Berlin - Eine geplante Straßenumbenennung in Oranienburg sorgt für Streit. Dabei geht es nicht um eine örtliche Angelegenheit der Kreisstadt am Ende einer Berliner S-Bahn-Linie. Es geht um den grundsätzlichen Umgang mit historischen Ereignissen, es geht um die Erinnerungskultur. Denn die Straße soll nach einer Frau benannt werden, der Gutachter nun eine dauerhafte Nähe zu rechtsradikalem Gedankengut und persönliche Kontakte in diese Szene nachgewiesen haben.

Die Stadt will Gisela Gneist als ein Opfer ehren. Denn die glühende Antikommunistin saß nach 1945 in jenem Speziallager der sowjetischen Besatzer, das diese ausgerechnet in dem vorherigen KZ der Nazis betrieben.

Außenlager des KZ

Die Straße liegt im Neubaugebiet Aderluch. Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, sagt, dass sie sich ausgerechnet auf dem Gelände eines Außenlagers des KZ Sachsenhausen befinden würde, dem Kommando „Zeppelin“, in dem jugendliche Osteuropäer ab 1942 Zwangsarbeit beim Bau von Luftschiffen verrichten mussten. Dort ist auch die Benennung einer Straße nach einem KZ-Opfer geplant. Diese Gleichsetzung der Opfer empfinden Überlebende des Konzentrationslagers als unpassend. Deshalb gibt es Protest vom Internationalen Sachsenhausen-Komitee.

Das Gutachten kommt zu dem Schluss: Gneist wurde vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und von 1946 bis 1950 im Speziallager unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert. Von 1995 bis zu ihrem Tod 2007 war sie Vorsitzende des Vereins Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945–1950.

Gutachter Hermann Wentker sagte, Gneist war selbst BDM-Führerin, also in der Nazi-Organisation Bund Deutscher Mädel. Nach dem Krieg gehörte sie zur antisowjetischen Gruppe „Deutsche Nationaldemokratische Partei“, in der ein ehemaliger SS-Offiziersanwärter Vizechef war. Die Partei gab die Zeitschrift Germanische Freiheit heraus, um gegen den Bolschewismus zu kämpfen. Die Gruppe habe sich bewaffnen wollen. Sie wurde verhaftet.

Entscheidend für die Ablehnung der Straßenumbenennung sei aber das Verhalten der Frau nach 1989. Damals gab es Debatten über die Ausrichtung der ostdeutschen Erinnerungsorte, die davor vor allem den kommunistischen Widerstand gewürdigt hatten. Jüdische Opfer standen nicht im Mittelpunkt – und die Opfer der Sowjets wurden tabuisiert, sagte Gutachter Frank Bajohr. Gisela Gneist habe für die Anerkennung dieser Opfergruppe gekämpft.

„Oppositionshaltung gegen die Erinnerungskultur der BRD“

„Allerdings spielte Gisela Gneist eine mehr als problematische Rolle“, sagt er. Historikern und Gedenkstättenleitern, die um Ausgewogenheit und Differenzierung bemüht waren, sei sie in polemisch-konfrontativer Weise entgegengetreten, teils versetzt mit antisemitischen Untertönen und persönlichen Diffamierungen. „Gleichzeitig zeigte sie keine Berührungsängste gegenüber rechtsextremistischen Positionen und Personen.“ Sie unterzeichnete 2005 einen geschichtsrevisionistischen Aufruf zum 60. Jahrestag des Kriegsendes, den der Publizist Götz Kubitscheck veranlasst hatte. Dieser gilt als ein Vordenker der neuen Rechten, dessen Institut vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Gneist habe auch Rechtsradikale nach Sachsenhausen eingeladen.

Die beiden Gutachter kommen zu dem Schluss, dass Gneist „in einer Oppositionshaltung gegen die Erinnerungskultur der Bundesrepublik verharrte.“

dpa/Patrick Pleul Oranienburg: Eingang zum Häftlingslager mit dem „Turm A“ auf dem Gelände der Gedenkstätte Sachsenhausen

Stiftungsdirektor Axel Drecoll sagt: „Die sowjetischen Speziallager waren Orte von Unmenschlichkeit, Rechtlosigkeit und Gewalt. Zu unserer demokratischen Erinnerungskultur gehört selbstverständlich, an das Leid der Speziallagerinhaftierten zu erinnern, zu denen auch Gisela Gneist gehörte.“ Aber eine Straße sollte nicht nach ihr benannt werden. „Einer differenzierten Auseinandersetzung mit NS-Belastung und NS-Täterschaft unter den Speziallagerhäftlingen hat sie sich offensichtlich komplett verweigert.“

Drecoll sagte, die Gedenkstätte sei mehrfach von der Stadt gefragt worden und habe die Bedenken benannt. Er forderte die Stadtverordneten zu einem kritischen Diskussionsprozess auf. „Wir sind offen, diesen Dialog zu führen, um zu einem alternativen Ergebnis zu kommen.“