Berlin - Dort, wo Berlin im Westen endet, beginnt schon bald die Döberitzer Heide. Dort, in der weiten, steppigen Landschaft, haben sich Wölfe angesiedelt. Das sorgt für Schlagzeilen: „Ein Wolfsrudel vor den Toren Berlins“ oder „Wölfe innerhalb des Berliner Rings“ oder „Wölfe nur 30 Kilometer vom Alexanderplatz entfernt“. Da stellt sich die wichtigste Frage: Stellen diese streng geschützten Raubtiere eine Gefahr dar?

In der Döberitzer Heide betreibt die Heinz-Sielmann-Stiftung eine ihrer Naturlandschaften. „Ein Elternpaar und vier Welpen leben in diesem 4500 Hektar großen Naturschutzgebiet“, sagt eine Sprecherin. „Die Tiere leben vor allem in der Kernzone vom Menschen weitgehend ungestört.“ In dem wildreichen Gebiet fänden sie reichlich Nahrung.

Um 1850 ausgerottet

„Im Jahr 2020 gab es schon mal Videobeweise, dass es dort Wölfe gibt“, sagt Frank Plücken, Referatsleiter für Arten- und Biotopschutz im Potsdamer Umweltministerium. Damals sei aber noch unklar gewesen, ob sich die Tiere dort niederlassen und dauerhaft bleiben oder ob sie nur durchziehen auf der Suche nach einem Revier. Damals wurden auch keine Jungtiere gesichtet. „Das ist nun der Fall“, sagt er. „Es sind vier Junge und damit ist es ein Rudel.“

Der Wolf gehört in Deutschland zu den gefährdeten Arten. Die Tiere wurden geschossen und der Wolf gilt in Deutschland seit 1850 als ausgerottet. Bereits 1992 hat die EU in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie den Wolf als streng geschützte Art festgelegt. Damals haben sich alle EU-Länder verpflichtet, den Schutz der Tiere auf ihrem Staatsgebiet zu gewährleisten.

dpa/Ingolf König-Jablonski Zwei Wolfswelpen streifen durch die Kernzone der Döberitzer Heide.

Um das Jahr 2000 herum sind Wölfe von Polen nach Sachsen gekommen, haben sich dort niederlassen und erste Rudel gegründet. Die Jungtiere zogen dann nach Norden, zuerst nach Brandenburg, inzwischen sind sie vor allem auch in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen angekommen.

Die Zahlen zur Entwicklung der Population werden jedes Jahr im November bekannt geben. Im Vorjahr gab es in Brandenburg 47 Rudel und zehn Paare. Damit ist Brandenburg das Bundesland mit den meisten Wölfen. Die Zahl hat sich zumindest in einem Punkt geändert: Es gibt ein Paar weniger, aus dem Paar ist ein Rudel geworden.

Das Döberitzer Rudel lebt mindestens 30 Kilometer vom nächsten Rudel entfernt. „Damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich tatsächlich um ein neues Rudel handelt“, sagt Plücken. Bei einer geringeren Distanz wäre es möglich, dass ein Rudel innerhalb seines Reviers „umgezogen“ ist. „Wölfe suchen lange und gründlich, bevor sie sich niederlassen, und dann sind sie sehr reviertreu und verteidigen ihr Revier auch gegen andere Wölfe“, sagt er.

Die Tiere im Westen von Berlin sind das erste Wolfsrudel, das sich innerhalb des Berliner Rings niedergelassen hat. „Aber es gibt auch im Osten ein Rudel, das Hangelsberger, das recht nah an der Berliner Stadtgrenze lebt“, sagt Plücken. „Aber noch knapp außerhalb des Berliner Rings.“

dpa/Matthias Balk Vor einer Woche in München: Demonstration des Bayerischen Bauernverbands unter dem Motto: „Ausgebimmelt? Gemeinsam für den Schutz der Weidetiere“.

In der Döberitzer Heide ist die wichtigste Aufgabe der Behörden nun, den Schutz von Nutztieren wie Schafen oder Ziegen im Blick zu haben. „Wir werden uns mit den Berliner Kollegen abstimmen“, erläutert Plücken, „damit sie unsere Informationen bekommen und damit Nutztierhalter in Grenznähe über die Möglichkeiten der Förderung für Schutzzäune beraten werden können.“

Wichtige Regeln im Umgang mit dem Wolf

Zur Frage der möglichen Gefahren sagt Axel Kruschat vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND): „Wenn der Mensch einem Wolf nicht gerade eine frisch erlegte Beute wegnehmen will, dann interessiert sich dieses Tier nicht für Menschen.“

Wölfe sind zwar Raubtiere, aber sie sind scheu, gesunde Wölfe weichen den Menschen in der Regel aus. „Und wenn ein Wolf sich immer wieder zu nah an menschliche Siedlungen heranwagt, dann wird er als Problemwolf eingestuft und darf geschossen werden.“

Auch die Begegnung mit einem Wolf ist ungefährlich. „Es dürfte nichts passieren“, sagt Kruschat. „Jedenfalls wenn sich die Menschen an ein paar Regeln halten.“ Sie sollen sich so verhalten, dass der Wolf sie auch sicher bemerkt, und dann sollen sie sich zurückziehen. „Aber schön langsam, sonst könnte der Wolf denken, dass das eine fliehende Beute ist.“ Wichtig sei auch, dass Menschen, wenn sie tatsächlich mal einen Wolf sehen sollten, dem Tier nicht nachstellen. Es könnte sich bedroht fühlen. Kruschat sagt, er habe noch nie einen Wolf in freier Wildbahn gesehen – und er sei mindestens zweimal in der Woche auch in einsamen Gegenden unterwegs.

dpa/Britta Pedersen Brandenburgs oberster Schäfer Knut Kucznik mit zwei Herdenschutzhunden.

Wichtig sei auch, dass die Leute ihre Hunde im Wald nicht frei herumlaufen lassen. „Der Hund wird vom Wolf als Revier-Eindringling angesehen. Der Wolf würde aggressiv reagieren.“ Das sei nicht der Fall, wenn der Hund an der Leine sei.

Bitte nicht anfüttern!

Eine weitere wichtige Grundregel: Ein Wolf darf auf gar keinen Fall angefüttert werden. „Das wäre sein Todesurteil“, sagt Kruschat. Wenn er problemlos an Futter komme, gewöhne er sich dran, nicht mehr zu jagen. Er werde bequem und suche immer öfter die Nähe der Menschen. „Damit würde er zum Problemwolf und muss geschossen werden.“

Ist zu erwarten, dass die Jungtiere, wenn sie in einigen Jahren ihr Döberitzer Rudel verlassen, um sich ein Revier für ihr eigenes Rudel zu suchen, weiter Richtung Berlin ziehen? „Eher nicht“, sagt Kruschat. Sie würden in zusammenhängenden Waldgebieten wandern und damit eher weiter nach Westen und Norden durch das Havelland und die Prignitz ziehen. „Dass ein Wolf versucht, den Grunewald und Berlin zu durchwandern, halte ich für unwahrscheinlich. Es könnte aber durchaus mal sein, dass ein Wolf bei seiner Wanderschaft ein Waldgebiet in Berlin erkundet. Doch wenn er merkt, dass er an die dichtbesiedelte Stadt kommt, dreht er wieder um.“