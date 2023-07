Montagfrüh am Columbiadamm bietet nur ein Polizeiwagen auf der Straße vor dem Eingang zum Columbiabad ein offensichtliches Zeichen, dass hier etwas los sein könnte. Drinnen schwimmen Omas und Hipster aus dem Kiez ruhig ihre Bahnen, im großen Pool planschen Kinder herum. Sie dürfen nun auch die große Rutsche hinunterrutschen: Alle paar Sekunden ist der freudige Schrei eines Kindes zu hören, dann ein Platschen. Zur Mittagszeit schlendern die vielen Sonnenanbeter von ihren Plätzen auf dem Rasen – und kehren mit einer Portion goldener Pommes und einem Plastikbecher Bier zurück. Es ist ein Montag im Berliner Freibad in den Sommerferien, wie man es sich gern vorstellen möchte.

Ein ganz normaler Tag ist das hier allerdings nicht – das Bad wurde wiedereröffnet nach einer Woche Schließung. Nur eine Sache ist anders als früher: Am Eingang muss man seinen Ausweis vorlegen. Das war eine kurzfristig beschlossene Sicherheitsmaßnahme des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) und der Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Man müsse ein Zeichen setzen, dass Gewalt an Berliner Bädern nicht mehr geduldet werde, hieß es.

Bildstrecke

Nach Randalen in den letzten Wochen ist das Sommerbad Neukölln wieder geöffnet. Es gibt nun mehr Security und eine Ausweiskontrolle. Markus Wächter/Berliner Zeitung Reporter sind vor Ort und berichten über die Wiedereröffnung. Die Schließung des Bades hatte eine große Debatte zum Umgang mit Gewalt in Freibädern ausgelöst. Markus Wächter/Berliner Zeitung Am Montag bleibt der Andrang am Columbiabad noch gering. Markus Wächter/Berliner Zeitung Die letzte Woche über war das Columbiabad nach einer Schlägerei geschlossen. Im Kreuzberger Prinzenbad und im Sommerbad Pankow wurden auch Großrutschen und Sprungtürme geschlossen. Viola Lopes/dpa Mit einer verstärkten Sicherheitspräsenz und einer Ausweiskontrolle soll vor weiteren Krawallen geschützt werden. Markus Wächter/Berliner Zeitung Taschen werden am Eingang kontrolliert. Die Berliner Bäderbetriebe zogen eine positive erste Bilanz nach der Wiedereröffnung des Columbiabades und der Einführung der Ausweispflicht. Markus Wächter/Berliner Zeitung 1 / 6

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auf der Sonnenterasse gegenüber dem großen Schwimmbecken packt Sezer Yilmaz seine Sachen zusammen. Es ist 14.30 Uhr, er war bereits seit dem frühen Morgen hier mit seinen Söhnen und seiner Frau – und ist länger geblieben als üblich. Er sei ein Frühschwimmer, sagt er, normalerweise sei er gegen 13 Uhr schon weg. Aber heute war es anders. „Das war der angenehmste Besuch überhaupt“, sagt Yilmaz, während er sein Handtuch zusammenfaltet. „Das Wasser ist schön, die Sonne scheint, es gab keinen Ärger – besser geht’s nicht.“

Der 40-Jährige besucht das Columbiabad seit seiner Kindheit, er war bereits „tausendmal“ hier. Das heißt, er hat die Schlägereien, die dieses Bad berüchtigt gemacht haben, mehrmals miterlebt. „Ich habe auf so was keinen Bock“, sagt Yilmaz. „Sobald ich sehe, das irgendwas in die Richtung anfängt, dann packe ich meine Sachen und haue ab.“ Er hatte aber keine Angst, heute seine Familie ins Bad zu bringen und will das auch weiterhin in diesem Sommer tun. „Wenn das Wetter mitspielt, dann kommen wir immer wieder gerne“, sagt er. „Ich bleibe nicht nur wegen ein paar Chaoten weg.“

Gleichzeitig zweifelt Sezer Yilmaz daran, ob die neue Ausweispflicht längerfristig etwas bewirken kann. Sie dürfte ein paar Leute abschrecken – doch wer schon eine Gewaltbereitschaft ins Bad mitbringt, werde dieses immer irgendwie durchziehen. Er ist sich auch nicht sicher, welche weitere Regeln die Situation klären könnte – in dieser Gesellschaft, in diesem Kiez, sei das ein sehr schwieriges Thema, sagt er.

Vorfreude auf das Columbiabad – aber für einige bleibt die Schließung zu heikel

Wie im letzten Sommer ist es bereits mehrmals in diesem Jahr zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Badegästen und Mitarbeitern gekommen – im Columbiabad sowie im Kreuzberger Prinzenbad und im Sommerbad Pankow. Dann meldeten sich die Mitarbeiter des Columbiabads zu Wort. In einem Brief an die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) beklagten sie „psychologischen Terror“ von einigen Badegästen; diese hätten immer wieder das Personal sowie andere Besucher, insbesondere Frauen und queere Menschen, angegriffen und belästigt; die Toiletten des Bads seien auch mehrmals mit Fäkalien beschmiert worden. Viele Mitarbeiter konnten die Situation nicht mehr aushalten, meldeten sich immer wieder krank. Dann wurde das Bad eine Woche lang geschlossen; am Prinzenbad und im Sommerbad Pankow wurden die Großrutschen sowie Sprungtürme geschlossen.

Dass mit der Wiedereröffnung am Montag alles anders laufen sollte, merkte man sofort am Eingang. Bei jedem Schritt sind mehrere Mitarbeiter anwesend – bei der Taschenkontrolle, dem ersten Drehkreuz, um auf das Badgelände zu kommen, dann der Ausweiskontrolle, am Ticketschalter, und schließlich beim zweiten Drehkreuz, bevor man endlich ins Bad darf. Sicherheitskräfte und Badmitarbeiter laufen ständig zu zweit oder dritt um den Pool. Auf Versuche, ihnen Fragen zu stellen, reagieren sie mit einem knappen „Nein“. Auch viele Badegäste würden sich lieber nicht zur Schließung des Bads und den Gründen dafür äußern. Das Thema sei zu heikel, zu naheliegend, sagen sie.

Die große Rutsche wurde wieder geöffnet – ganz voll war das Bad noch nicht. BLZ

Aber auch die Vorfreude auf die Wiedereröffnung des Bads ist offenbar groß. Kholoud S. und Sally O. sitzen im Schatten unter einem Baum auf der großen grüne Wiese neben dem Schwimmbecken. Die Frauen haben ihre insgesamt sechs Kinder mitgebracht zu einem Picknick; während die Kinder schwimmen und spielen, haben die Freundinnen etwas Zeit für sich. „Das war sehr schade, dass das Bad schließen musste, vor allem für die Kinder“, sagt Sally. Die beiden Frauen wohnen in der Nähe, während der Schließung mussten sie ein anderes Bad suchen – aber keines hat ihnen und ihren Kindern so gut gefallen wie dieses, wo es so viel Platz zum Platschen und zum Rumlaufen gibt.

„Ich habe von der Gewalt gehört, aber dafür ist die Security da“

Die Lösung mit dem Ausweis finden die Frauen erst mal gut. „Es sind nur wenige Leute, die sich hier nicht benehmen können“, sagt Kholoud. „Dafür werden aber nur die Familien und die Kinder bestraft.“ Angst, mit ihren Kindern hier diesen Tag zu verbringen, hatten die beiden Frauen nicht. „Ich habe schon gehört, dass es hier Gewalt gab, aber dafür ist die Security halt da“, sagt Sally. Bisher sei alles hier „perfekt“, die beiden Mütter freuen sich auf weitere Besuche mit ihren Kindern in diesem Sommer.

Man spürt aber, dass vielleicht nicht alle, die normalerweise hier zum Baden kommen, die Lage so sorglos wie die beiden Frauen betrachten. Den ganzen Tag gibt es kaum Schlangen am Eingang zum Columbiabad; auch der Rasen ist nicht komplett voll mit Sonnenanbetern und Picknickdecken, man findet ohne Probleme einen guten Platz in der Sonne. Vielleicht sind viele Leute im Urlaub, sagt Sezer Yilmaz. Oder vielleicht trauen sich die Menschen einen Besuch an diesem ersten Tag noch nicht zu.

Die gebürtige Neuköllnerin Sabine W., 71, reagiert dagegen wütend auf den Gedanken, wegen der Krawalle wegzubleiben. „Das ist unser Bad, unser Kiez, und ich lasse mich nicht verdrängen“, sagt sie aufgeregt. Sie erinnert sich an Besuche im Bad als Kind, sie war auch mit ihren Kindern hier. „Früher brauchten wir hier keine Polizei, keinen Wachschutz“, sagt sie. Sie versteht den Sinn der Ausweispflicht nicht und fordert stattdessen härtere Maßnahmen: „Wer hier Ärger macht, sollte einen Tag im Knast sitzen. Und auch die Eltern sollten lernen, ihre Kinder zu mehr Respekt zu erziehen.“

Ihre Freundin Karin B., 73, erzählt von einem Vorfall am Tag vor der Schließung des Columbiabads, als sie sich oben ohne sonnte – was die Aufmerksamkeit von den Männern und Jungen einer Familie in ihrer Nähe auf sich zog. Es wurde viel geschrien, sagt sie, das Wort „ekelhaft“ sei mehrmals in ihre Richtung gerufen worden. Erst als eine junge Frau aus derselben Familie eingriff, wurde die Situation geklärt. „Mir geht es einfach um Respekt“, sagt Karin. „Ich komme hier mit meinem Leben ganz gut klar, und das müssen die anderen akzeptieren.“

Berliner Bäder-Betriebe: Nach der Ausweispflicht kommen weitere Maßnahmen

Am Montagnachmittag ziehen die Berliner Bäder-Betriebe eine positive erste Bilanz zum ersten Betriebstag am Columbiabad sowie zum ersten Wochenende der Ausweispflicht. Die Badegäste hätten viel Verständnis für die neue Regelung gezeigt, die allerdings während einer Übergangsfrist von ein paar Tagen noch „kulant“ gehandhabt wird – danach werden wohl weitere Maßnahmen kommen, womit ein „personalisierter Eintritt“ in die Berliner Freibäder eingeführt werden soll.

Soweit unsere Reporterin feststellen konnte, kam es auch zu keinen größeren Zwischenfällen im Columbiabad. Nur einmal drohte eine Wasserpistolenschlacht zwischen rund zehn Kindern außer Kontrolle zu geraten. Es wurde geschubst und geschrien, ein Rettungsschwimmer musste eingreifen. Aber das war’s. Die Kinder zerstreuten sich, das Spielen konnte friedlich weitergehen.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de