Halbmarathon am Sonntag: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kurz nach Beginn der Jogging-Saison ist der Halb-Marathon in Berlin das erste Highlight im Kalender für Lauf-Fans. Eigentlich finden ab jetzt fast wöchentlich in Europa solche Großereignisse statt, doch der Halb-Marathon in Berlin gilt für viele als ein Muss, auch, weil er der größte in Deutschland ist: Rund 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Große Straßen in ganz Berlin werden demnach am Sonntag gesperrt sein. In diesem Jahr findet der Lauf am Sonntag, den 2. April, statt. Anbei die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wo läuft der Marathon entlang?

Die Strecke ist seit Jahren die Gleiche, auch in diesem Jahr. Der Lauf startet auf der Straße des 17. Juni, geht dann über den Großen Stern, weiter zum Ernst-Reuter-Platz und dann über die Otto-Suhr-Allee bis zum Schloss Charlottenburg. Von dort geht es über den Kaiserdamm, die Wundt- und Droysenstraße bis man über Kurfürstendamm, Breitscheidplatz, Potsdamer Straße und den Potsdamer Platz wieder in Richtung Mitte unterwegs ist. Über Wilhelm-, Koch- und Friedrichstraße geht es weiter Richtung Osten bis zur Breiten Straße. An der Rückseite des Humboldt-Forums entlang geht es über den Werderschen Markt und die Französische Straße und um den Gendarmenmarkt herum, der allerdings gerade eine Baustelle ist. Auf Unter den Linden kann man das Ziel schon sehen: das Brandenburger Tor. Die Länge beträgt genau die Hälfte des Marathons: 21,0975 Kilometer. Sämtliche Straßen des Marathons sind ganztägig bis zum Nachmittag gesperrt.

Was sind die wichtigsten Sperrungen?

Die Straßensperrungen für die gesamte Strecke beginnen am Sonntag um 8.15 Uhr. Autos können die Laufstrecke nicht oder nur bei Freigabe durch die Verkehrsposten überqueren. Während des Rennens dürfen Fußgänger und Radfahrer nur eingeschränkt die Straße überqueren. Ab ca. 14.45 Uhr werden die Sperrungen nach der Durchquerung der letzten Teilnehmer und der Streckenreinigung wieder freigegeben.

Welche Strecken sind länger als Sonntag gesperrt?

Die Aufbauarbeiten im Start- und Zielbereich beginnen schon am Freitag, um 6 Uhr morgens. Der Abbau soll voraussichtlich am Montag, 3. April, gegen 6 Uhr abgeschlossen sein. Im einzelnen kommt es zu Sperrungen an diesen Stellen:

Von Freitag, 31. März, 6 Uhr, bis Montag, 3. April, 6 Uhr: Vollsperrung Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor, ab 18 Uhr auch zwischen Großer Stern (ausschließlich) und Brandenburger Tor.

Von Freitag, 31. März, 18 Uhr, bis Montag, 3. April, 6 Uhr: Vollsperrung Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (einschließlich).

Von Freitag, 31. März, 18 Uhr, bis Montag, 3. April, 6 Uhr: Vollsperrung Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße, Paul-Löbe-Allee, John-Foster-Dulles-Allee und Dorotheenstraße.

Von Sonntag, 2. April, in der Zeit von 7 bis 17.30 Uhr: Vollsperrung Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße.

Gibt es parallele Veranstaltungen?

Es findet keine Bundestagswahl statt, aber am Montag ist Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg. Schon deshalb könnte es zu mehr Verkehr in der Stadt und im Umland kommen. Außerdem wurden für den Zeitraum des Rennens und der dazugehörigen Rahmenveranstaltungen erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen angekündigt. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfiehlt daher, U- und S- Bahn zu nutzen, um von Mitte nach Kreuzberg oder von Wedding nach Steglitz zu kommen. Autofahrer sollten soweit möglich auf die Stadtautobahn A100 ausweichen und den Tiergarten-Tunnel (B96) sowie den Tunnel am Adenauerplatz nutzen.

Wer kann alles mitlaufen?

Jeder, der sich rechtzeitig angemeldet hat, es werden etwa 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet aus vielen Ländern. Außerdem erklingt kurz vor dem Laufbeginn (10.05 Uhr) ein Startschuss für die Inline-Skater. Ab 9.30 Uhr testen sie schon einmal die Strecke. Zugelassen sind außerdem für den Marathon Rollstuhlfahrer und Handbiker. Hier der Überblick über die Startschüsse:

9.30 Uhr: Start Inlineskating

9.55 Uhr: Start Rollstuhl und Handbike

10.05 Uhr: Start 1. Welle Läufer/Blocks: A-B-C

10.21 Uhr: Start 2. Welle Läufer/Block D

10.35 Uhr: Start 3. Welle Läufer/Block E

10.50 Uhr: Start 4. Welle Läufer/Block F

11.10 Uhr: Start 5. Welle Läufer/Block G

Wo kann ich meine Startnummer abholen?

Im ehemaligen Flughafen Tempelhof findet die Halbmarathon Expo statt. Ab Freitag, 31. März, 11 Uhr, können sich alle Läufer dort ihre Startnummern abholen. Außerdem informieren dort etwa 110 Aussteller über den Laufsport, über Wellness, Sportmedizin und Ernährung. Flughafen Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin. Freitag, 31.3., 11 bis 20 Uhr, Samstag, 1.4., 9 bis 18.30 Uhr

Wer ist der und die Schnellste bisher?

Der schnellste Mann war bisher der Kenianer Eric Kiptanui. Er erreichte vor fünf Jahren nach 58 Minuten und 42 Sekunden das Ziel. Bei den Frauen liegt bisher die Kenianerin Sheila Kiprotich Chepkirui den Berliner Rekord mit 1 Stunde, 5 Minuten und 2 Sekunden. Wer nach 3 Stunden und 15 Minuten das Ziel nicht erreicht hat, muss die offizielle Strecke verlassen und auf dem Gehweg weiterlaufen. Wer will, kann sich auch von einem Bus bis zum Ziel fahren lassen, der sogenannte Besenbus.

Ist ein Halbmarathon gesund?

Die übereinstimmende Meinung der Ärzte ist, dass Laufsport allgemein gut für die Gesundheit ist. Doch gerade bei Strecken über 10 Kilometer bedarf es einer langen Vorbereitung, um Gelenke, aber auch Organe wie die Niere und das Herz nicht zu überfordern. Neben einem Training für solche Ereignisse wie den Halbmarathon empfehlen Mediziner zudem eine Untersuchung, ob der eigene Körper für einen Marathon tauglich ist.

Gab es Todesfälle?

Solche Fälle sind extrem selten. Zuletzt sind beim 33. Berliner Halbmarathon im Jahr 2013 zwei Läufer kurz vor dem Ziel kollabiert. Während ein 28 Jahre alter Mann zunächst noch reanimiert werden konnte, starb der andere, ein 24-jähriger Mann, sofort. Davor war im Jahr 2010 ein 43 Jahre alter Läufer 500 Meter vor dem Ziel zusammengebrochen und gestorben. Den ersten Todesfall hatte es 2007 gegeben.