An Silvester hat Nasser W. in Berlin-Wedding ein Feuerwerk geworfen, das zwischen den Füßen eines Polizisten landete. Sein Anwalt findet: „Da ist nichts passiert“.

Der Anwalt Christian Korn will sein Argument ganz klar anbringen – und wirft also seinen Stift durch den Saal 769 des Kriminalgerichts Moabit, etwa zehn Meter weit. Dieser landet mit Geklapper neben den voll besetzten Pressebänken, es gibt Gekicher von den 20 zuschauenden Pressevertretern. „So, sehen wir“, sagt Christian Korn, als er seinen Stift vom Boden holt und sich wieder zu den Richter Stephan Markmiller dreht, „da muss man gar nicht so viel Kraft anwenden.“

Es ist ein lustiger Moment – doch Christian Korn will mit seinem Stift den Böller nachahmen, den sein Mandant, der 23-jährige Nasser W., in der Silvesternacht 2023 auf einen Polizeibeamten geworfen haben soll. So weit entfernt soll W. von dem Polizisten gewesen sein, als er gegen 0.30 Uhr am 1. Januar 2023 den Böller achtlos wegwarf – dieser sei aber dann zufällig nach rechts gerollt und zwischen den Füßen des Beamten gelandet, so der Angeklagte. Nun werden Nasser W. ein tätlicher Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten und versuchte gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt; am Dienstag kam sein Fall vor Gericht.

Es ist die erste öffentliche Verhandlung gegen einen vermutlichen Täter der sogenannten Silvestervorkommnisse; ein erster Prozess gegen einen jugendlichen Angeklagten soll Mittwoch zu Ende gehen. Nasser W. ist einer von Dutzenden, die in der Silvesternacht mit Böllern in verschiedenen Teilen Berlins randaliert haben sollen. Dabei wurden Polizisten und Rettungskräfte angegriffen, in Neukölln wurde ein Bus angezündet.

Nasser W.: „Ich habe den Böller nicht mit Absicht geworfen“

Nasser W. erzählt seine Handlungen an dem Abend allerdings anders. Gegen 23.30 Uhr am 31. Dezember 2022 sei er mit seiner Familie auf die Soldiner Straße in Wedding gegangen, samt seiner kleinen Neffen und Nichten. Etwa eine Stunde später hat er einen Böller, „so ein kleines rotes Ding“, weg von sich auf die Straße gerollt – und nicht kräftig geworfen, betont er. Dass das Feuerwerk die ganzen zehn Meter bis zu den Füßen des betroffenen Polizisten gelangen konnte, wollte sein Verteidiger mit dem Stiftwurf beweisen. Der Beamte konnte das Feuerwerk von sich weg treten, bevor es explodierte; er wurde nicht verletzt.

Das sei alles nicht Absicht gewesen, so Nasser W. „So würde ich mich nicht vor meiner Familie verhalten“, sagte er dem Richter. Der Polizist sei dann „aggressiv“ auf ihn zugekommen. „Der hat mir ins Gesicht geschrien: Warum wirfst du so was, ich habe Kinder“, erzählte Nasser W. „Ich habe ihm nur immer wieder gesagt – es tut mir wirklich sehr leid.“ Der Polizist soll ihm dann gesagt haben, wenn er seine Personalien zeigen und langsam die Straße verlassen würde, würde es nicht zu einer Strafanzeige kommen. Nasser W. hat kooperiert – trotzdem erhielt er eine Woche später einen Brief mit der Anklage.

Richter: „Es handelt sich um eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“

Die Staatsanwaltschaft präsentierte eine andere Sicht der Dinge. Der betroffene Polizist war am Silvesterabend zur Unterstützung der Feuerwehr in der Soldiner Straße, wo ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen war. Zum Zeitpunkt des Böllerwurfs von Nasser W. sei die ganze Straße voller Einsatzkräfte gewesen, es sei bereits zu den ersten Böllerwürfen und Angriffen auf Polizisten gekommen. Nasser W. müsse vor dem Wurf in Kauf genommen haben, dass der Böller einen Beamten hätte treffen und verletzen können. Christian Korn widerspricht; der Ablauf der Ereignisse vor dem Böllerwurf sei nicht objektiv festgestellt worden.

Korn beantragte für seinen Mandanten einen Freispruch, die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung – was schließlich von Richter Stephan Markmiller akzeptiert wird. Am Ende bilde der Fall eine „Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“. Warum Nasser W. schließlich in einem „völlig unüberschaubaren“ Umfeld mit vielen Einsatzkräften immer noch den Böller werfen wollte, lasse sich aber nicht nachvollziehen, so Markmiller. Ins Urteil einbezogen werden müssten sowohl, dass er den Tatbestand einräumte als auch seine Vorstrafen etwa wegen Diebstahls, Betrugs und Körperverletzung. Nasser W. soll auch 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten.

In einer Stellungnahme nach dem Urteil zeigte sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zufrieden mit dem Ausgang der Verhandlung. „Der Rechtsstaat beweist Handlungsfähigkeit“, so der Landeschef Stephan Weh. Für den Verteidiger Christian Korn hingegen ist das Urteil „vertretbar, aber falsch“. Es habe zu viel Subjektives in dem Fall gewesen, das nicht durch objektive Zeugenaussagen geklärt werden konnte; für Korn bleibt es hinsichtlich des Tatbestandes bei einem „Versehen“.

Korn hält die Bewährungsstrafe für ein „problematisches“ generalpräventives politisches Urteil, nachdem die „Silvestervorkommnisse“ medial so groß aufgegriffen wurden. Der Fall seines Mandanten eigne sich zudem nicht als Beispiel für die Delikte in der Silvesternacht: „Da ist nichts passiert, ein Böller ist geworfen worden, den hat ein Polizist auf die Füße gekriegt. Das ist nach meiner persönlichen Meinung nicht so gefährlich.“ Ob Nasser W. nun gegen das Urteil Berufung einlegen will, steht noch nicht fest, so Korn.