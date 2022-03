Berlin - Es ist schon wieder passiert. Ich habe mir selbst eine Diagnose gestellt – Hyper-Empathie. Und das kam so: Ein Bekannter meinte neulich im Vertrauen, das sei doch alles dummes Zeug, was ich mir hier regelmäßig so zusammenfabuliere. Ich hätte in Wirklichkeit keinen blassen Schimmer von Diagnostik. Ich ließ mir nichts anmerken, bemühte aber wenig später das Internet. In eine Suchmaschine gab ich die Begriffe „Krankheiten“ und „versteher“ ein. Mit r statt n am Ende, ein Tippfehler, der mir ein völlig neues Forschungsgebiet erschloss. Ich landete bei krankhaften Verhaltensmustern, Russlands Präsident Wladimir Putin und schließlich beim Putin-Versteher.

Sofort erkannte ich, dass es sich bei Putin-Verstehern um eine zwischenzeitlich stark angewachsene Gruppe von Patienten handelt. Und dass ich radikal umdenken muss. Bisher war ich davon ausgegangen, dass es erstrebenswert sei, Dinge und Menschen zu verstehen. Geradezu der geistigen und seelischen Gesundheit zuträglich, dachte ich. Wie sich nun herausstellte, lag ich damit total falsch. Denn aus psychosozialer Perspektive dürfen Versteher auf keinerlei Verständnis hoffen, weil sie unverständlicherweise zu verstehen versuchen, worüber eine Verständigung schon von Natur aus unmöglich ist.

Das war bei der Ausgangsvariante des Verstehers noch anders. Diese Form von öffentlichem Erreger grassierte in den Achtzigerjahren, führte meist zu milden Verläufen und wurde als evidenzbasierter Befund 2009 sogar in den Duden aufgenommen: der Frauenversteher. Ich bin auch so einer. Zumindest, wenn die fraglichen Frauen auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Niederländisch mit mir kommunizieren. Doch zurück zum eigentlichen Forschungsgegenstand.

Erst mit dem Subtyp Putin-Versteher wurde es gefährlich, 2014, als sich Russlands Präsident die Krim unter den Nagel riss. Rasch breiteten sich fortan die Putin-Versteher über das Ursprungsgebiet Moskau hinaus in Richtung Westen aus, während Presseberichten zufolge Putin seinerseits zum Merkel-Versteher mutierte. Vielleicht verstand er sich selbst nicht mehr und musste gezwungenermaßen auf die damalige Kanzlerin ausweichen.

Armin Laschet, Markus Söder und die Impfgegner-Versteher

Jedenfalls entspannte sich nun die Lage, es wurde ruhig um die Versteher. Bis die Corona-Pandemie und der Bundestagswahlkampf über die Menschheit hereinbrachen und sich der christdemokratische Spitzenkandidat Armin Laschet im Eifer des medialen Gefechts dem Verdacht aussetzte, ein Impfgegner-Versteher zu sein. Im Nachhinein völlig unbegründet, jedoch wusste er sich damit in bester Gesellschaft, wie sich Monate später herausstellte. Leider musste es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Impfpflichtgegner-Versteher mal wieder übertreiben.

Es kam mir gleich so komisch vor, dass ich sogar für derartige Auswüchse Verständnis aufbringe. Ein Faktencheck auf der Homepage der Zeitschrift Brigitte bestätigte dann auch die Vermutung, dass ich ein Hyper-Empath sein könnte. Einer, der sich die Probleme anderer zu eigen macht, der sich selten kritisch äußert, der allzu schnell verzeiht. Eben ein Versteher-Versteher.

Zu den Symptomen zählt übrigens auch, dass jemand einfach nicht Nein sagen kann. Wenn ich mir also demnächst an dieser Stelle wieder selbst eine Diagnose stelle, nicht gleich losmeckern! Ich kann nicht anders. Mein Unterbewusstsein bittet mich pausenlos darum.