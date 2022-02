Wenn eines Morgens plötzlich das Auto weg ist, dann haben nicht zwangsläufig Kfz-Diebe zuschlagen. Mitunter liegt es daran, dass der Wagen an einer nicht erlaubten Stelle abgestellt war – und abgeschleppt wurde. Falschparker sind ein weit verbreitetes Problem in Berlin. Die Zweite-Reihe-Parker tun es aus Bequemlichkeit, andere aus schierer Not: weil in Zeiten schwindender Parkplätze ein legaler Abstellplatz mitunter nur schwer zu finden ist. Der Staat geht jedenfalls verstärkt gegen Falschparker vor: 29.200 sogenannte Umsetzungen haben die Ordnungsämter im vergangenen Jahr berlinweit veranlasst. Das sind 9000 mehr als im pandemiebedingt verkehrsberuhigten Jahr 2020 und immerhin noch knapp 5400 mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Gebühren für das Abschleppen auf 188 Euro erhöht

Die Ordnungsämter der Bezirke sind nicht die Einzigen, die Falschparker abschleppen lassen können. Seit Januar 2020 hat auch die BVG die Lizenz dazu. Und die Polizei sowieso. Auf ihr Konto gingen im vergangenen Jahr knapp 33.600 Umsetzungen, teilte die Polizei-Pressestelle am Freitag mit. Senat, Bezirke und BVG haben den Falschparkern den Kampf angesagt, weil sie Busspuren blockieren, Rettungsfahrzeuge behindern und andere Verkehrsteilnehmende in Gefahr bringen. Im November 2020 hat der Senat deshalb auch die Gebühren für das Abschleppen erhöht – von 136 Euro auf 188 Euro bei einem normalen Pkw. Und im vergangenen Juli wurde bekannt, dass Falschparken künftig bis zu 110 Euro Strafe kosten soll.

Der Bezirk Mitte hat sich noch etwas anderes einfallen lassen: Dort wurden 50 Kräfte der Parkraumüberwachung, im Behördendeutsch PRK abgekürzt, für den Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) geschult. Damit bekamen sie die Lizenz, den Abschleppdienst zu rufen, wenn sie illegal abgestellte Pkw entdecken. Vorher durften sie das nicht. Diese Befugnis hatten neben der Polizei und BVG bis dahin nur die Kräfte des – Achtung, drittes bürokratisches Monstrum – sogenannten Allgemeinen Ordnungsdienstes, kurz AOD. Weil diese aber seit Frühjahr 2020 zusätzlich auch die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren müssen, der Bezirk jedoch den Druck auf Falschparker nicht mindern wollte, legte der das Weiterbildungs-Sonderprogramm zum Verkehrsüberwachungsdienst auf.

Fast doppelt so viele Falschparker in Mitte erwischt

Fast die Hälfte der so gewonnenen VÜD-Kräfte war anschließend in Mitte tätig. Und das mit großem Erfolg, wie der Bezirk am Freitag mitteilte: Im vergangenen Jahr wurden 3915 Autos umgesetzt – fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor (2032). Damit war Mitte verantwortlich für ein Siebtel aller Autos, die vergangenes Jahr auf Veranlassung eines Bezirks umgesetzt wurden. „Die andere Hälfte der neuen VÜD-Kräfte wurde anderen Ordnungsämtern zur Verfügung gestellt, was die hohe Gesamtzahl an Umsetzungen berlinweit erklärt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit einer zunehmenden Parkraumüberwachung durch personell verstärkte Kontrollen steht die Stadt Berlin allerdings auch in der Verantwortung, auf der anderen Seite genügend Abstellmöglichkeiten für Anwohner, Besucher und den Lieferverkehr anzubieten. Claudia Löffler, ADAC Berlin-Brandenburg

Nach Ansicht des Bezirks Mitte sollte es das VÜD-Model deshalb dauerhaft geben. Almut Neumann, die für Straßen zuständige Bezirksstadträtin (Bündnis 90/Die Grünen), forderte die Senatsinnenverwaltung daher am Freitag auf, „die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, sodass Parkraumüberwachungskräfte auch dauerhaft Tätigkeiten des Verkehrsüberwachungsdienstes wahrnehmen und vor allem abschleppen können“. Bislang ist die Sonderregelung bis Ende April befristet, heißt es vom Bezirksamt.

ADAC mahnt: Es muss ausreichend Abstellmöglichkeiten geben

Der ADAC befürwortet grundsätzlich, dass Halter, die ihre Fahrzeuge falsch abstellen, kontrolliert und zur Verantwortung gezogen werden. „Mit einer zunehmenden Parkraumüberwachung durch personell verstärkte Kontrollen steht die Stadt Berlin allerdings auch in der Verantwortung, auf der anderen Seite genügend Abstellmöglichkeiten für Anwohner, Besucher und den Lieferverkehr anzubieten“, sagte Claudia Löffler, die Pressesprecherin des ADAC Berlin-Brandenburg. Sie forderte von den Bezirken eine digitale Erhebung der Parkflächen vorzunehmen, die dann Grundlage für ein modernes Parkraummanagement sein sollte.

Unabhängig davon, ob die SPD-geführte Senatsinnenverwaltung auf die Forderung der Mitte-Stadträtin nach einer dauerhaften Einführung der Verkehrsüberwachungsdienstes eingeht, hofft der Bezirk zumindest auf eine einmalige Verlängerung bis Herbst 2022. „Ich bin optimistisch, dass so in diesem Jahr in Mitte mehr als 4000 Umsetzungen möglich sind“, sagt Bezirksstadträtin Almut Neumann. Der Januar ließ sich da schon mal gut an: 443 Falschparker wurden im ersten Monat des Jahres abgeschleppt.