Fiese Mückenstiche - hilft da wirklich ein Allerweltsunkraut?

Sommerzeit ist Mückenzeit und Mücken nerven. Die kleinen Biester sind zwar wichtig, weil sie die Nahrungsgrundlage für viele Vögel und Fische sind. Trotzdem nerven die Stiche.



Was also tun? Jedenfalls bitte keine chemische Keule, denn giftige Sprays töten auch alle anderen Insekten. Und wenn wir schon die Mücken töten, sollten wenigstens die harmlosen Insekten überleben, die nur sirren und surren. Dann haben die Vögel wenigstens etwas zu fressen. Sonst nimmt das große Vogelsterben kein Ende mehr.

Auch Naturschützer töten Mücken, plädieren aber für die etwas mühsamere Variante: das Totschlagen. Das heißt: Am späten Nachmittag im Urlaubshotel oder in der Wohnung kräftig mit einem Handtuch im Raum wedeln und mit den Vorhängen, damit die noch dösenden Mücken aufgeweckt werden. Und dann die Mücken einzeln jagen. Aber was tun, wenn sie schon gestochen haben?

Neulich war ich in der wilden Natur unterwegs, wurde sofort angegriffen und holte meine Allzweckwaffe aus der Apotheke heraus. Einen batteriebetriebenen Hitzestift. Der hat eine winzige Metallplatte, die per Knopfdruck auf 50 Grad aufgeheizt wird. Die heiße Spitze einfach auf den Einstich, dann schmerzt es zwar noch einmal, aber der Mückenstich wird nicht dick.

Der Name sagt ziemlich viel

Klappt gut, jedenfalls wenn die Batterien funktionieren. In diesem Fall waren sie leer. Wir waren weit im Nirgendwo und der nächste Laden 20 Kilometer entfernt. Doch ich war mit einer Naturexpertin unterwegs. Sie stand auf, ging zwei Schritte über die Wiese und zupfte ein fingerlanges Blatt vom Boden. Sie riss es klein und zerrieb es zwischen den Fingern, bis ein wenig grüne Flüssigkeit da war, die sie auf den Stich strich. Es wirkte wirklich. Sie sagte: „Spitzwegerich.“

Als ich später anderen davon erzählte, sagte ich ständig „Liebstöckel“. Ich weiß nicht, warum, aber nun denke ich immer bewusst an Carl Spitzweg, nicht etwa, weil der einst einen Fünf-Kräuter-Tee erfunden hat, sondern weil er den legendären „Armen Poeten“ malte. Spitzwegerich also, für die meisten ein Unkraut, für andere die Arzneipflanze 2014. Auf Wikipedia findet sich der Satz: „Er ist sekundär windblütig und seine Blüten sind vorweiblich.“ Was immer das bedeutet, wichtig ist: Die Pflanze wirkt „reizmildernd und antibakteriell“ bei Stichen und Kratzern. Nicht umsonst heißt sie auch Heilwegerich.



Außerdem sagt der Name Wegerich ganz viel: Das „Rich“ ist vom germanischen Rik abgeleitet, also Herrscher: Der Wegerich ist der König der Wege und leicht zu identifizieren. Wer ihn einmal erkannt hat, findet ihn fast überall und braucht keine Batterie mehr und keine Anti-Mücken-Chemie.