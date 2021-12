Berlin - Die Staatliche Ballettschule Berlin begeht ihr 70-jähriges Bestehen. Normalerweise bedeutet das: Rückblick auf Geleistetes, Erinnerungen an Pädagogen und Absolventen, Analysen des Hier und Heute, Aussichten und Pläne. In diesem Jahr trat dieses Ereignis wegen einer Flut von Presseartikeln über katastrophale Zustände in der bislang international geachteten Schule in den Hintergrund. Wie sehr der Ruf der Schule geschädigt wurde, lässt sich an dem noch nie da gewesenen Tiefstand der diesjährigen Bewerberzahl ablesen.

Allein die erwogene Eliminierung der Sechs-Tage-Woche für den praktisch-künstlerischen Unterricht und Proben sowie die mögliche Einschränkung der Bühnenpraxis auf „von Fall zu Fall zu genehmigende Auftritte“ zeugen davon, dass man sich wohl über alles hinwegsetzen möchte, was sich bewährt hat.

Es stellt sich die Frage: Welches Gremium mit erforderlichem Fachwissen, Leitungserfahrungen und künstlerisch-pädagogischer Kompetenz wird für die Erstellung eines existenzsichernden Konzepts einberufen? Zu analysieren wäre, was in jüngerer Zeit kritikwürdig gewesen ist und sich negativ auf das Klima im Schulalltag auswirkte. Das gilt gleichermaßen für die Studierenden wie für das Pädagogenteam. Ich melde mich zu Wort, weil mir die Zukunft dieser Schule sehr am Herzen liegt. Diese Institution hat eine würdige Perspektive verdient.

Die Staatliche Ballettschule und die russisch-akademische Ausbildung

Mein eigener Werdegang erlaubt mir, wesentliche Entwicklungsetappen der Schule zu beleuchten. Als Pädagogin für klassisch-akademischen Tanz und Repertoire war ich von 1958 bis 1995 aufs Engste in den Auf- und Ausbau der Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin involviert.

Nach fünf Jahren Studium am Leningrader Staatlichen Choreographischen Institut und Diplomabschluss stand 1958 vor mir und meinem Studienkollegen Egon Bischoff sowie Dr. Albin Fritsch als Direktor der Auftrag, die 1951 gegründete Staatliche Schule für Künstlerischen Tanz dem Modell der russisch-akademischen Ballettausbildung anzunähern.

In den ersten Jahren war die Ausbildung lediglich auf drei Jahre im Erwachsenenalter konzipiert. Das entsprach den vorherrschenden künstlerisch-ästhetischen Auffassungen der Vertreter des sogenannten Ausdruckstanzes. Das Fach Klassisch wurde als Körperschule unterrichtet. Die Umbenennung in Staatliche Ballettschule Berlin leitete 1958 eine Neuorientierung ein. Klassisch-akademischer Tanz wurde Hauptfach (ergänzt durch die Fächer Pas de deux und Repertoire) und damit zur künstlerisch-ästhetischen und methodisch-pädagogischen Basis.

Umstellung auf die Ausbildung von Kindern an der Staatlichen Ballettschule

1963 wurde die Ausbildung ab dem Alter von zehn Jahren über eine Dauer von acht Jahren möglich. Um sich dem internationalen Niveau der Ballettkunst zu nähern, war es zwingend, die Entwicklung des Tänzernachwuchses aus der Ebene der Privatschulen zu einer staatlich geförderten Ausbildungsform zu führen. Damit war die Förderung junger Talente nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängig. Es gab Stipendien und Lehrmittelfreiheit.

Die Umstellung auf die Kinderausbildung führte zu einem Schultyp, der unter einem Dach die künstlerische Berufsausbildung mit der Allgemeinbildenden Oberschule plus zwei Jahre Fachschule verflocht. Dazu gehörte ein Internat. So wurde der Berufsabschluss und somit der Einstieg in die Theaterarbeit mit 18 Jahren möglich. Dies schien für die kurze aktive Tänzerlaufbahn eine richtige Planung zu sein. Unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen – auch die bis zur Wende bestehenden Sonderregelungen der Berentung fielen weg – ist es zu begrüßen, dass es den Weg zum Abitur und zum Bachelor gibt.

Die neue Möglichkeit der Ausbildung für Kinder musste seinerzeit bekannt gemacht werden. Der Vorauswahl von Talenten durch Eignungstests an Schulen folgten Aufnahmeprüfungen in Berlin. Die regionalen Medien unterstützten die durch die Musik- und Sportlehrer vorbereiteten Aktionen. Firmen mussten spezifische Trainingskleidung, Schuhwerk und besonders Spitzenschuhe in Kindergrößen produzieren. Ohne zusätzliche finanzielle Mittel aus dem Staatshaushalt ging das nicht.

Die Tradition abendfüllender Schulballette

Auch die Qualifizierung der praktisch-künstlerischen Pädagogen musste auf die Tagesordnung. Zentral waren Gastdozenten aus der Sowjetunion beziehungsweise mehrjährige Studienaufenthalte in Leningrad und Moskau. Die Anlehnung an das Modell der russisch-akademischen Ballettausbildung erforderte die Orientierung an der international hochgeschätzten Waganowa-Methode. Sie beinhaltet zugleich die Orientierung an der Bühnenpraxis. So wuchs das Schulrepertoire stetig – Praktika an den Theatern gehörten dazu.

Kooperationsverträge mit der Deutschen Staatsoper und der Komischen Oper ermöglichten Aufführungen schuleigener Ballettinszenierungen auf deren Bühnen. So erhielten die Ballette „Die Prinzessin und die sieben Ritter“ und „Das Störchlein“ Bühnenbild und Kostüme durch die Werkstätten der Staatstheater.

Über Jahre bestand diese Tradition abendfüllender Schulballette. Selbstverständlich spielte die Staatskapelle oder das Studentenorchester der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Höhepunkt der Einbeziehung von Schülern ins Repertoire der Staatsoper war die Inszenierung des „Nussknackers“ mit den vielfältigen Kinderrollen. Der klassisch-akademische Tanz wurde nicht mehr infrage gestellt. Bei der Premiere des Balletts „Schwanensee“ 1959 an der Deutschen Staatsoper Berlin gehörten bereits vier Absolventinnen dem Corps de Ballet der Schwäne an.

Nach dem Mauerbau wuchsen die Anforderungen

Ein harter Einschnitt kam am 13. August 1961 mit dem Mauerbau: Viele Mitglieder des Staatsopernballett-Ensembles wohnten im Westteil der Stadt. Trotz der personellen Reduzierung begann die Saison nach der Sommerpause mit „Schwanensee“. Elevinnen aus der Mittel- und Oberstufe der Schule tanzten nun in den „Schwanenbildern“. Viele von ihnen fanden später ihr Engagement an der Staatsoper.

Die Anforderungen wuchsen: Das Tanztheater der Komischen Oper, die Gründung des Volkstanzensembles, das Ballett des Friedrichstadt-Palastes, das Fernsehballett und die breit gefächerte Theaterlandschaft der DDR verlangten gut ausgebildeten Nachwuchs. Deshalb wurde zusätzlich eine dreijährige Ausbildung mit Erwachsenen eingeführt. Für alle Klassenstufen bedeuteten diese Auftftrittsmöglichkeiten eine besondere Motivation.

Nach der Wende war die Abwicklung der Schule beschlossene Sache. Damals wurden viele Errungenschaften der DDR als den neuen Anforderungen nicht genügend abgelehnt. Wolfgang Kendzia als Direktor „aus dem Westen“ löste die bisherige staatliche Leitung ab.

Nach 1989 erkannte der neue Leiter das Potenzial der Schule

Dieser neue Leiter erkannte jedoch sehr bald das Potenzial dieser Einrichtung. Entgegen seinem ursprünglichen Auftrag plante er, die Leistungsfähigkeit dieser Schule auf dem Gebiet der Allgemeinbildung zu beweisen, auch wenn es diese Art der Ballettausbildung in der BRD so bisher nicht gab. Lehrer und Schüler bestanden diese Prüfung mit Bravour. Die Sinnhaftigkeit der Verflechtung von Berufsausbildung und Allgemeinbildung unter einem Dach war bewiesen.

In kurzer Folge wechselten die Leiter: Martin Puttke wurde trotz seiner professionellen Kompetenz die staatliche und künstlerische Leitung entzogen, woraufhin er die Schule verließ. Die Neubesetzung durch Jaako Helkavaara aus Finnland 1996 stand unter einem weniger guten Stern. Sein Wirken wurde wegen mangelnder Kompetenz in Leitungsfragen relativ schnell beendet.

Ihm folgte nach üblicher Ausschreibung 2002 die Neubesetzung mit Gregor Seyffert, Absolvent der Schule, erster Solist des Tanztheaters der Komischen Oper Berlin mit internationalen Erfolgen. Diese Berufung (später auch als Professor) war Unterpfand für eine Weiterführung des Ausbildungsprinzips dieser Schule. Staatlicher Leiter war ab dieser Zeit Ralf Stabel.

Benjamin Pritzkuleit Ursula Kirsten-Collein sichtet alte Fotoaufnahmen.

Konsequenz ist etwas anderes als Drill

Seit 70 Jahren bildet die Staatliche Ballettschule Berlin den künstlerischen Nachwuchs für die Ballettensembles der Theater aus. Daraus gingen Primaballerinen, Meistertänzer, namhafte Solisten, Tänzerinnen und Tänzer hervor. Doch wie geht es weiter? Das gegenwärtige Geschehen entzieht sich meiner konkreten Beurteilung. Aber die Presseveröffentlichungen hinterlassen ein Bild der Orientierungslosigkeit und den Eindruck von Inkompetenz.

Aus eigener Erfahrung möchte ich etwas zu den hartnäckig aufgezeigten „Überlastungserscheinungen“ sagen: Ich halte wenig vom Vergleich der Ballettkunst mit dem Leistungssport. Damit wird die künstlerische Leistung auf die rein physische Anstrengung reduziert. Ebenso wird der Begriff „Drill“ gedankenlos wiederholt.

Ja, die erforderlichen Leistungen müssen mit Konsequenz durchgesetzt werden, aber Konsequenz ist alles andere als Drill, denn Drill wird in der pädagogischen Wissenschaft definiert als „sinnentleertes Einprägen und Wiederholen“, also das genaue Gegenteil dessen, was eine künstlerische Ausbildung fordert.

Nicht Gehorsam wird gebraucht. Das Kind muss erfahren, erkennen, warum und wodurch es „besser geht“. Durch konsequentes, zugleich geduldiges Erklären des Wieso und Wofür entsteht eine selbstständige Mitarbeit. Durch die Einsicht in die Notwendigkeit wächst die Willenskraft, sozusagen über den eigenen Schatten zu springen. Konsequenz in der Korrektur ist kein „Schimpfen“. Wesentlich ist, dass der junge Mensch den Sinn der Korrektur begreift. Förderlich ist eine Ausgewogenheit zwischen Lob und Kritik.

Tänzer sind „Instrumentenbauer“ und „Interpreten“ in einer Person

Bewusstes Handeln ist für die professionelle künstlerische Ausbildung das übergeordnete Ziel – ob es um die Beherrschung eines Musikinstruments oder um die tänzerische Körperbeherrschung geht. Wir Tänzer sind „Instrumentenbauer“ und „Interpreten“ in einer Person. Das verlangt Parallelität im Ausbildungsprozess: Mit einer spiralartigen Höherentwicklung der Fähigkeiten werden zugleich die physisch-funktionellen, bewegungstechnischen Leistungen in engster Verflechtung mit der emotional-assoziativen, musikalisch-plastischen Ausdruckskraft erlernt, also die Sinngebung der Bewegungsskala begriffen.

Eine derartig harmonische und zugleich zielgerichtete Leistungssteigerung lässt die befürchtete „Überbelastung“ oder gar „Beschädigung des Kindeswohls“ nicht aufkommen. Wie überall im Leben bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel. Aber: Kinder, die diesen Weg gehen, erlangen ein gesteigertes Selbstwertgefühl, sind stolz auf ihr Können, erst recht, wenn es vor Publikum zum Erfolgserlebnis werden kann.

Die Bereitschaft zur Anstrengung muss vorhanden sein, um die Vollkommenheit der Bewegung zu erreichen. Das ist ein schöner, beglückender, aber auch harter Weg – geprägt von Selbstüberwindung, Selbstbeherrschung und manchem Verzicht. Darüber sollten auch Eltern von Anfang an aufgeklärt werden. Sie sollten durch Hospitationen Einblick in dieses Wachsen und Werden ihrer Kinder gewinnen. Nicht jeder junge Mensch bewältigt diese Herausforderungen. Und so gibt es trotz des Bestehens des ersten Probejahres auch den Ausbildungsabbruch.

Benjamin Pritzkuleit Ursula Kirsten-Collein

Ohne Ehrgeiz geht es nicht

Der Schüler ist Subjekt, nicht Objekt des Ausbildungsprozesses. Wenn ich von einem „Klima der Angst“ lese, werde ich den Eindruck nicht los, dass man diesen Grundsatz vernachlässigt. Aber die Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen muss immer im Mittelpunkt stehen, nicht das Geltungsbedürfnis des Pädagogen. Andererseits: Ohne Ehrgeiz geht es nicht – auf beiden Seiten.

Und ich verstehe nicht, warum man den Begriff Eliteschule proklamiert – tanzen wir doch nicht für ein „Elitepublikum“. Ich sage Spezialschule. Eine solche erfordert eine klug durchdachte Planung und Gestaltung nicht nur des Schuljahres, sondern auch des „Mosaiks“ des Schulalltags bis hin zum Internatsleben. Um das Gleichgewicht zwischen künstlerischer Ausbildung und Allgemeinbildung zu wahren, ist kreative Zusammenarbeit der Leitungsgremien mit dem gesamten Pädagogenteam bis hin zur Einbeziehung der Elternbeiräte und Schülervertretungen erforderlich. Regelmäßige Kontakte erlauben es, eventuell auftretende Probleme frühzeitig zu erkennen und zu klären.

Auch in der Vergangenheit ist wahrlich nicht alles harmonisch und schon gar nicht ohne persönlichen Ehrgeiz und ohne Vorurteile abgelaufen. Aber es gab diese Zusammenkünfte, um im kollegialen, auch heftigen Gedankenaustausch letztlich zu produktiven, der Ausbildung dienlichen Entschlüssen zu gelangen.

Ich wünsche und hoffe, dass die Schule den Anschluss an ihre eigene erfolgreiche Tradition wiederfindet.