Special Olympics in Berlin: Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Schleusung

20 Teilnehmer der Sportveranstaltung haben die Heimreise in ihre Länder nicht angetreten. Mehrere geistig Behinderte sind als vermisst gemeldet.

Abschlussfeier der Special Olympics am Brandenburger Tor

Die Zahl der verschwundenen Teilnehmer der Special Olympics in Berlin ist höher als zunächst angenommen. Nach dem Ende der Spiele am vergangenen Wochenende haben 20 Teilnehmer den Rückflug in ihre Heimatländer nicht angetreten.

In der Senatspressekonferenz am Dienstag hatte Innensenatorin Iris Spranger noch von 14 Verschwundenen gesprochen – jeweils eine Person aus Algerien, Burundi, Guinea, Kamerun, Libanon und Senegal sowie acht Personen von der Elfenbeinküste. Inzwischen habe der Veranstalter weitere Fälle gemeldet, bestätigte ein Sprecher der Innenverwaltung am Donnerstag.

Die meisten Verschwundenen haben ein Visum für den Schengenraum, das 90 Tage lang gilt. Allerdings führt das Landeskriminalamt Ermittlungsverfahren zu acht verschwundenen Personen aus der Elfenbeinküste wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern. Sie waren als Betreuer nach Berlin gereist.

Zuletzt hätten vier Vermisstenanzeigen vorgelegen, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Donnerstag. Zwei Vermisste, bei denen es sich um Personen mit Einschränkungen handele, seien inzwischen wohlbehalten angetroffen worden. Ein weiterer Erwachsener mit Einschränkungen gelte noch immer als vermisst, wie auch eine Jugendliche ohne Einschränkungen.

Diese Verfahren werden bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes geführt, weil bei geistigen Einschränkungen beziehungsweise Minderjährigkeit von einer gewissen Hilflosigkeit der vermissten Person ausgegangen werden muss.

Die 16. Internationalen Sommerspiele der Special Olympics liefen in Berlin vom 17. bis 25. Juni. Sie waren das größte internationale Sportereignis auf deutschem Boden seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Sie rückten die sportliche Leistung und den Teamgeist von Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung ins Rampenlicht. Etwa 7000 Athleten aus 190 Ländern kämpften in 26 Sportarten um Medaillen.