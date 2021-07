Berlin - Eine wichtige Frage dieser Tage lautet: Sollen Häuser oder gar Siedlungen, die vom Hochwasser zerstört wurden, wieder aufgebaut werden? Eine heikle Frage, die am Selbstverständnis der modernen Menschheit rüttelt. Für viele gilt noch immer, dass die Menschen als selbsternannte „Krone der Schöpfung“ ihre Umwelt unterwerfen, dass sie die Natur mit technischen Mitteln einhegen und komplett nach ihrem Willen umbauen. Doch immer öfter beweist die Natur, dass sie stärker ist. Wie nun bei den verheerenden Sommerfluten.

Kurzfristig wird die Frage nach dem Aus für einzelne Siedlungen kaum jemand mit Ja beantworten. Nicht nur, weil mitten im Wahlkampf niemand eine Enteignungsdebatte anstoßen wird. Außerdem gilt es als etwas Besonderes, am Wasser zu leben – im Haus am See oder am Fluss. Die Grundstücke sind ungleich teurer.