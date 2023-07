Lotti ist erst ein Jahr alt und musste schon viel Leid erfahren. Bei dem Mädchen versagten kurz nach der Geburt beide Nieren. Nun hängt ihr Leben an der Dialyse. Ihre Patentante, Marina Holthaus aus Schöneberg, erzählt das Schicksal ihres Patenkindes in der Berliner Zeitung, weil sie mehr Menschen dazu bewegen möchte, sich über Organspenden Gedanken zu machen. Sie hat außerdem einen Spendenaufruf für das tapfere kleine Mädchen gestartet.

„Jeder kann in diese Situation geraten, dass er auf ein Spenderorgan angewiesen ist“, sagt die 38-jährige. „Lotti Löwenherz“, so nennt sie ihr Patenkind wegen ihres Kämpfernaturells, ist von der Unterstützung eines Dritten abhängig. Ihr Leidensweg begann kurz nach ihrem Geburtstag im März 2022.

Die einjährige Lotti ist an eine Magensonde angeschlossen und nachts an eine Bauchfelldialyse. Bereits kurz nach ihrer Geburt versagten beide Nieren. Privat

Das Mädchen kam fünf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt. „Zunächst gab es keine Auffälligkeiten, auch wenn Lotti ein Frühchen war“, erinnert sich die Patentante. Doch nach einer Woche habe sich ihr Gesundheitszustand überraschend verschlechtert. Ihre Haut sei auf einmal verfärbt gewesen, und bei einer Blutuntersuchung seien sehr schlechte Werte festgestellt worden.



„Plötzlich haben Lottis Nieren beide versagt und sie musste auf die Kinderintensivstation verlegt werden“, berichtet Marina Holthaus. Es sei eine äußerst lebensbedrohliche Situation gewesen und ein großer Schock für die Familie. Das Organversagen sei auf eine Fehlentwicklung im Mutterleib zurückzuführen.

„Es hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen“, sagt Lottis Mutter, die zum Schutz der Privatsphäre ihres Kindes anonym bleiben möchte und momentan auch nicht in der Lage sei, ein Interview zu geben. Sie hat neben ihrem Kleinkind noch zwei ältere Söhne zu versorgen.



Die Mediziner mussten Lottis Nieren operativ entfernen, berichtet die Patentante. Das Leben des Kleinkindes ist seitdem abhängig von einer Bauchfelldialyse. Dazu musste in ihre Bauchhöhle ein Katheter gesetzt werden, damit über einen Schlauch die Giftstoffe aus dem Körper transportiert werden können, wofür sonst die Nieren sorgen.

Momentan ist Lotti zu Hause bei ihren Eltern und Brüdern. Das kleine Mädchen muss rund um die Uhr versorgt werden. Die schwere Krankheit hat die ganze Familie in einen Ausnahmezustand versetzt.



Lotti ist nachts ans Dialysegerät angeschlossen. „Alle zwei Stunden müssen ihre Eltern schauen, ob noch alle Kabel richtig angestöpselt sind“, erklärt Marina Holthaus. Außerdem müssen sie ihrem Mädchen eine Magensonde legen, über die es ernährt wird, „auch die zieht sie sich regelmäßig selbst raus, wenn niemand aufpasst“. Auch der Blutdruck müsse alle paar Stunden kontrolliert werden.

Der 24-Stunden-Job hat den Alltag der Familie auf den Kopf gestellt. Der Vater, ein gelernter Landschaftsgärtner, hatte über Monate Verdienstausfälle, weil er nicht arbeiten konnte, da er sich mit um sein schwer krankes Kind kümmern musste. Die Mutter ist noch im Erziehungsurlaub. Die vielen Zuzahlungen zu Lottis Hilfsmitteln und der Umbau des Hauses, ein abgetrennter Bereich für die schwer kranke Tochter, haben zu finanziellen Engpässen geführt.



„Die Eltern haben zu einem Großteil von ihren Ersparnissen gelebt und keine Reserven mehr“, sagt die Patentante, die den Spendenaufruf für die Familie organisiert hat, der derzeit in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit findet. – Spendenkampagne von Marina Holthaus: Lotti Löwenherz braucht unsere Hilfe (gofundme.com).

Eine Prognose, wie sich der Krankheitsverlauf von Lotti entwickelt, wage kein Mediziner abzugeben. Momentan sei sie wegen ihres geringen Gewichts noch nicht transplantierfähig, sagt die Freundin der Familie. „Erst wenn sie transplantierfähig ist, kommt sie auch auf die Warteliste für ein Spenderorgan.“



Der Patentante und auch den Eltern ist es wichtig, die Öffentlichkeit an dieser Stelle noch einmal für Organspenden zu sensibilisieren. „Es ist ein Herzensthema für uns und wir würden uns wünschen, dass sich jeder Einzelne noch einmal intensiv damit zu Lebzeiten auseinandersetzt“, sagt Lottis Mutter.

Die Patentante war als Teenager selbst einmal in einer prekären Situation, deshalb habe sie bereits als junge Erwachsene einen Organspendeausweis beantragt. „Ich war früher Leistungsschwimmerin und hatte mit 13 eine Herzmuskelentzündung, weil ich eine Halsentzündung nicht richtig auskuriert habe“, sagt sie. Da die Entzündung schon sehr weit fortgeschritten war, hätten ihre Ärzte auch Sorge gehabt, dass sie einen dauerhaften Herzschaden davontrage.

Die Wartezeiten für Spenderorgane in Deutschland sind seit Jahren lang. Die geringe Spendenbereitschaft und auch die Corona-Krise haben zur Verzögerung bei Transplantationen geführt. „Wir stehen bei der Organspende immer noch vor großen Herausforderungen“, sagt der medizinische Vorstand der DSO, Dr. Axel Rahmel. Auch wenn der starke Rückgang der Organspendezahlen vor allem pandemiebedingt auf die ersten Monate 2022 zurückzuführen sei und sich die Zahlen danach stabilisierten, stelle sich die Frage, warum es nicht gelinge, die Organspendezahlen zu steigern.



In Brandenburg standen laut DSO zum Jahresende 336 Patientinnen und Patienten aus Brandenburg auf der Warteliste für eine Transplantation, in Berlin waren es 439. Demgegenüber konnten im vergangenen Jahr 25 Organspenden in Brandenburg und 43 Organspenden in Berlin verzeichnet werden.

„Nierentransplantation ist das Therapieziel“

Auch für Lotti ist eine Transplantation entscheidend. „Die Nierentransplantation ist das Therapieziel bei Kindern mit terminalem chronischen Nierenversagen“, erläutert Professor Dr. Lutz T. Weber, Vorstand der Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie. Zwar könne ein Kind mit der Bauchfelldialyse viele Jahre überleben, aber das Ziel der Nierenersatztherapie sei die Verbesserung der Gesamtprognose für Wachstum, Entwicklung und kardiovaskuläre Gesundheit. Was das angehe, sei die Transplantation der Dialyse weit überlegen.

Kinder könnten bereits ab einem Körpergewicht von acht bis zehn Kilogramm eine Spenderniere erhalten. Wann immer möglich würden bei Kindern Lebendspenden von erwachsenen Spendern realisiert.



Marina Holthaus hofft, dass sich das Schicksal ihres Patenkindes zum Guten wendet und ihr und auch der Familie geholfen werden kann. Sie sagt: „Sie hat so viel mitgemacht und schon so viele Schmerzen erlitten. Trotzdem hat sie ihr Lachen nicht verloren und macht ihren Eltern und Geschwistern so viel Freude.“