Berlin - Der Ukraine-Krieg geht in die achte Woche, und Berlin als erste große Stadt westlich der Oder spürt die Auswirkungen immer noch Tag für Tag. Über Ostern kamen mehr als 10.000 Menschen in Berlin an, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet sind, am Donnerstag waren es an Hauptbahnhof, Zentralen Omnibusbahnhof und Bahnhof Südkreuz noch einmal rund 2300. Und inzwischen ist die Stadt besser dafür ausgestattet als noch vor wenigen Wochen.

Besonders deutlich zeigte sich das im Ankunftszentrum im ehemaligen Flughafen Tegel. Dieser ist inzwischen so aufgerüstet worden, dass sich dort ukrainische Flüchtlinge ohne Termin in Berlin registrieren lassen können. Bisher haben 22860 Ukrainer diese Prozedur durchlaufen.

Eine solche Registrierung brauchen alle, die zum Beispiel Sozialleistungen beantragen wollen. Zuvor war das in Sozialämtern der Berliner Bezirke auch ohne Registrierung möglich. Über die Sozialämter haben bis vergangene Woche bereits 38.350 Flüchtlinge Leistungen beantragt, wie die Sozialverwaltung mitteilte. Das soll nun vorbei sein.

Für die Berliner Landesregierung ist es jedoch mindestens so wichtig, dass Tegel weiter seine Funktion als Drehkreuz für die Verteilung der Flüchtlinge auf andere Bundesländer behält. Die Quote liegt nach Worten von Stefan Strauß, Sprecher von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke), inzwischen bei 65 zu 35. 65 Prozent derjenigen, die in Tegel ankommen, werden in andere Bundesländer gebracht - das waren zuletzt rund 14.900 Menschen, sagte er im Gespräch mit der Berliner Zeitung. 35 Prozent (rund 8000 Menschen) bleiben in Berlin.

Zeitgleich mit der besseren Verteilung sinkt jedoch offenbar die Spendenbereitschaft der Berliner. Am Mittwoch hat die Berliner Zeitung von einem dringenden Mangel vor allem an Hygieneprodukten für Geflüchtete am Hauptbahnhof berichtet. Eine Helferin der ehrenamtlichen Organisation Berlin Arrival Support (BAS) erzählte, Artikel wie Menstruationsprodukte und Babynahrung seien fast völlig vergriffen.

Dass die Sozialverwaltung des Senats jetzt dafür gesorgt hat, dass die Berliner Stadtmission über Notvorräte solcher Produkte ab nächster Woche verfügen wird, begrüßt die Helferin. Aber die Kommunikation des Senats erwecke immer noch den Eindruck, das Problem des Mangels an Hygieneprodukten sei erledigt worden und der Gebrauch für weitere Spenden sei nicht mehr so akut.

Vielen Dank dafür! Bitte stellt an diesem Punkt doch noch klar, dass trotzdem auch nächste Woche nach wie vor Spenden benötigt und nicht alle Hygieneartikel von der StaMi gestellt werden. Die Spendenbrücke kann nur liefern, wenn gespendet wird. — Berlin Arrival Support (@BerlinArrivalS) April 21, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Normalerweise wird das Team mit Hilfsgütern versorgt, die privat an die Spendenbrücke Ukraine gespendet werden. Aber Michael Elias, Geschäftsführer des Sozialunternehmens Tentaja, das die Spendenbrücke Ukraine betreibt, spricht von einer „frustrierenden“ Situation. Seine ehrenamtliche Organisation arbeitet nicht nur mit dem BAS-Team und anderen Berliner Vereinen für die Geflüchtetenhilfe, sondern beliefert auch die Menschen in der Ukraine.

Elias empfindet keinen Mangel an Spendenbereitschaft, sondern an Spendenmöglichkeit. „Der Krieg dauert schon fast zwei Monate, und wir wissen nicht, wann alles vorbei sein wird“, sagt er. „Die Leute waren am Anfang ganz großzügig mit ihren Spenden, jetzt lässt der Trend nach. Aber die Nachfrage ist trotzdem immer noch groß, und wir sind sehr dankbar für alle Spenden.“

Die Produkte, die am dringendsten gebraucht werden, gehören aber zu den Artikeln, die am wenigsten gespendet werden, so Elias. In die Ukraine werden vor allem Sachen wie Kleidung, Kinderwagen und Rollstühle geliefert, die nach wie vor ausreichend gespendet werden. Aber Hygieneprodukte und lang haltbare Lebensmittel, die eher für die Geflüchteten in Berlin gebraucht werden, werden nicht in dem Ausmaß gespendet, das gebraucht wird. So komme es oft dazu, dass die Spendenbrücke ihre Partner in Berlin nicht mit den Sachen beliefern kann, die gefragt werden. „Das ist natürlich sehr unbefriedigend“, so Michael Elias. „Wir bekommen keine planbare Größe. Wir sind einfach tagesmäßig davon abhängig, was reinkommt – und wenn dann plötzlich ein Nachschub von Geflüchteten am Hauptbahnhof ankommt, sind oft keine Spenden mehr da.“

„Die Menschen sollen weiter so viel spenden, wie sie es können“

Wegen Brandschutzgefahr kann die enorme Menge der benötigten Spenden am Hauptbahnhof nicht dort gelagert werden; die Spendenbrücke Ukraine, die Sitz in einem Hangar am Tempelhofer Flughafen hat, sei im Auftrag des Senats ins Spiel gekommen, um mit diesem Problem umzugehen. „Es ist ganz leicht für den Senat, den Organisationen zu sagen, geht einfach nach Tempelhof, Tempelhof ist halt groß“, so Elias. Das heiße allerdings nicht, dass seine Organisation über ein Fass ohne Boden an Spenden verfügt; sie ist nach wie vor stark von der Öffentlichkeit abhängig. Trotzdem habe er kein Anliegen an der Zusammenarbeit mit dem Senat. Was jetzt gebraucht wird, sei ganz einfach, sagt er: Die Menschen in Berlin sollen bitte weiter so viel spenden, wie sie es können.

Eine Liste der am dringendsten benötigten Hilfsgüter wird regelmäßig auf der Website der Spendenbrücke Ukraine aktualisiert. Ohne solche Spenden von der Öffentlichkeit sieht Michael Elias keine Lösung für Probleme wie den verzweifelten Mangel an Hygieneprodukte am Hauptbahnhof in den letzten Tagen. „Ich frage mich, ob die aktuelle ehrenamtliche Struktur der Geflüchtetenhilfe dauerhaft Sinn ergibt“, sagt er. „Wir können ja nicht erwarten, dass die Menschen dauerhaft Sachen vorbeibringen können.“

Lieferungen aus Schöneberg direkt ins Kriegsgebiet

Die Philippus-Nathanael-Kirche am Grazer Platz in Schöneberg ist zu einem Lagerraum umgewidmet worden: An den Seitenwänden und zwischen den Kirchenbänken stehen Rollstühle, Rollatoren, Fahrräder sowie kartonweise medizinisches Material, Batterien, Powerbanks, Zelte, Arbeitshandschuhe, Nägel, Baufolien, Isomatten, Schlafsäcke – praktische Dinge. Eine Bedarfsliste liegt aus, an der sich Spender orientieren können.

Kurz nach Kriegsbeginn hat die Gemeinde ihre Kirche der Ukrainisch-Orthodoxen Kirchengemeinde überlassen. Diese organisiert von dort aus zusammen mit zwei Vereinen humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Das Besondere: Die Transporte gehen direkt in das vom Krieg heimgesuchte Land. Dort würden sie unmittelbar an die Not leidende Bevölkerung verteilt, wird versichert.

Hilfe kommt unter anderem vom Schiller-Gymnasium im Nachbarbezirk Charlottenburg. Detlev Hauswaldt – in anderen Zeiten Lehrer für Geschichte, Deutsch und Politik an der Schule – nutzt sein Sabbatical für ehrenamtliche Arbeit in der Ukraine-Hilfe. Das strahlt auch auf seine Schule aus. Am kommenden Mittwoch sollen alle rund 900 Schüler und 100 Lehrer je eine Dose Bohneneintopf zur Schule mitbringen. Hauswaldt will die Büchsen in einen Transporter laden, zur Kirche nach Schöneberg fahren und sie von dort aus von einem einheimischen Fahrer in die Ukraine bringen lassen. „Schiller hilft“, nennt Hauswaldt die Aktion, angelehnt an etablierte Ehrenamts-Organisationen wie „Moabit hilft“.

Doch solches Engagement ändert nichts daran, dass Andriy Ilin insgesamt enttäuscht ist. Der Berliner Rechtsanwalt ukrainischer Herkunft und seine Mitstreiter beklagen einen allgemeinen Rückgang am Spendenaufkommen. Zwar kämen immer noch Menschen aus der Nachbarschaft mit prall gefüllten Tüten oder Taschen, doch es würden weniger.

„Die Menschen gewöhnen sich an alles“, sagt Ilin im Gespräch mit der Berliner Zeitung, „innerhalb von vier Wochen haben sie sich an den Krieg gewöhnt und vielleicht festgestellt: Er geht uns nicht direkt etwas an.“ Für den Verein bedeutet das, dass er jetzt viele Dinge selbst bezahlen muss. So wie die Hunderten Packungen Fertigmahlzeiten, die am Donnerstagnachmittag gerade in einen Lieferwagen gepackt werden, der vor der Kirche steht. Noch am Abend soll er nach Lemberg in der Westukraine abfahren.

Besonders wütend ist Andriy Ilin aber auf die Berliner Politik. „Berlin ist nicht bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen. Seit der Flüchtlingskrise 2015 ist nicht gelernt worden“, sagt er und berichtet von unwilligen Beamten in Tegel, die sich erst einmal und prinzipiell für unzuständig erklärten. „Es ist ein unwürdiges Pingpong-Spiel.“

Ich will für die Ukraine und Geflüchteten in Berlin spenden. Wie geht das?

Eine digitale Bedarfsliste für Geflüchtete in Berlin wird von Berlin Arrival Support ständig aktualisiert. Die Liste enthält alle Details über die am nötigsten gebrauchten Hilfsgüter und wo sie gebraucht sind. Weitere Infos unter: https://www.adiuto.org/initiative/berlin-arrival-support

Die Spendenbrücke Ukraine betreibt auch auf ihrer Webseite eine Liste des aktuellen Bedarfs an Hilfsgütern. Sachspenden können nicht nur am Flughafen Tempelhof abgegeben werden, sondern auch an Sammelstellen in ganz Berlin: