In großer Zahl sind am Samstagmorgen Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad vom Gazastreifen aus in Israel eingefallen. Viele Israelis wurden dabei getötet oder verwundet, etliche nach Gaza entführt. Wie die israelischen Streitkräfte auf diesen Überfall reagieren und was ihnen noch bevorsteht, darüber sprach die Berliner Zeitung am Sonntag mit Arye Sharuz Shalicar. Der 46-Jährige, der in Berlin aufwuchs, ist Sprecher der israelischen Armee und wurde am Sonntag als Reservist eingezogen.

Herr Shalicar, wieso gelang es den Terroristen, die Sperranlagen am Gazastreifen zu überwinden?



Der Sicherheitszaun zwischen Gaza und Israel hat eine Länge von mehr als 60 Kilometern. Er ist nicht zu vergleichen mit der Berliner Mauer. Und es gibt Grenzübergänge, die in den letzten Jahren bis vorgestern offen waren. Die Terroristen sind durch die Grenzübergänge gestürmt und haben den Sicherheitszaun an mehreren Punkten niedergerissen. Sie sind dann in die nahe gelegenen Ortschaften geströmt – teilweise auf Motorrädern.

Wie weit weg sind die Orte?



Sie liegen teilweise 500 Meter hinter dem Grenzzaun. Mit dem Motorrad steht man innerhalb von 20 Sekunden bei Kibbuz-Bewohnern vor der Tür. Und das an einem Sonnabendmorgen, an einem hohen Feiertag, genau 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg.

Das heißt: Israel wurde überrascht, und es war zu wenig Wachpersonal an den Grenzen?



Es deutet zumindest alles darauf hin, dass den Terroristen eine Überraschung gelungen ist. Innerhalb weniger Stunden wurden über 300 Israelis getötet, mehr als 1000 verletzt und Dutzende entführt – teilweise kleine Kinder, Jungen, Mädchen und alte Frauen. Das ist für die Terroristen ein Riesenerfolg, und das haben sie sich selbst so nicht vorgestellt.

Die Geheimdienste anscheinend auch nicht. Haben sie versagt?



Israel muss das gründlich untersuchen. Es ist einfach, jetzt mit dem Zeigefinger auf Schuldige zu zeigen. Aber jetzt liegt der Fokus auf der Terrorbekämpfung. Es gibt nach wie vor einige Ortschaften rings um den Gazastreifen, wo sich Terroristen befinden und die israelische Armee in einen Häuserkampf verwickelt haben. Hinzu kommt, dass die Sicherheit am Grenzzaun wiederhergestellt werden muss. Dort gibt es immer noch Löcher, durch die man zu uns reinkommen kann. Und dann muss natürlich die Terrorinfrastruktur der Hamas und des Islamischen Dschihad gezielt angegriffen werden.

Was weiß man über die entführten Israelis?



Wie es ihnen geht und wo sie sich befinden, da weiß die israelische Armee das eine oder andere, das ich jetzt natürlich nicht preisgeben kann. Die Hamas hat bekannt gegeben, dass sie die Entführten in ihre Terrortunnel gebracht hat. Sie haben ihre Tunnel teilweise unter Krankenhäusern im Herzen von Gaza oder unter Moscheen und Kindergärten. Sie wissen, dass das Ziele sind, die man weder zu Fuß noch aus der Luft erreichen kann.

dpa Arye Sharuz Shalicar wurde als Sohn persischer Juden in Göttingen geboren. Er wuchs in Berlin-Spandau und später in Wedding auf. Seit 2001 lebt er in Israel, wo er seinen Pflichtdienst in der israelischen Armee leistete. An der Hebräischen Universität Jerusalem studierte er Internationale Beziehungen, Nahostgeschichte und Politik. Danach ging er zurück zum Militär, wo er als offizieller Sprecher der israelischen Armee zum Major aufstieg. Seit 2017 arbeitet er im Büro des Ministerpräsidenten. Er verfasste mehrere Bücher über den Nahost-Konflikt und ist auch Gastautor der Berliner Zeitung.

Besteht die Gefahr, dass Terroristen weit ins Landesinnere vorgedrungen sind, um dort Anschläge zu begehen?



Natürlich. Neben dem Raketenbeschuss aus Gaza, der weiter als Tel Aviv und bis nach Jerusalem reicht, gibt es die Infiltration durch Terrorkommandos. Sie haben das Ziel, den Terrorkampf nicht nur am Gazastreifen zu halten, sondern die Hälfte des Landes mit reinzuziehen.

Schon 2014 sind israelische Streitkräfte in Gaza reingegangen, allerdings nicht vollständig. Wie wird es diesmal sein?



Auf operative Maßnahmen der israelischen Armee kann ich nicht eingehen. Es gibt mehrere Optionen, die ausgearbeitet wurden und werden. Dieser Krieg ist keine 24-Stunden-Situation. Er wird sich wahrscheinlich noch ein paar Tage, vielleicht Wochen hinziehen. Und die Hamas und der Islamische Dschihad werden nicht mehr so wie vorher dastehen.

Wäre Israel prinzipiell zu einem Häuserkampf und einem damit verbundenen Guerillakrieg in den Straßen von Gaza bereit?



Das ist ja eines der Dinge, die israelische Infanterie-Einheiten jeden Tag trainieren. Einfach wird es nicht, weil sich israelische Truppen dann auf feindlichem Territorium befinden, wo seit Jahren Terrortunnel gebaut wurden, wo Minen und Scharfschützen platziert sind. Das weiß die israelische Armee, und das werden wir in Kauf nehmen.

Aus dem Libanon sind jetzt auch Raketen nach Israel abgefeuert worden. Kann Israel einen Zweifrontenkrieg führen, und kann sich die Lage im Westjordanland zu einem Dreifrontenkrieg entwickeln?



Die israelische Armee ist schon seit Jahren darauf vorbereitet, im Ernstfall auch auf einen Mehrfrontenkrieg Antworten zu geben. Die Hisbollah ist schon über mehrere Kanäle gewarnt worden, nicht auf das Terrorboot aufzuspringen und die Waffen stillzuhalten, und dass es sich nicht lohnen würde, Israel anzugreifen. Und ihr Chef Hassan Nasrallah erinnert sich sicher noch an 2006, als er sagte: Hätte er gewusst, wie die israelische Armee antworten wird auf seinen Terror, hätte er damals nicht die israelischen Soldaten angegriffen und ermordet. Die Hamas, der Islamische Dschihad und der Iran setzen alles daran, die Menschen in Judäa und Samaria und auch die muslimischen Araber in Israel aufzuhetzen. Bis jetzt ist es jedoch in Israel ruhig. Und auch in Judäa und Samaria ist es noch so, wie es vorgestern war. Der Fokus der israelischen Armee ist es jetzt, die Grenze zum Gazastreifen zu sichern.

Gibt es Erkenntnisse darüber, wie die Terroristen im Gazastreifen an das viele Material gelangen konnten, mit dem sie ihre Raketen gebaut haben?



Es ist kein Geheimnis, dass sowohl die Hamas als auch der Islamische Dschihad Verbündete des Mullah-Regimes im Iran sind. Der Hauptlieferant sitzt in Teheran.

Das bedeutet aber auch, dass Israel die Wege, über die das Material für die Raketen nach Gaza gelangt, nicht kontrollieren kann.



Es gibt die große Lüge, dass der Gazastreifen abgeriegelt sei. Die Grenze ist sowohl über Israel als auch über Ägypten offen. Israel lässt nach Gaza alle möglichen Waren durch, so wie Arbeiter aus dem Gazastreifen bis vorgestern nach Israel reingelassen wurden. An der ägyptischen Grenze treiben Terroristen auch ihr Business, oberirdisch als auch unterirdisch.

Ist die Gefahr einer Konfrontation mit dem Iran jetzt gewachsen?



Die Mullahs verpulvern gerne Araber für ihre Ziele, statt sich selber die Pfoten dreckig zu machen.

Sind jetzt die Friedensgespräche mit Saudi-Arabien gefährdet?



Nein. Das ist ein weit größeres Thema, das die ganze Region beeinflussen wird. Die Gespräche sind im gemeinsamen Interesse von Israel und Saudi-Arabien als auch des Westens. Auch die Mullahs sind unter Druck, weshalb diese Terrorattacken jetzt gerade stattfinden.

Wegen der politischen Krise in Israel hatten viele Reservisten erklärt, ihren Dienst aus Protest gegen die Regierung verweigern zu wollen. Ist das jetzt der Fall?



Es wurden Zehntausende Reservisten eingezogen. Nicht ein Einziger verweigert. Bis in die hohe Politik haben die Menschen in Uniform ihren Dienst angetreten, weil wir einer gemeinsamen Bedrohung gegenüberstehen, die unsere Kinder, unsere Schwestern entführt und ermordet hat. Da gibt es keine Politik, hier sind wir geschlossen.



