Silvesterkrawalle in Berlin: Polizei hat bereits zahlreiche Tatverdächtige ermittelt

Nach den Silvesterkrawallen in Berlin hat die Polizei bereits zahlreiche Tatverdächtige ermittelt. Zu Übergriffen auf die Polizei laufen laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik derzeit 49 Verfahren mit 37 Verdächtigen. Bei der Feuerwehr gibt es 53 Verfahren. „22 Verfahren mit circa zehn Tatverdächtigen haben wir bereits am letzten Freitag an die Staatsanwaltschaft abgegeben“, sagte Slowik am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. „Das macht vielleicht deutlich, mit welchem Nachdruck wir hier arbeiten.“

Laut Slowik konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Auswertung von Videomaterial, „das teilweise sehr gut ist“. Die Polizei nutzt dazu Material aus dem Internet, Bilder, die die Dokumentationsteams der Polizei vor Ort aufgenommen haben, und Material, das von Bürgern eingesandt wurde. Laut Slowik gingen inzwischen etwa 100 Datenpakete über das Hinweisportal ein.

Die Ermittler recherchieren nach Slowiks Worten „extrem kriminalistisch“ auf den verschiedenen Plattformen im Internet. „Und egal, wie sehr mancher Tatverdächtige ein entsprechendes Video eingestellt hat, wo man sich feiert, dass man die Feuerwehr angreift; egal, wie sehr jemand meint, im digitalen Raum seine Spuren zu löschen: Unsere Kriminalisten finden Spuren.“ So habe man schon eine klare Spur zu einem Tatverdächtigen.

In der örtlichen Polizeidirektion 4 wurde inzwischen eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die den engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft gewährleisten und für eine schnelle Bearbeitung aller Verfahren sorgen soll.

Iris Spranger: „Wir müssen bei der Kommunikation höllisch aufpassen“

Laut Slowik nutzen die Ermittler auch die Expertise von Superrecognizern, die besonders gut Gesichter wiedererkennen können, sowie von szenekundigen Beamten, die genaue Personenkenntnisse haben.

Zwischen 17 und 6 Uhr morgens wurde die Polizei zu 1356 Feuerwehreinsätzen zur Unterstützung angefordert. Laut Slowik gab es 49 Angriffe auf Polizeikräfte, zu denen 37 Tatverdächtige ermittelt sind.

„Wir dürfen nicht mehr verdrängen, was sich in bestimmten Kiezen tut“, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU, Frank Balzer, der in einem eingereichten Fragenkatalog Auskunft über die Vornamen der Festgenommenen haben möchte. Er verglich die gegenwärtige Diskussion mit der zur Clankriminalität. Diese sei von der Politik verdrängt worden, „um nicht zu stigmatisieren“.

Berlins Feuerwehrchef: „Feuerwerk gehört in professionelle Hände“

„Migrationshintergrund als Ursache für Kriminalität zu nehmen - da fängt Rassismus an“, sagte Niklas Schrader von der Linkspartei in Richtung der CDU. „Wer so zündelt, braucht keine Brandmauer mehr nach rechts sondern erledigt das Geschäft der AfD.“

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte: „Wir müssen uns die Täterstrukturen anschauen, aber wir müssen bei der Kommunikation höllisch aufpassen.“ Viele Meschen mit Einwanderungsgeschichte seien Leistungsträger der Gesellschaft, Arbeitgeber und Steuerzahler.

Berlins Feuerwehrchef Karsten Homrighausen verwies auf die vielen durch den unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik verursachten Verletzungen. Er forderte ein Böllerverbot. Es ist an der Zeit, diese Tradition zu überwinden. Feuerwerk gehört in professionelle Hände.