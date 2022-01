Berlin - Berlin, Hamburg und München unternehmen einen gemeinsamen Vorstoß, um das Vorkaufsrecht von Gemeinden auf angespannten Wohnungsmärkten zu retten. „Überall dort, wo die Wohnungsmärkte angespannt sind, brauchen wir wirksame und rechtssichere Instrumente zum Schutz von Mieterinnen und Mietern“, erklärte die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), am Mittwoch. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (beide SPD) beteiligen sich an der Initiative. „Das Wohnen in der Stadt muss bezahlbar bleiben. Das Vorkaufsrecht ist ein wichtiges Instrument, um Mieterinnen und Mieter vor Spekulation und Verdrängung zu schützen“, erklärte Tschentscher.