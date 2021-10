Berlin - Julian Reichelt kann einem schon leidtun. Eben noch saß er mit Außenminister Heiko Maas in einem Berliner Nobelrestaurant und wähnte sich auf der Seite der Macht. Nun liegt die Karriere des einstigen Bild-Chefredakteurs in Trümmern. Geschafft hat das die New York Times (NYT), die Flaggschiff-Zeitung der USA. Ihr Exklusivartikel über Reichelt mit Riesenbild und Reißertitel hätte den ehemals „mächtigsten Zeitungsredakteur in Europa“ eigentlich freuen dürfen – nicht jede:r schafft es so in die NYT.