Sogenannter Ehrenmord: Gutachterinnen halten Brüder für voll schuldfähig

Der Prozess um den gewaltsamen Tod der 34-jährigen Afghanin Maryam H. in Berlin geht mit den psychiatrischen Gutachten dem Ende entgegen

Warum musste Maryam H. sterben? Wurde sie von ihrem Bruder Yousuf H. getötet, weil er die Ehre der afghanischen Familie beschmutzt sah? War er gar vermindert schuldfähig, als er die Mutter zweier Kinder umbrachte? Die psychiatrische Sachverständige Cordula Weitze beantwortet zumindest die letzte Frage mit einem klaren Nein.

Demnach war der 27-jährige Angeklagte zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig. Es gebe nichts, was bei ihm auf eine Borderline-Störung oder eine andere psychiatrische Erkrankung, nichts, was auf eine verminderte Steuerungsfähigkeit hindeute. Und auch einen Mord im Namen der Ehre schloss die Gutachterin so gut wie aus. Vielmehr könne es dem Angeklagten um Macht gegangen sein.

Seit zehn Monaten muss sich Yousuf H. zusammen mit seinem jüngeren Bruder Mahdi H. wegen gemeinschaftlichen Mordes vor einer Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts verantworten. Laut Anklage sollen sie am 13. Juli vergangenen Jahres ihre Schwester Maryam H. getötet, die Leiche der zweifachen Mutter in einem Koffer ins bayerische Donauwörth gebracht und dort verscharrt haben.

Maryam H. hatte sich von ihrem gewalttätigen Ehemann getrennt. Sie wollte sich mit einem anderen Partner ein neues Leben aufbauen. Laut Anklage sollte die 34-Jährige für ihren westlichen Lebensstil bestraft werden, der nicht den archaischen Ehr- und Moralvorstellungen und dem Frauenbild ihrer afghanischen Familie entsprochen habe. Maryam H. war erwürgt und anschließend die Kehle durchtrennt worden. Die Freundin von Yousuf H. hatte die Ermittler zu der Stelle geführt, an der die Leiche vergraben worden war.

Nach langem Schweigen hatte Yousuf H. Anfang September vor Gericht ein Geständnis abgelegt, den Tod seiner Schwester als Unfall erklärt. Er habe Maryam in der Wohnung seines Bruders aus Wut so lange gewürgt, bis sie tot gewesen sei. Angeblich passte es Maryam H. nicht, dass er Geld an die Eltern nach Afghanistan geschickt hatte und sie nun auch selbst etwas Geld geben sollte. Voller Hass soll die Frau von Vater und Mutter gesprochen haben.

Die psychiatrische Sachverständige hat Yousuf H. in der Haft besucht und für ihre Expertise mehr als vier Stunden lang mit ihm gesprochen. Er habe ihr erzählt, dass er in Kabul geboren worden, die Familie mit acht Geschwistern arm gewesen sei. Vater und Mutter hätten sich nicht gekümmert. Stattdessen habe es einen sogenannten Familienvormund gegeben, der dem Vater Kredite gab. Dafür konnte der „Vormund“ mit den Kindern machen, was er wollte.

Yousuf H. habe von schlimmen Dingen, die ihm widerfahren seien, geredet, ohne konkret geworden zu sein, sagt die Gutachterin. Angeblich sei er vier Jahre zur Schule gegangen. Bei Behörden hatte er von neun und zehn Jahren gesprochen. Mit 15 Jahren schickte ihn der Vater in die Armee – mit einem gefälschten Pass, in dem sein Alter mit 18 Jahre angegeben war.

Ein Jahr später floh der Angeklagte zunächst in die Türkei. Im November 2013 kam er nach Deutschland. Drei Jahre später wurde sein Asylantrag abgelehnt. Nach einem Suizidversuch verbrachte er vier Wochen in einem Krankenhaus.

Die Psychiaterin erzählt, dass Yousuf H. mit der Religion nicht „viel am Hut gehabt“ habe. Warum er dann bei Maryam H. und deren Tochter auf das Tragen des Kopftuchs gepocht habe, will das Gericht wissen. Weitze spricht von Machtgebaren. Auf Yousuf H. sei als Kind auch Macht ausgeübt worden. Das hinterlasse Spuren. Die Sachverständige erklärt, es gebe manchmal eine „Identifikation mit dem Aggressor“ und den Willen, selbst nie wieder ohnmächtig zu sein.

Mahdi H. lehnte Begutachtung ab

Yousuf H. könne durchaus ein „Angstsystem an anderer Stelle wieder inszeniert“ haben. Er sei demütigend machtvoll mit Frauen umgegangen, etwa seinen beiden Partnerinnen. Und Maryam H.? Die Schwester sei dabei gewesen, eine neue Beziehung aufzubauen. Vorstellbar sei, dass sie sich damit dem Machtbereich von Yousuf H. entziehen wollte.

Auch der angeklagte Mahdi H. ist für die psychiatrische Sachverständige Dagny Luther voll schuldfähig, obwohl er aus ihrer Sicht eine schwere Persönlichkeitsstörung habe. Diese lasse sich jedoch nicht mit dem in der Anklage formulierten Tatgeschehen in Verbindung bringen. Luther kommt nach Aktenstudium und dem Auftreten des Angeklagten im Prozess zu der Expertise. Der 23-jährige Mahdi H. hatte sich auf Anraten seiner Verteidiger nicht begutachten lassen.

Der ältere Angeklagte hatte in seinem Geständnis gesagt, dass sein Bruder zum Zeitpunkt des Todes von Maryam H. nicht im Zimmer gewesen sei. Die Kammer lehnte es jedoch ab, den Haftbefehl für Mahdi H. aufzuheben. Sie sieht noch immer einen dringenden Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Männern vor, den Tod ihrer Schwester geplant zu haben. Weswegen sonst hätten sie Tage vor der Tat die Frau ausgemessen und gewogen und im Internet nach einem „Koffer bis 70 Kilogramm“ gesucht?

Schon am nächsten Verhandlungstag könnten die Beweisaufnahme geschlossen und in dem Verfahren die ersten Plädoyers gehalten werden.