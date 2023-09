Es war ein kurzer Prozess, der dem 19-jährigen Silvesterrandalierer gemacht wurde. Der Vorwurf: Servet Yusuf S. habe in der Silvesternacht eine Feuerwerksrakete auf Polizisten geschossen. Am Mittwoch musste er sich dafür vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Da saß er nun vor dem Richter – links von ihm seine Verteidigerin, rechts eine Frau von der Jugendgerichtshilfe. Angeklagt war er wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.



Am Silvesterabend war Servet Yusuf S. mit Freunden im Bereich des Fernsehturms unterwegs. Große Gruppen Jugendlicher und Gruppen junger Männer waren unterwegs, die Stimmung war aggressiv, man beschoss sich gegenseitig mit Feuerwerk. Mittendrin waren Denni K. und Florian S.

Er sagt, er sei besorgt und erschrocken gewesen

Die beiden Polizisten waren in Zivil unterwegs und sahen aus wenigen Metern Entfernung, wie Servet S. auf eine Gruppe von Polizisten zeigte, wie sich seine Begleiter zu der Polizeigruppe umdrehten, wie Servet S. den Stiel einer Feuerwerksrakete abbrach, die Rakete anzündete und auf die Erde legte. Sie sahen, wie er die Rakete auf die Polizisten ausrichtete und noch eine Weile am Boden festhielt, als die Treibladung zu sprühen begann – wohl, damit sie genau zwischen den Polizisten hochgehen würde, die 20 Meter entfernt vorbeigingen. Die beiden Polizisten beobachteten, wie die Rakete auf die Beamten zurauschte und zwischen ihren Beinen hochging, wie viele kleine Ladungen in Kopfhöhe der Beamten detonierten.



Jetzt, da Servet S. vor dem Richter sitzt, möchte er sich zu den Vorwürfen äußern. Er habe die Rakete nicht auf die Polizisten gerichtet, sondern nach oben: „Der Stab der Rakete war gebrochen, ich habe mich selbst an der Hand verbrannt. Deshalb musste ich die Rakete wegwerfen.“ Er sei besorgt und erschrocken gewesen, als die Rakete plötzlich explodierte.

Die Stimmung war aufgeheizt, es gab viele Explosionen

Seine Aussagen übersetzt ein Dolmetscher, denn Servet S. kann kein Deutsch. Er ist in der Türkei aufgewachsen und kam 2021 nach Berlin, zu seiner sieben Jahre älteren Schwester, die ihm von einem besseren Leben in Deutschland erzählte. Er hat einen Aufenthaltstitel als Asylbewerber, seit Februar arbeitet er bei seinem Onkel in einem Restaurant, wo er monatlich 1500 Euro verdient, die er an seine Schwester abführt, welche ihm davon ein Taschengeld lässt.

„Er brach den Holzstiel von der Rakete ab und zeigte auf die Polizei“, sagt Polizist Denni K., der vom Gericht als Zeuge geladen ist. Er habe die Störergruppe bereits beobachtet und sich nach der Tat auf den Angeklagten konzentriert. Er habe seine Kollegen informiert, sei hinter dem Angeklagten hergegangen und habe dessen Laufrichtung durchgegeben. Dann sei der Zugriff durch die uniformierten Kräfte erfolgt.

Servet Yusuf S. musste sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin verantworten. Andreas Kopietz/Berliner Zeitung

„Überfallartig“ hätten ihn sechs oder sieben Polizisten festgenommen, sagt Servet S., der nun via Dolmetscher den Zeugen fragt: „Wo genau haben wir uns aufgehalten?“ Dies ist auf einer Skizze festgehalten, sagt der Polizist. Zwischen den Restaurants Mio und Vapiano. „Das stimmt nicht“, sagt der Angeklagte, der nun auch noch wissen will, ob der Polizist angeben könne, was genau er angehabt habe. Auch das ist im Protokoll festgehalten. Eine weiße Weste.



Zeuge Nummer zwei ist der Polizist Florian S., der in Zivil zur Aufklärung eingesetzt war. Er gibt ebenfalls an, gesehen zu haben, wie der Angeklagte die Kollegen in Uniform beschossen habe. Als die Rakete zwischen den Beamten detonierte, habe die Gruppe gejohlt und sich sofort entfernt. „Die Stimmung war aufgeheizt, es gab viele Explosionen“, sagt er.

Bitte um Milde wegen schlechter Kindheit

Der Richter gibt der Staatsanwältin den rechtlichen Hinweis, dass hier nicht nur versuchte Körperverletzung vorliege, sondern auch ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Es bleibt unklar, warum die Staatsanwaltschaft diesen Punkt nicht in der Anklage angeführt hat.



Die Frau von der Jugendgerichtshilfe lobt, dass der 19-Jährige sehr hilfsbereit sei und sehr freundlich. Die Mutter des Angeklagten sei vor sieben Jahren gestorben, der Vater sei alleinerziehend gewesen. Zu Silvester habe der 19-Jährige das erste Mal Alkohol getrunken. Aufgrund der traumatischen Belastungen sei von einer Verzögerung im Reifeprozess auszugehen.

Die Staatsanwältin plädiert für eine Woche Jugendarrest und 1000 Euro symbolische Wiedergutmachung, einzuzahlen beim Schadensfonds bei Gericht. „Dass er nicht damit rechnete, dass Leute verletzt werden, ist ihm nicht abzunehmen“, sagt sie.



Die Strafverteidigerin bittet darum, Milde walten zu lassen. „Es ist ihm eine Lehre. Er würde es nie wieder machen, geschweige denn eine Rakete in die Hand nehmen.“ Sie führt die Gruppendynamik an und dass er noch nie zuvor Silvester gefeiert habe. Vor dem Hintergrund seines Aufenthaltstitels als Asylbewerber sagt sie: „Eine Woche Arrest würde bei der Ausländerbehörde die Frage aufwerfen, ob er sich der deutschen Ordnung unterordnen würde.“

30 Anklagen und neun Urteile bisher

Servet S. lässt über seinen Dolmetscher sagen: „Glauben Sie mir, ich habe niemals beabsichtigt, dass so was passiert. Ich möchte mich entschuldigen.“



Auch vor dem Hintergrund, dass er nicht vorbestraft ist, verurteilt ihn der Richter dazu, 1000 Euro in den Schadensfonds zu zahlen. Er verhängt auch eine Woche Jugendarrest, damit „erzieherisch auf ihn eingewirkt“ werde. Es müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden, sagt er. „Es ist nicht klar, ob ihm klar geworden ist, was er für eine gefährliche Tat begangen hat.“

Laut einer Auflistung der Staatsanwaltschaft wurden aus der letzten Silvesternacht die meisten Verfahren gegen Verdächtige eingestellt. Übrig geblieben sind etwa 30 Anklagen. Davon wurden sechs Geldstrafen verhängt, eine Freiheitsstrafe mit Bewährung und zweimal Jugendarrest. Ob die Verteidigerin von Servet Jusuf S. gegen das Urteil in Berufung geht, das will sie noch entscheiden.