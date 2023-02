Wohnungseigentümer sauer: Berlin fördert Balkonsolaranlagen – aber nicht für alle

Seit dem vergangenen Freitag werden in Berlin auch Balkonsolaranlagen für Mieter gefördert. Wer auf seinem Balkon oder seiner Terrasse eine Solaranlage mit bis zu 600 Watt installieren lassen will, bekommt nun vom Land einen Zuschuss über 500 Euro. Sieben Millionen Euro wurden dafür aus den Haushaltsmitteln der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zur Verfügung gestellt. Genug, um damit an Berliner Balkons insgesamt 14.000 Kleinkraftwerke zusätzlich entstehen zu lassen.