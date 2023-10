Gewaltexzesse wie in der jüngsten Silvesternacht soll es in Berlin nicht mehr geben. „Wir werden Recht und Gesetz durchsetzen mit einer starken Polizei, aber auch mit einer starken Feuerwehr, die gut beschützt sein muss“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Dienstag nach dem dritten „Gipfel gegen Jugendgewalt“. Diese Zusammenkunft aus Senat, Bezirken, Polizei und sozialen Trägern im Roten Rathaus war im Januar nach den Silvester-Exzessen auf Berliner Straßen einberufen worden.