Berlin - Vor einigen Wochen war ich meine Mama in Mannheim besuchen. Wir saßen spätabends in ihrem Schlafzimmer, haben uns eine nervige türkische Kochshow angeschaut und uns währenddessen unterhalten. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worüber, ich weiß nur, dass wir nicht einer Meinung waren. Und so plapperten wir vor uns hin.