Transformation ist eigentlich kein großes Ding. Carlo Schmid genügen jedenfalls ein Schraubenzieher und drei Maulschlüssel, um den Zweitakter eines Simson-Mopeds gegen einen Elektromotor zu tauschen. Bei Schmid ist das Moped nach einer Stunde wieder startklar. „Wer noch nie geschraubt hat, sollte es in drei schaffen“, sagt er. Länger dauere es ganz bestimmt nicht. Verkehrswende im Altbestand.

Schmid kniet in einer alten Fabrikhalle in Niederschöneweide neben einem Simson S51, Baujahr 1983. Das Moped hat einen Tank in „Billiardgrün“ und verchromte Schraubenfedern unter der Sitzbank. Der alte Motor ist schon ausgebaut, der neue liegt auf einem robusten Werkstatttisch. Dahinter stehen Regale mit Werkzeug und Bauteilen. In einem fertigt ein Trio von 3D-Druckern kleine Gehäuseteile. Vor den Geräten sind auf kleinen Schildchen die Namen Renate, Jeanine und Jörg zu lesen. Schmids Kompagnon Sebastian Marten nennt die drei ein gutes Team. „Fleißig und zuverlässig.“

Marten und Schmid, 32 Jahre alt und Wirtschaftsingenieur der eine, 24 und Maschinenbauer der andere, sind die Gründer, die Chefs und die Belegschaft der Firma Second Ride, mit der sie alte Ost-Mopeds vor der Schrottpresse bewahren und ihnen mit neuem Antrieb einen klimaverträglichen zweiten Frühling bescheren wollen. Die Idee dazu hatte Carlo Schmid während seines Studiums an der TU Berlin entwickelt. In einem Uni-Projekt entstand der Bausatz für die Zweirad-Metamorphose vom Verbrenner zum Stromer, den Schmid schließlich in der Garage seiner Eltern zur Serienreife brachte. Im Frühjahr folgte zusammen mit Sebastian Marten die Firmengründung.

Die große Idee dahinter ist die Gewissheit, dass es nicht der Nachhaltigkeit letzter Schluss sein kann, für die Verkehrswende alte Verbrennerautos zu verschrotten und dafür neue Elektroautos zu bauen. Allein die Produktion mache 40 Prozent der Klimabelastung eines Autos aus, sagen die beiden Gründer. Deshalb sei umbauen besser als abwracken. Und günstiger sei dieses sogenannte Retrofit sowieso. Mit Mopeds wollen sie beweisen, dass es geht, und sind dafür für den diesjährigen Deutschen Mobilitätspreis nominiert. „Wir fangen ganz unten an, aber da kommt noch mehr“, sagt Sebastian Marten.

Volkmar Otto Ladeanzeige im Simson-Look

Der Beweis besteht nun aus einem Elektromotor samt integrierter Steuerungselektronik und einer neuen Sitzbank, in der der Akku für 50 Kilometer Reichweite verstaut ist. Der Bausatz passt für alle Modelle der einst im Suhler VEB Fahrzeugwerk „Ernst Thälmann“ gebauten Simson-Baureihen S50, S51 und Schwalbe. Für den Umbau muss nichts gebohrt und geschweißt werden.

Den Motor und die Elektronik bekommen sie aus China. Die Blechteile liefert eine Metallbaufirma aus Rummelsburg in Lichtenberg, die Sitzbank kommt von einer Wilmersdorfer Möbelpolsterei. Für den TÜV gibt es ein Mustergutachten, das eine aufwändige Abnahme unnötig macht. Nach Angaben der Firmeninhaber müsse in einer Prüfstelle nur der korrekte Anbau attestiert werden. Das koste höchstens 100 Euro.

Noch immer etwa 500.000 Simson-Modelle unterwegs

Tatsächlich ist der potenzielle Markt beachtlich. Laut Sebastian Marten seien insgesamt rund sechs Millionen Fahrzeuge bei Simson in Suhl gefertigt worden. Davon seien hierzulande noch immer etwa 500.000 Mopeds, Mokicks und Roller im Gebrauch. „Es gibt viel zu tun“, sagt Marten, der für die Gründung von Second Ride eine gut dotierte Stelle bei Mercedes an den Nagel hängte, um erst einmal nichts zu verdienen und nicht zu wissen, wann das der Fall sein würde.

Volkmar Otto Die Sitzbank mit Akku kann zum Laden abgenommen werden.

Inzwischen sind die Aussichten dafür recht gut. Im Mai hatten sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und dabei jedem, der 2700 Euro überwies, einen der ersten 30 Bausätze versprochen. Tatsächlich waren die 30 Umbau-Kits binnen zwei Stunden verkauft. „Wir waren überwältigt“, sagt Marten. Mittlerweile gibt es mehr als 200 weitere Vorbestellungen für den 3000 Euro teuren Bausatz.

Dass man zu diesem Preis auch einen ladenneuen E-Roller bekommt, wissen die beiden selbst. „Aber nicht in dieser Leistungsklasse“, sagt Carlo Schmid. Vier Kilowatt leiste der Elektromotor, das seien 5,4 PS. Damit bekomme man doppelt so viel Leistung wie mit dem Zweitakter. Und man könne schneller sein als jedes andere Moped.

Tatsächlich haben die von ihrer Anhängerschaft liebevoll „Simme“ genannten Simson-Modelle aus DDR-Produktion das Privileg, sich nicht um das gültige 45-km/h-Limit für Mopeds und Motorroller scheren zu müssen. Im Einheitsvertrag ist für sie der Bestandsschutz von Tempo 60 geregelt. Das war für Schmid und Marten schon der entscheidende Grund, sich unabhängig voneinander jeweils als 17-Jährige für ein S50 und eine Schwalbe als erstes motorisiertes Zweirad zu entscheiden. Und natürlich liegt auch für die umgerüsteten Elektroversionen das Tempolimit bei 60 statt 45 km/h. „Klimaschutz kann auch Spaß machen“, sagt Schmid.

dpa/Bernd Thissen Deutscher Mobilitätspreis Der Preis, der vom Bundesverkehrsministerium ausgelobt wird, gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland.



In diesem Jahr haben etwa 300 Personen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen ihre Bewerbung eingereicht.



Zu den 36 Nominierten zählen auch vier Berliner Unternehmen und Projekte. Neben dem Start-up Second Ride sind das das Projekt Senscare, hinter dem sich eine sensorbasierte Stadtgebietsanalyse für Starkregengefährdungen verbirgt, das Forschungsprojekt Citizenship sowie das Projekt Parasite Parking. Der Preis wird am 27. Oktober in Berlin verliehen.

Im nächsten Jahr sollen Umbau-Kits für alle anderen Simson-Modelle von Star bis S70 zur Verfügung stehen. Insgesamt wollen sie dann bis zu 500 Bausätze fertigen, womit ein Umsatz von über einer Million Euro angepeilt wird. Die Finanzierung ist per Crowdinvesting geplant. Bis 2025 soll die Produktion auf wenigstens 1000 Elektromotoren allein für Simson-Fahrzeuge wachsen und Kits für eine weitere Zweirad-Marke im Programm sein.

Parallel wollen sich Marten und Schmid der Elektrifizierung eines Kleinwagens widmen, für den eine Reichweite von 150 Kilometern ausreichend wäre. Dabei hoffen sie auch, dass bis dahin nicht nur der Neukauf von Elektroautos vom Staat gefördert wird, sondern ebenso der ressourcenschonende Umbau alter Autos. „Das wäre sinnvoll und vernünftig“, sagt Sebastian Marten, ist aber skeptisch. „Die starke Automobilindustrie ist daran natürlich überhaupt nicht interessiert.“