem Bürgersteig mit einem silbernen Revolver in der Hand. Beim Aussteigen rufen die Beamten Unterstützung. In solchen Vierteln habe man Angst vor Solidarisierungsaktionen, sagt einer der als Zeugen geladenen Beamten. Begrüßt habe sie der Mann mit: „Was wollt ihr, es ist Silvester!“

Der Angeklagte sagt vor Gericht, es sei ihm nicht klar gewesen, dass der Besitz und das Abfeuern von Schreckschusswaffen verboten sei. „Ich bin ein Berliner Kind.“ Der in Berlin geborene türkische Staatsangehörige habe beim Aufwachsen in Kreuzberg jedes Jahr Pyrotechnik dieser Art an Silvester gesehen. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, er habe auf vorbeifahrende Autos geschossen, streitet er allerdings ab. „Ich hatte keine Absicht auf irgendetwas zu schießen, und da wo ich hingeschossen habe, hätte ich auch nichts treffen können.“

Als die Staatsanwältin an dieser Tatsache zweifelt, die Pyrotechnik müsse doch etwas getroffen haben, sagt er: „Nein, in Google Street View könnte ich ihnen das zeigen.“ Später bittet der Richter einen der Polizisten, eine Skizze der Situation aus der Vogelperspektive anzufertigen. Richter, Staatsanwältin, Verteidiger und sein Mandant stehen im Kreis um den Zeichnenden herum. „Entschuldigen Sie das Gekrakel“, sagt der Polizist, als er sich wieder hinsetzt.

Das Urteil lautet: 80 Tagessätze in Höhe von 170 Euro

Der Angeklagte bestätigte, über die Fahrbahn geschossen zu haben. Der genaue Winkel des Arms ist aber wiederholt Diskussionspunkt. Am Ende können sich alle einigen, der Beschuldigte habe mit dem Abfeuern keine Gefährdung des Straßenverkehrs in Kauf genommen. Einer der Polizisten sagt zur Verkehrssituation in dem Moment der Tat: „Nicht gerade Rush-Hour.“



Trotzdem wird der Angeklagte schuldig erklärt für den Besitz und das Abfeuern der Schreckschusspistole, Beleidigung gegenüber den Beamten und das Widersetzen gegen die Festnahme, er habe sich zwar nicht mir Schlägen oder Tritten gewehrt, aber seinen Körper unkooperativ versteift. Da keine Munition mehr in der Schreckschusswaffe war, als der Angeklagte von der Polizei konfrontiert wurde, entfiel der Vorwurf von „Widerstand mit einem gefährlichen Werkzeug“.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen in Höhe von jeweils 230 Euro gefordert, insgesamt 20.700 Euro. Aber auch sie gestand ein: „Das ist mit den Waffengesetzen auch nicht sehr übersichtlich.“ Das Urteil des Richters lautete 80 Tagessätze in Höhe von 170 Euro, insgesamt 13.600 Euro.



Obwohl der Angeklagte Vorstrafen hatte, plädierte auch die Staatsanwältin dafür, dass diese keinen Berücksichtigung im Urteil finden sollten. Die Tilgungsfristen wären in einem halben Jahr abgelaufen. 1999 war er für Raub und räuberischen Diebstahl in die Jugendstrafanstalt gekommen. Der Angeklagte selber sagte gegenüber der Berliner Zeitung, er sei jetzt in einer ganz anderen Phase seines Lebens als vor zwanzig Jahren, er arbeite heute „zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche“.