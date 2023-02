So entwickeln sich Mietpreise und Baukosten in Berlin

Bauen wird immer teurer. Im Bild: Neubauten in der Wasserstadt Oberhavel.

Bauen wird immer teurer. Im Bild: Neubauten in der Wasserstadt Oberhavel. Schöning/imago

Wohnen in Berlin ist teuer? Nicht, wenn es nach dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) geht. BBU-Chefin Maren Kern teilte am Donnerstag mit, dass die Mieten in Berlin trotz hoher Baukosten und Inflation „stabil“ bleiben. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht steigen.