Berlin - Die landeseigenen Wohnungsunternehmen wollen in diesem Jahr die Mieten für mehr als 200.000 Wohnungen erhöhen. Möglich wird dies unter anderem, weil der Senat nach dem Mietendeckel-Urteil aus dem vergangenen Jahr schrittweise Erhöhungen von diesem Jahr an zugelassen hat. Bei Wohnungen, deren Mieten in der Zeit des Mietendeckels abgesenkt wurden, darf die Miete danach um bis zu 2,5 Prozent angehoben werden. Für alle anderen Wohnungen mit laufenden Verträgen darf die Miete um ein Prozent steigen. Hier ein Überblick darüber, wie stark welches Unternehmen die Mieten anheben will – und Hinweise des Mietervereins, worauf die betroffenen Haushalte achten sollten.

Degewo: Die mit rund 74.000 Wohnungen (Stand: 31. Dezember 2021) größte landeseigene Wohnungsbaugesellschaft will in diesem Jahr die Mieten für rund 56.000 Wohnungen erhöhen. Im Schnitt soll die Miete dabei nach Angaben einer Sprecherin um 6,16 Euro pro Wohnung monatlich steigen. Das entspricht einer Erhöhung von durchschnittlich zehn Cent je Quadratmeter Wohnfläche. Etwas teurer wird es dabei für rund 4400 Mieter, für die die Miete in der Zeit des Mietendeckels abgesenkt worden war: hier steigt die Miete im Schnitt monatlich um 8,71 Euro pro Wohnung, das sind 17 Cent je Quadratmeter Wohnfläche. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Kaltmiete bei der Degewo betrug im vergangenen Jahr 6,33 Euro je Quadratmeter kalt.

Gewobag: Die Gewobag, die mit gut 73.000 Wohnungen (Stand: 30. November 2021) fast annähernd so viele Unterkünfte wie die Degewo besitzt, plant in diesem Jahr Mietsteigerungen für gut 47.000 Wohnungen. Für 3568 Wohnungen, für die die Miete während des Mietendeckels abgesenkt wurde, soll die Miete zum 1. März um 2,5 Prozent angehoben werden. Das bedeutet eine Steigerung der Miete um durchschnittlich 7,17 Euro pro Wohnung. Darüber hinaus sind zum 1. April Erhöhungen für rund 33.000 Wohnungen geplant, die ebenfalls unter den Mietendeckel fielen, deren Miete aber nicht abgesenkt wurde. Die geplante Erhöhung für diese Unterkünfte beläuft sich auf durchschnittlich 3,57 Euro pro Wohnung monatlich. Außerdem sehen die Pläne der Gewobag vor, die Mieten für 2037 Wohnungen, die nicht unter den Mietendeckel fielen, zum 1. April anzuheben. Dazu gehören 188 Wohnungen des neuen sozialen Wohnungsbaus, die ab 2014 entstanden sind. Bei den 2037 Wohnungen soll die Miete pro Wohnung im Schnitt um 16,49 Euro monatlich anziehen. Die Sozialwohnungen darunter sollen sich im Schnitt um 12,28 Euro verteuern.

In 1132 Wohnungen des alten sozialen Wohnungsbaus, worunter die bis etwa zur Jahrtausendwende errichteten Neubauten gehören, soll die Miete zum 1. Februar im Schnitt um 6,25 Euro pro Wohnung steigen. Für weitere 1131 Wohnungen des alten sozialen Wohnungsbaus sind zum 1. März Erhöhungen von durchschnittlich 6,70 Euro pro Wohnung monatlich geplant. In den Folgemonaten sind über das Jahr verteilt außerdem für 6451 Wohnungen des alten sozialen Wohnungsbaus Mietsteigerungen von durchschnittlich 5,92 Euro pro Wohnung monatlich vorgesehen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Miete der Gewobag belief sich zum 30. November 2021 auf 6,31 Euro je Quadratmeter kalt.

Howoge: Die Howoge, die mit Stand vom 1. Januar 2022 fast 73.500 Wohnungen besitzt, will die Miete für 3400 Wohnungen anheben, in denen die Miete in der Zeit des Mietendeckels gesenkt wurde. Die Miete für diese Unterkünfte soll laut Howoge im zweiten Quartal im Schnitt um 5 Euro pro Wohnung monatlich erhöht werden. In 32.400 Wohnungen, die unter den Mietendeckel gefallen sind, ohne dass es zu einer Mietabsenkung kam, soll die Miete im zweiten Quartal im Schnitt um 4,16 Euro pro Wohnung monatlich steigen. Für weitere 400 Wohnungen soll die Miete aufgrund einer Modernisierungsumlage im zweiten Quartal um durchschnittlich 26 Euro pro Wohnung monatlich anziehen. Überdies verteuern sich 330 Unterkünfte des neuen sozialen Wohnungsbaus im Schnitt um 10,38 Euro pro Wohnung monatlich. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Miete der Howoge belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 6,25 Euro je Quadratmeter kalt.

Stadt und Land: Die Stadt und Land, die mehr als 50.000 Wohnungen besitzt, plant Mieterhöhungen für rund 35.000 Wohnungen. Zum Februar sollen sich knapp 1000 Wohnungen, deren Miete in der Zeit des Mietendeckels abgesenkt wurde, verteuern – im Schnitt um circa 6,20 Euro pro Wohnung monatlich. Das entspricht einer Erhöhung um maximal 2,5 Prozent, wie die Stadt und Land mitteilt. Die abgesenkten Mieten würden damit noch nicht komplett auf das ursprüngliche Niveau angehoben. Im ersten Quartal will die Stadt und Land zudem für etwa 19.000 Wohnungen, die unter den Mietendeckel gefallen sind, ohne dass es zu Preisabsenkungen kam, „Mietanpassungen“ um circa 3,46 Euro pro Wohnung vornehmen.

Für weitere circa 7600 Wohnungen sind Mietanpassungen nach dem ersten Quartal geplant: um monatlich 7,40 Euro pro Wohnung. Außerdem will die Stadt und Land die Miete für rund 6200 Unterkünfte des alten sozialen Wohnungsbaus monatlich um circa 6,77 Euro pro Wohnung anheben. Für rund 1300 Wohnungen des neuen sozialen Wohnungsbaus sind Mietsteigerungen in Höhe von rund 12 Euro pro Wohnung vorgesehen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Miete der Stadt und Land belief sich im Jahr 2021 auf 6,21 Euro je Quadratmeter kalt.

Gesobau: Die Gesobau, die mit Stand vom 31. Dezember 2021 rund 45.000 Wohnungen besitzt, will die Mieten für gut 28.000 Wohnungen erhöhen. Zum 1. April sollen die Mieten in rund 3000 Wohnungen angehoben werden, die zur Zeit des Mietendeckels gesenkt wurden – im Schnitt um 7,62 Euro pro Wohnung monatlich. Zum 1. Mai plant die Gesobau für rund 23.900 Wohnungen, die unter den Mietendeckel gefallen sind, ohne dass es zu Mietsenkungen kam, Mietsteigerungen um durchschnittlich 3,84 Euro pro Wohnung monatlich. Darüber hinaus will die Gesobau die Mieten für 539 frei finanzierte Wohnungen, die nicht unter den Mietendeckel gefallen sind, im Schnitt um 21,70 Euro pro Unterkunft monatlich erhöhen.

Zum 1. Februar und zum 1. März sind jeweils Mieterhöhungen in Wohnungen des alten sozialen Wohnungsbaus geplant: In 253 dieser Wohnungen sollen die Mieten im Schnitt um 16,52 Euro pro Unterkunft anziehen. Zum 1. April sind in 485 Wohnungen des neuen sozialen Wohnungsbaus Erhöhungen von durchschnittlich 11,14 Euro je Wohnung geplant. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Miete der Gesobau belief sich im Dezember 2021 auf 6,26 Euro je Quadratmeter Wohnfläche kalt.

Wohnungsbaugesellschaft Mitte: Die Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM), mit knapp 33.000 Wohnungen zum 1. Januar 2022 das kleinste der sechs landeseignen Unternehmen, plant Mieterhöhungen für knapp 19.000 Wohnungen im ersten Quartal – im Schnitt sollen die Mieten monatlich um 4,99 Euro pro Wohnung steigen. Bei 2853 Unterkünften, bei denen die Mieten während des Mietendeckels abgesenkt wurden, ist eine Anhebung zum 1. Februar um durchschnittlich 10,47 Euro pro Wohnung geplant. Für 17.770 andere frei finanzierte Wohnungen, in denen die Miete nicht abgesenkt wurde, soll die Miete um durchschnittlich 3,74 Euro pro Wohnung monatlich anziehen.

Für 56 Unterkünfte des alten sozialen Wohnungsbaus sind Mieterhöhungen von durchschnittlich 18,34 Euro pro Wohnung geplant. 465 Wohnungen des neuen sozialen Wohnungsbaus sollen sich um 18,42 Euro pro Unterkunft monatlich verteuern. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Miete bei der WBM belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 6,40 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche kalt.

Gewobag-Sprecherin Anne Grubert begründet die Mietsteigerungen damit, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften den Auftrag haben, bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen und langfristig zu sichern. „Wir sind in den kommenden Jahren mit hohen Investitionsanforderungen aus dem Neubau und gleichzeitig umzusetzenden energetische Maßnahmen im Bestand konfrontiert“, sagt Grubert. „Um unserem gesellschaftlichen Auftrag weiterhin gerecht zu werden, sind diese moderaten Mietanpassungen daher für uns wirtschaftlich unverzichtbar.“ Selbstverständlich gelte auch bei den jetzigen Mieterhöhungen die Härtefallregelung aus der Kooperationsvereinbarung des Senats mit den landeseigenen Unternehmen. Danach können Mieter bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften beantragen, dass ihre Nettokaltmiete auf 30 Prozent des Haushaltseinkommens abgesenkt wird. Es gelten dabei die Berliner Einkommensgrenzen für den Bezug eines Wohnberechtigungsscheins sowie bestimmte Wohnflächengrenzen.

Der Berliner Mieterverein (BMV) rät den Mietern, die Mieterhöhungen darauf zu überprüfen, ob die Vorgaben aus dem Senatsbeschluss vom 1. Juni vergangenen Jahres eingehalten werden. Mieten, die aufgrund des Mietendeckels abgesenkt wurden, dürften frühestens mit Ankündigung ab 1. Januar 2022 schrittweise bis maximal zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden. Dabei dürfe die Mietanhebung nicht mehr als 2,5 Prozent jährlich betragen. „Die übrigen Bestandsmieten können maximal bis zu 1 Prozent jährlich – aber auch hier natürlich maximal bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete – erhöht werden“, so BMV-Geschäftsführer Reiner Wild.

Der Mieterverein halte die Vereinbarungen zwischen Senat und Wohnungsunternehmen, auf denen die Erhöhungen beruhen, für „sozial vertretbar“, so Wild. Damit sollten einerseits Regelungen des gekippten Mietendeckels übernommen werden, andererseits aber die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen langfristig gesichert werden. Selbst der Mietendeckel hätte von 2022 an geringfügige Mietsteigerungen erlaubt. Im Vergleich zu vielen privaten Vermietern böten kommunale Wohnungsunternehmen „einen deutlich besseren Schutz“. Allerdings stelle der Mieterverein in den letzten Monaten auch bei den kommunalen Wohnungsunternehmen „häufig eine schleppende Mängelbeseitigung“ fest und kritisiere den „teilweise unzulänglichen Mieterservice“, so Wild.